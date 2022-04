Shije shtëpie – Emisioni 26 Prill 2022

14:31 26/04/2022

Fërgesë me patëllxhanë.

Receta 1:

Pastrojmë patëllxhanët, i presim ato në feta apo kubikë sipas preferencës tuaj. I vendosim në një tas me ujë dhe kripë dhe i lëmë për 10-15 minuta.



I kullojmë, i shpëlajmë dhe i thajmë me pecetë. Mund ti vendosni në një tepsi në letër pjekje të spërkatur me vaj ulliri, i pjekim për 20 minuta në temperaturën 180 gradë ose mund t’i skuqni.

Zgjedhja është e juaja. Ndërkohë në një tigan me 4 lugë gjelle vaj ullirikaurdisim mishin e grirë derisa të ndryshojë ngjyrë.



Shtojmë qepën të prerë në fije shumë të holla dhe vazhdojmë kaurdisjen, derisa qepa të zbutet. Shtojmë specin të prerë në shirita, hudhrat në feta, purenë e domates.

Sa të marrë valë, shtojmë domatet të qeruara, të prera në kubikë dhe kripë e piper të zi.

E lëmë domaten të ziejë për 10 minuta, duke shtuar dhe gjysëm gote ujë dhe një filxhan çaji.

Në një tigan tjetër vendosim fillimisht pak kim, më pas një shtresë me patëllxhanë, kështu alternojmë shtresat kim-patëllxhanë, kim-patëllxhanë.



Shtojmë një filxhan ujë të nxehtë, fërgesën e lëmë për 10 minuta në temperaturë të ulët nën mesatare. Në fund shtojmë pak rigon (nëse e preferoni) dhe dy lugë gjelle majdanoz të grirë.



700-800 gr patëllxhanë

3 qepë mesatare

6 thelpinj hudhër

200 gr mish i grirë (viçi)

1 spec i kuq

Pak spec pikant (opsionale)

1 filxhan kafe pure domate

3 domate të pjekura

Vaj ulliri

Kripë dhe piper të zi

½ lugë çaji rigon

Majdanoz

Salçiçe të mbështjella me sfogliate.

Receta 2:

Hapim petën sfogliate në tavolinën e punës. Rrahim një vezë dhe e lyejmë petën shumë hollë me furçë me vezë. Vendosim horizontalisht salçiçet, sa është gjerësia e petës. I rrotullojmë njëherë dhe e presim petën aty ku rrotullimi përfundon. Kështu vazhdojmë derisa të mbarojmë salçiçet. Pasi të kemi përfunduar veshjen e salçiçeve me petë, i presim ato në 2 cm, i vendosim në tepsi ku kemi vendosur letër pjekje dhe nëse dëshironi i lyeni përsëri me vezë dhe i spërkatni me susam.

Vendosini në furrë, në temperaturën 180 gradë për 20 minuta.

1 petë sfogliate

5-6 salçiçe pule

1 vezë

Susam

