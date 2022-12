Shije Shtëpie – Emisioni 26 Dhjetor 2022

14:52 26/12/2022

Të ftuar:

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga znj. Vjollca

Pulë, përshesh me kulaç misri

Antipastë festive

Erotizëm, dashuri, para dhe keqkuptime, si do jetë java e fundit e 2022 për shenjat e horoskopit

Java e fundit e vitit 2022 plot me erotizëm dhe para, në 31 Dhjetor dhe 1 Janar mos kaloni kufijtë…

Në emisionin “Shije Shtëpie”, në Tv Klan ka qenë në një lidhje direkte astrologia e njohur Krisanthi e cila bëri një përmbledhje për shenjat e horoskopit në javën e fundit të vitit, ku sipas saj kjo javë do jetë e mbushur me erotizëm, dashuri dhe përfitime financiare. Të gjitha shenjat duhet të bëjnë kujdes nga data 28 Dhjetor deri në 18 Janar pasi do ketë shumë pengesa, keqkuptime dhe vonesa.

Astrologe Krisanthi: Kemi një javë plot dashuri, plot erotizëm dhe me përfitime financiare. Në pjesën më të madhe të saj deri të premte, java ka nota romantizmi, ndërsa në fund të saj veçanërisht të shtunën në datën 31 dhe në datën 1, ka më tepër një situatë pasiononte, do të jemi më sensibël, do të vijmë më shumë afër njëri-tjetrit, do të shprehim më me lehtësi dashurinë dhe ndjenjat tona dhe do t’u ofrojmë ndihmë atyre që kanë nevojë, pra do të përjetojmë atmosferën festive. Kjo periudhë ka një fantazi që mund të marrë formë. Të gjithë ju që merreni me art apo me krijimtari të një vepre, duhet që gjatë kësaj jave të përfitoni. Mërkuri kthehet në prapavijë nga data 28 Dhjetor deri në 18 Janar, gjatë gjithë kësaj kohe nuk do të mungojnë vonesat, anulimet, pengesat, keqkuptimet, por njëkohësisht, krijohen mundësitë për të rregulluar dhe për të zgjidhur çështjet e së kaluarës. Dy ditët e fundit të vitit 31 dhe data 1, janë dy ditë ku nuk mund të kalojmë kufijtë, do të kemi përfitime financiare dhe ndjenja pasiononte, por kujdes se çdo ekstremitet na kalon në të kundërtën dhe nuk duhet të ngatërrojmë dashurinë me xhelozinë pasi ndahen nga një fije peri. /tvklan.al

Njihuni me horoskopin e fundvitit! Si do e mbyllim 2022 sipas yjeve

Astrologia e njohur Krisanthi është bërë sërish pjesë e emisionit “Shije shtëpie” në Tv Klan, ku ka bërë parashikimin për çdo shenjë horoskopi, për javën e fundit të vitit 2022. Shenjat do përballen me erotizëm, dashuri dhe përfitime financiare, por nuk do mungojnë as pengesat apo keqkuptimet.

Dashi: Jeni në një fazë të re, ndiheni optimistë, keni ndihmën dhe mbështetjen e të tjerëve dhe shansin për të krijuar marrëdhënie, por kryesisht për të krijuar suksese këtë radhë. Gjatë kësaj jave mund të zgjidhni shumë çështje që ju preokupojnë dhe të keni përfitime ekonomike. Mos u implikoni në fjalë të tepërta dhe mos i jepni të drejtën të tjerëve t’ju diskutojnë veçanërisht në sferën profesionale dhe mos kaloni kufijtë në fund të javës, përshtatuni kushteve dhe Vitin e Ri do ta kaloni në vija të përgjithshme me familjen tuaj.

Demi: Një jave e mjaft e mirë për ju në çdo drejtim, do të jeni të ndjeshëm ju dhe të pranueshëm nga të tjerët. Mund të realizoni një udhëtim me të dashurit, të vini afër me miq dhe të dashur, të kemi takime dashurie dhe biseda me temë ekonomike. Jeni të favorizuar dhe do të keni dhe përfitime ekonomike. Për disa nga ju është një javë e rëndësishme pasi mund të merrni disa vendime shumë të rëndësishme pozitive për jetën tuaj. Vitin e Ri do të keni ftesa t’i kaloni me të afërmit tuaj, me njerëz të dashur ose të bëni një udhëtim.

