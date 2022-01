Shije Shtëpie – Emisioni 26 Janar 2022

14:48 26/01/2022

#ShkelqimBalili#AlketaBicja#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Pure me lulelakër dhe perime në furrë

Receta:

1.5 kg lulelakër

1.5 lt ujë

Kripë dhe 2 lugë gjelle qumësht

3 vezë

2 lugë gjelle miell

Vaj ulliri

1 qepë

1 karrotë

150 gr kërpudha

2 speca miks me ngjyra

2 domate

Kripë dhe piper të zi

1 lugë çaji piper të ku

Nenexhik

150 gr djathë cheddar

Fillimisht në një tenxhere me 1.5 litër ujë të valuar, shtojmë lulelakrën të ndarë në boçe, shtojmë kripë dhe 2 lugë gjelle qumësht. E lëmë të ziejë 8-10 minuta. E kullojmë dhe e vendosim lulelakrën në një tas, ku do të shtojmë 3 vezë dhe e kalojmë atë në blender, duke e kthyer në pure. Vazhdojmë të shtojmë 3 lugë gjelle miell.

Presim qepën, karrotën dhe specat në kubikë të vegjël, kërpudhat i presim në feta, po ashtu edhe domatet i presim në kubikë të vegjël.

Në një tigan ngrohim vajin dhe kaurdisim qepën, shtojmë karrotën, i kaurdisim ato sa të zbuten pak, shtojmë kërpudhat vazhdojmë përzierjen, shtojmë domatet dhe i lëmë të gatshme për 7 minuta. Shtojmë specat në kubikë dhe i përziejmë të gjitha së bashku.

Rregullojmë shijen me kripë dhe piper të zi, pak spec pikant, pak nenexhik.

Lyejmë tavën me vaj dhe shtojmë në të purenë e lulelakrës, e hapim në tavë si bazë duke e niveluar mirë atë. Lugë lugë hapim mbi pure perimet e gatuara duke mbuluar komplet purenë.

Në fund mbulojmë perimet me djathë cheddar të grirë në rende dhe vendosim tavën në furrën e parangrohur në temperaturën 180 gradë, për 20-25 minuta.

Pica me piadini dhe sallam

Receta:

6-7 feta sallam

Djathë pice

4-5 lugë pure domate

1 petë pjadini

1 lugë çaji gjalpë

Në një tigan shkrijmë gjalpin dhe vendosim në të fetat e sallamit, i skuqim ato nga të dy anët dhe mbulojmë sipërfaqen me djathë pice.

Vendosim lugë lugë pure domate dhe më pas vendosim mbi to një petë piadini.

E ngjeshim pak me duar dhe e kthejmë picën me një pjatë e më pas gati për ta prerë në copa gati për tu shërbyer.

