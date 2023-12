Shije Shtëpie – Emisioni 27 Dhjetor 2023

14:16 27/12/2023

Të ftuar:

Sonila Tomorri – psikiatre

Sonny K.Elson – përfaqësues i Caterina Firenze

Tea Hajdaraj – modele

Greis Grabova – modele

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

2 receta nga Znj. Vjollca

Rosto me mish viçi e salcë perimesh

Sallatë festive me pulë dhe perime

Ankth gjatë festave të fundvitit/ Si t’i mposhtni ndjesitë e këqija?

Caterina Firenze, brandi i këpucëve me të cilin do të dashuroheni