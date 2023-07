Shije Shtëpie – Emisioni 25 Korrik 2023

11:55 25/07/2023

Të ftuar:

Alma Çupi – gazetare

Naim Bashmilli – shef kuzhine

Marian Saliaga – promovues i produkteve vendase

Gazetare: Ermelinda Ndoja

Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Patëllxhanë furre me parmixhano dhe pesto borziloku

3-4 patëllxhanë

250 gr beshamel

3 lugë gjelle pesto borziloku

1 lugë gjelle bukë të thekur të grirë

200 gr djath të tymosur

150 gr proshutë të tymosur

50 gr parmixhano i grirë

Vaj ulliri

Kripë

1 grusht gjethe borzilok

Hapi i parë, pastrojmë patëllxhanët dhe i presim në feta të holla për së gjati me trashësi 0.2 cm. I vendosim në tepsi ku kemi shtuar letër pjekje. I lyejmë me vaj ulliri dhe i vendosim në furrë në temperaturen 200 gradë për 15-20 min.

Përgatisim 250 gr beshamel me 1 lugë gjelle gjalp, 1 lugë gjelle miell dhe 250 ml qumësht. Duke shkrirë gjalpin, kaurdisim miellin për 3-4 min dhe skuqim me qumësht të vakët. Rregullojmë shijen me kripë + piper të zi dhe arrë moskat.

Vendosim beshamelin e përgatitur në një tas dhe shtojmë në të 3 lugë gjelle pesto borzikolu dhe i përziejmë së bashku me beshamelin. Lyejmë një tavë me vaj dhe e pudrosim me bukë të thekur të grirë. Spërkasim sipërfaqen me pak beshamel dhe mbi të vendosim fetat me proshutë të tymosur e më pas djathin të grirë ose në feta.

Spërkasim përsëri me beshamel dhe djath grana padana të grirë + disa gjethe borzilok. Përsërisim edhe njëherë shtresat si më sipër duke përfunduar në fund me beshamel dhe djathë grana padana të grirë. Vendosim tavën më furrë në temperaturen 180 gradë për 20-25 min. 5 minutat e fundit shtojmë dhe pak djathë të tymosur të grirë. Sapo djathi të shkrijë e nxjerrim nga furra e lëmë të vakët e më pas e shërbejmë.

Bullgur me pulë

1 gotë bullgur (kokërrmadh)

2 lugë gjelle vaj ulliri

150 gr gjoks pule

4 qepë jeshile (të njoma)

3 kajsi të thata (në kubikë të vegjël)

1 lugë çaji gjalpë

Kripë + piper të zi

2 gota ujë ose lëng pule

Shkrimë gjalpin + vajin dhe kaudisim në tigan gjoksin e pulës të prerë në kubikë të vegjël derisa mishi të zbutet e të zverdhet pak. Shtojmë qepët e prera në unaza të holla dhe kajsi të prera në kubikë të vegjël, më pas bullgurin, kripë, piper të zi dhe ujin e valuar. I lëmë të ziejnë për 15 min. Pasi fikim zjarrin e mbulojmë tenxheren me pecetë e më pas me kapak, e lëmë me avullin e vet dhe e servirim për 15-20 minuta.

Çfarë janë ushqimet e territorit

Alma Çupi: Me një lugë kafeje nga salepi i malit mbush një tenxhere, është mrekulli

Bimët që rriten në vendin tonë janë produkte të pasura në vlera ushqyese, por të njohura fare pak nga konsumatori. Alma Çupi përmend gjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan dy prej tyre, salepin dhe gentianën, të cilat janë edhe pre e dëmtimit nga pakujdesia. Çupi shpjegon se salepi i vërtetë nuk është ai i paketave të gatshme që jemi mësuar, por një rrënjë që kundërmon aromë toke.

Alma Çupi: Ne kemi një bimë shumë të rrallë, gentiana, që e ka marrë nga emrin Gent, nga mbreti Gent sepse kur shkonin në luftë ushtarët, kjo është një bimë që jep shumë energji, është një rrënjë dhe në malin e Gramozit që unë kam qenë vetë, po e dëmtojnë masivisht. Domethënë gentianën dhe salepin se ne kemi dhe salepin e egër dhe s’ka lidhje fare me salepin që na vjen nga Turqia. Është një mrekulli.

Naim Bashmilli: Vetëm aroma e salepit që ka qenë më përpara që njerëzit e përdorin për… është një panine dhe e konsumonin, se ndoshta juve të brezit të ri ju duket habi.

Marian Saliaga: 90% e njerëzve nuk e dinë që salepi është rrënjë.

Katerina Trungu: Tani me thënë të drejtën, se po e lidh edhe me këtë që tha Naimi, “brezi juaj”, salep ne i themi asaj pijes që porosisim në lokal se aq e kemi, aq bazikë jemi.

Alma Çupi: Ajo është niseshte.

Naim Bashmilli: Madje thoni hidh edhe pak kanellë.