Binjakët: Kjo javë premton mbështetje dhe një ripërtëritje të anës suaj të brendshme, të anës psikologjike. Me kalimin e Mërkurit në prapavijë dhe me Marsin që është në shenjën tuaj në prapavijë deri në datën 12, gjatë kësaj jave nuk do të mungojnë dhe periudhat ku do të keni një nervozizëm të brendshëm dhe shqetësime që ndoshta nuk kanë një bazë reale. Biseda me tema ekonomike do të keni gjatë javës, dëshirat do të jenë të mëdha, por është mirë t’i përshtateni kushteve reale. Natën e Vitit të Ri nuk ju shoh të jeni shumë të komunikueshëm, kështu që ndoshta vendosni ta kaloni më në intimitet festat.

Gaforrja: Gjeni mënyrën për t’u shkëputur nga detyrimet e jetës së përditshme përmes një udhëtimi ose përmes disa varianteve të tjera dhe të kaloni bukur me të partnerin tuaj. Ju që nuk jeni në një lidhje është momenti të gjeni një dashuri. Disa nga ju do të pajtohen apo do të stabilizojnë marrëdhëniet e tronditura. Kujdes dy ditët e fundit të vitit në jetën tuaj personale, mos ngatërroni dashurinë me xhelozinë dhe kujdes nëse do dëshironi të lozni lojërat e fatit, do keni mundësi të fitoni për çdo gjë nën kontroll. Vitin e Ri do ta kaloni me shoqëri, gjithsesi keni mundësi të dilni. Mirë është që ju të shkoni tek të tjerët.

Luani: Kjo javë krijon kushte dhe mundësi të krijoni dhe të zgjidhni çështje të jetës personale, por dhe çështje të jetës suaj të përditshme, madje do të keni mbështetje në ato që ju doni të bëni. Gjatë gjithë kësaj jave deri në 18 Janar kujdesuni pak më shumë për shëndetin dhe rregulloni atë regjimin tuaj ditor. Të shtunën dhe të dielën të jeni të kujdesshëm se çfarë do të thoni. Ndonjëherë një fjalë vret më shumë se një shpullë dhe nuk është nevoja të jemi kaq shumë të sinqertë. Për vitin e ri do të keni të ftuar në shtëpi, kam përshtypjen se ju nuk do të ngelni vetëm.

Virgjëresha: Një javë mjaft e mirë për ju, ku do të kaloni bukur me të dashurit tuaj, me fëmijët tuaj, do të pranoni ftesa, do të gjeni dashurinë, do i riktheheni ju një dashurie të së kaluarës dhe do të ristabilizoni një dashuri që kalonte kriza. Do të keni diskutime me të dashurin për çështje serioze dhe jam e bindur që do të gjeni ekuilibrim për të mirën e të dyve. Gjithsesi dy ditët e fundit të vitit, kontrolloni ato ndjenjat tuaja, mos lejoni të kaloni kufirin dhe edhe pse jeni nga më të favorizuarit, mos provokoni shumë fatin, çdo gjë të jetë nën kontroll. Vitin e Ri do ta kaloni me njerëz të dashur, ku ju mund të argëtoheni, mund të gjendeni në një ambient, ku mund të argëtoheni me të dashurit tuaj.

Peshorja: Ndiheni mirë dhe bukur dhe kjo reflektohen gjithandej, bëheni më të pranueshëm dhe kështu keni hyrë në një fazë, ku mund të krijoni një lidhje të re ose bashkëpunim të ri, ju që jeni të interesuar. Për këtë javë preokupimi juaj do të jetë familja dhe shtëpia, kështu që do gjendeni me njerëz të afërm, me njerëz të familjes suaj, të kaloni bukur, do ftoni njerëz tek shtëpia juaj, ose do të shkoni ju tek familja juaj, do zbukuroni shtëpinë, do bëni rregullime atje dhe kujdes në dy ditët e fundit të vitit. Në qoftë se në tryezë, aty ku jeni mbledhur, hapen probleme të çështjes financiare, përpiquni t’i zgjidhni ato sa me më ekuilibër dhe harmoni. Është diçka që ju e keni brenda jush. Kujdes me marrëdhëniet tuaja personale dy ditët e fundit, mos provokoni dhe mos i lini vend xhelozisë.

