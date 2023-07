Shije Shtëpie – Emisioni 26 Korrik 2023

Të ftuar:

Nora Malaj – pedagoge

Suela Koçibellinj



Në skype:

Vitjona Nano – psikologe

Skerdi Faria- mjek

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Mish qingji me mashurka jeshile



700 gr mish qingji

800 gr mashurka jeshile

2 qepë mesatare

3 domate të pjekura

1 lgj salcë

2 karrota mesatare (sipas dëshirës)

Kripë dhe piper i zi

1,5-2 gota ujë të valuar

Në një tenxhere fillimisht kaurdisim qepën të prerë në kubikë. Shtojmë mishin pasi qepa të jetë zbutur dhe i përziejmë së bashku deri sa qepa të ndryshojë ngjyrë. Shtojmë domaten të qëruar dhe të prerë në kubikë. I lëmë të gatuhen për 5 minuta e më pas shtojmë salcën. Vazhdojmë përzierjen duke shtuar karrotat e prea në kubikë, nëse i preferoni. Vazhdojmë duke shtuar mashurkat e pastruara dhe të prera në brinjë me gjatësi 3 cm. I përziejmë sa të ulin volumin. Shtojmë ujë baraz me nivelin e mashurkave, pak më poshtë, asnjëherë të mos mbulohen. I lëmë të ziejnë për 10 minuta e më pas shtojmë kripë e piper të zi. Ulim temperaturën në mesatare dhe i lëmë të ziejnë së bashku me mishin për 30-35 minuta të tjera. Më pas e lëmë të pushojë në tenxhere sa të bjerë pak temperatura e nxehtë e më pas e shërbejmë.

Sallatë verore

150 gr sallatë jeshile

1 kastravec

200 gr domate qershi

1 spec i verdhë

1 qepë

1 avokado

60 gr ullinj



Dresing

3 lgj lëng limoni

4 lgj vaj ulliri

1 thelb hudhër

Kripë

Pak piper të zi

Pastrojmë dhe presim sallatën me copa me duar, kastravecin në gjysmë rrathë, domatet në gjysma, specin e verdhë në shirita, avokadon në kubikë. Mund të shtoni dhe karrotë të prerë në fije. I vendosim të gjitha perimet në një tas. Përziejmë në një tas përbërësit e marinimit dhe ja shtojmë sallatës. E përziejmë dhe gati për ta shërbyer.

