Shije Shtëpie – Emisioni 26 Maj 2023

14:31 26/05/2023

Të ftuar:

Nexhi Beqiri – avokate

Ketrin Gjoca – prezantuese

Ilir Dushkaj – bartender

Skype:

Edmond Stafa – instruktor

Alketa Gashi – moderatore

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Tavë e shijshme me krepa, pulë dhe speca

1 kupë miell

1 kupë qumësht

2 vezë

2 lugë gjelle gjalpë i shkrirë

Pak kripë

Mbushja e tavës:

400 gr fileto pule

1 qepë (në fije)

4-5 speca me ngjyrë

4-5 patate (të skuqura)

Kripë + piper të zi

Beshameli:

2 lugë gjelle gjalpë

2 lugë gjelle miell

400 ml qumësht

Kripë + arrë moskat

80 gr parmixhano

Fillimisht përbërësit e brumit të krepave i vendosim në një tas dhe i përziejmë derisa të marrë trajtë kremoze. E lëmë brumin të pushojë 20 min e më pas lyejmë tiganin me pak gjalpë dhe pjekim krepat. Vendosim krepat në një tavë duke i lënë pjesë anësore të krepave të dalin jashtë tavës. Në një tigan para se të shtojmë krepat skuqim qepën derisa të zverdhet pak. Shtojmë fileton e pulës të prerë në copëza të vogla.

Kaurdisim mishin sa të ndryshojë ngjyrë, shtojmë specat, vazhdojmë përzierjen duke rregulluar shijen me kripë + piper të zi + pak piper të kuq. Ndërkohë paralel skuqim dhe patatet të prera në feta. Mbushjen me mish e nivelojmë mbi krepat e vendosura në tavë. Vendosim mbi mbushjen me mish dhe speca në rrathët me patate të skuqura. E spërkasim me pak beshamel e më pas me djath të grirë në rende.

Mbledhim pjesët anësore të krepave duke vendosur dhe një krep në qendër për mbulesën përfundimtare. Mbulojmë sipërfaqen e tavës me beshamel, e spërkasim me djathë të grirë dhe vendosim tavën në furrën e parangrohur në temperaturën 190 gradë për 20-25 min.

Reçel me luleshtrydhe

1 kg luleshtrydhe

600 – 800 gr sheqer

2 lugë gjelle lëng limoni

1 lugë çaji gjalpë (opsionale)

Pastrojmë luleshtrydhet dhe i vendosim në një tas nëse doni të ruani formën e tyre në rast se i doni për përdorim të përgatitura luleshtrydhet i presim në copëza. Në tenxhere që do të ziejmë reçelin vendosim një shtresë luleshtrydhe dhe kështu vazhdojmë shtresë, shtresë sheqer, luleshtrydhe duke përfunduar shtresën e fundit me sheqer.

I lëmë kështu për 3-4 orë derisa sheqeri të ketë filluar të shkrijë nga lëngu i luleshtrydheve. Vendosim tenxheren në zjarr mesatar dhe e lëmë reçelin të ziejë 10 minuta. Në minutën e 7 shtojmë 1 lugë çaj gjalpë. Pasi kalojnë 10 minuta kullojmë reçelin, largojmë kokrrat dhe lëngun e lëmë në tenxhere. E lëmë të ziejë në temperaturë të ulët për 30 minuta derisa të shohim që lëngu trashet në 10 min e fundit.

Shtojmë lëngun e limonit dhe shtojmë në tenxhere kokrrat e reçelit pasi kalon ky 10-minutësh. E largojmë tenxheren dhe e vendosim në ujë të ftohtë me qëllim që reçeli të ftohet shpejt dhe lëngu të thahet plotësisht.

