Të ftuar:

Prof. Dr. Alketa Koroshi

Tea Brame, Nutricioniste

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Kofsha pule me shije aziatike

Pancake me boronicë dhe gjizë

Profesor Koroshi: Gratë vuajnë më shumë se burrat nga sëmundjet e veshkave

Ja arsyeja pse gratë shtatzënë preken nga infeksionet urinare