Katerina Trungu: Po, edhe sheqer.

Alma Çupi: Salepi i malit, me një lugë të vogël kafeje ti bën një tenxhere dhe ajo e trash dhe ka një aromë toke. Është një mrekulli, unë për herë të parë e kam provuar në Lëpushë dhe gjermanët kur vijnë këtu marrin gjithmonë salep, të huajt i njohin këto.

Njihuni me prodhuesit e produkteve bio

“Rrënja më e shtrenjtë në botë”, Alma Çupi: Shitet deri në 90 mijë Euro, gjendet edhe në vendin tonë

Tartufi është një prej produkteve vendase që është vendosur në studion e “Shije Shtëpie” në Tv Klan. Tartufi i zi është më i përhapur, por gazetarja Alma Çupi thotë se në vendin tonë gjendet edhe lloji i bardhë, i cili shitet në shifra marramendëse. Përveç terrenit ku rritet, vlerat ushqyese dhe vështirësia për ta gjetur ndikojnë në rritjen e drejtpërdrejtë të çmimit të tij.

Alma Çupi: Ne kemi tartufin e bardhë që është shumë i shtrenjtë, më i shtrenjti është tartufi i bardhë dhe ne e kemi për fat të mirë, quhet tartufi alba. Është shumë i shtrenjtë.

Katerina Trungu: Alba, gentiana janë emra vajzash.

Alma Çupi: Vajzat dhe gratë janë ato që i mbledhin. Një kokërr tartuf i bardhë shkon edhe 90 mijë Euro, është zhardhoku më i shtrenjtë, rrënja më e shtrenjtë në botë është tartufi. Është shumë i mirë edhe për organizmin, ne kemi pyje që bëhet tartufi. Derrat e egër e hanë shumë. Po të shkosh nëpër pyjet e Shqipërisë gjen gropa se ata janë armiqtë e tartufit.

Nuk është mirë të na i hanë derrat, më mirë t’i mbledhim vetë. Tartufi mblidhet me një racë qeni që është mësuar dhe e nuhat se ku është. Ka shumë mbledhës tartufi në Shqipëri, për fat të keq pjesa më e madhe ikën në Greqi e tartufit tonë, nuk është se e mbajmë këtu.

Ja pse ullinjtë e Kaninës janë me nam

Me mish dashi, pistil kumbullash dhe qepë përvëluese, kjo është tava më me yndyrë që ekziston

Ndër produktet tradicionale që përdoren në gatime janë edhe kumbullat e egra apo pistili. Shefi i kuzhinës Naim Bashmilli shpjegon për “Shije Shtëpie” në Tv Klan tavën e pistilit, një gatim tradicional i zonës së Elbasanit që përgatitet me mish dashi ose keci dhe kumbulla. Tava është një gatim me shumë kalori për shkak të përbërësve të saj.

Naim Bashmilli: Këto janë mbledhur në një zonë të thellë që siç i themi ne, janë kumbulla gardhi, janë kumbulla të egra që i përdorim për dy gatime që i ka Elbasani, që i ka të stinës mund t’i themi, tani që është sezoni i mishit të kecit që përdoret me kumbullat që janë jeshile akoma. Pastaj përdoret në dimër, përdoret pistili, pasi piqen kumbullat, shfrytëzohet sezoni tani i kumbullave që janë jeshile, i përdorim për mishin e kecit që tani e ka sezonin, konsumohet më shumë në treg por gjatë dimrit përdoret me mishin e dashit dhe përdoret tamam me gjoksin e dashit sepse gjoksi i dashit ka më shumë dhjamë nga gjithë pjesët e trupit të dashit dhe athtësia që ka me yndyrën lidhen shuëm mirë njëra me tjetrën sa nuk është problem ajo që paska shumë yndyrë. Tava e pistilit është tava më me yndyrë që ekziston.

Katerina Trungu: Ka shumë kalori?

Naim Bashmilli: Po, ka shumë kalori sepse edhe qepa që përdoret është qepë e veçantë. Nuk mund të përdoret ajo që i themi ne qepët e Korçës apo qepë uji sepse kanë atë lagështirën më shumë se sa duhet, por janë qepë kastile që janë përdorur në zonën e Gjinarit, janë qepë shumë të vogla, janë kaq, qepë e fortë që s’ka ujë, sasinë e ujit dhe të lagështirës nuk e ka të madhe.

Marian Saliaga: Të djeg shumë më shumë.

Naim Bashmilli: Të djeg shumë, ajo është qepa tamam për pistilin. Tava me pistil nuk ka shumë përbërës, ka yndyrën që ka gjoksi i dashit, yndyrën që do përdorësh ti pak por qepa do pak më shumë yndyrë se një gatim i zakonshëm sepse qepa duhet të zbutet tamam që të shkrihet deri në momentin… pastaj përdoret te pistili por lidhen shumë bukur njëra me tjetrën.