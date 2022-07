Shije Shtëpie – Emisioni 27 Korrik 2022

12:37 27/07/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Recetë verore, patëllxhanë me parmixhano nga Znj.Vjollca

1.6 kg patëllxhanë 700 gr pure domate 2 thelpinj hudhër 1 qepë Borzilokë 300 gr mozzarella 100 gr parmixhano 4 lugë gjelle miell Kripë dhe piper të zi Vaj ulliri

Sorbeto me pjepër nga Znj.Vjollca

500 gr tul pjepri 3 lugë gjelle sheqer 100 ml ujë