Akrepi: Keni humor të mirë këtë javë dhe do keni dëshirë për takime, biseda, për lëvizje, udhëtime që edhe pse mund të jenë për çështje pune, do ju bëjnë të ndiheni të kënaqur. Gjithashtu do të keni biseda dhe për çështje financiare. Brenda gjithë kësaj atmosfere që unë përshkova nuk do të mungojë flirti dhe mundësia për të bërë një njohje në jetën tuaj personale. Në fund të javës mos impononi mendimet tuaja tek të tjerët dhe mos u diktoni taktikën që ju doni të ndjekin ata. Vitin tjetër, ju do të kaloni me të afërmit tuaj, ndoshta dhe me fqinj dhe disa mund të bëjnë një udhëtim duku afër.

Shigjetari: Këtë javë do të shpenzoni më tepër dhe kjo tregon se përderisa shpenzoni do të keni dhe përfitime dhe të ardhura. Kjo që do shpenzoni për shtëpinë apo për të dashurin tuaj do t’j u bëjë të ndihemi më mirë nga ana psikologjike dhe brenda jush. Kjo javë ka sjellë përfitime ekonomike për ju sidomos fundi i saj. Do të jenë ata që do të fitojnë shumë, por nuk do të mungojnë edhe nga ta që do të kenë humbje, pra kemi dy ekstreme. Kontrolloni situatën dhe bëni hapat sa shtrini këmbët.

Bricjapi: Këtë javë jeni në qendër të vëmendjes dhe ju bëni të gjithë zhurmën. Jeni tërë qejf dhe dëshirë për të komunikuar, udhëtuar, për të takuar miq të rinj, të vjetër ose dhe për një histori dashurie. Në datën 31 Dhjetor dhe 1 Janar mos insistoni në tuajën paralelisht, këto dy ditë kanë një klimë erotike pasionante të veçantë, kontrolloni veten dhe nëse doni të merrni një risk ose të bëni një investim, duhet të jeni të matur. Është në dorën tuaj të kaloni Vitin e Ri, aty ku dëshironi.

Ujori: Këtë javë favorizohet jeta juaj private, jeta juaj intime, të veproni në mënyrë diskrete dhe më të fshehtë. Bisedat dhe marrëveshjet ekonomike që mund të bëni gjatë kësaj jave ose në vijim, mirë është t’i mbani për vete dhe të mos i deklaroni. Do të ndiheni pak të ngarkuar brenda jush dhe në mendjen tuaj mund të bëni disa skena jo shumë pozitive. Mirë është të kontrolloni këtë situatë sepse mund të mos kenë baza reale. Kujdesuni pa më mirë për shëndetin dhe të dini se do keni mbështetje, ndihmë ekonomike dhe zgjidhje praktike të çështjeve që ju preokupojnë.

Peshqit: Do të jeni shumë social, do të keni takime me miq të rinj, me miq të vjetër. Do të keni ftesa, ku në rrjetet sociale mund të takoni një person me të cilin mund të krijoni një lidhje dashurie, ose një miqësi që ju kishit deri tani, mund të kalojë në një fazë tjetër, në dashuri. Nuk përjashtohet mundësia që me personin që ju mund të krijoni një lidhje dashurie, të jeni të implikuar dhe në çështje pune. Këtu duhet të jeni të kujdesshëm dhe të ruani mirë ekuilibrin e marrëdhënies profesionale me atë personale. Fundi i vitit ju premton të kaloni bukur me të dashurit tuaj dhe në përgjithësi të realizoni të gjitha ato qëllime që ju keni vendosur.

