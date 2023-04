Shije Shtëpie – Emisioni 27 Prill 2023

15:01 27/04/2023

Të ftuar:

Migena Kika – mjeke neuropediatre

Eksena Qirici – psikologe

Edlina Losha Bano – administratore kopshti

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Mish, bizele me karrota

600 gr tul viçi

1 qepë

2 karrota mesatare

1 degë selino

Pak miell për pudrosjen e mishit

150 ml verë të bardhë

300 gr bizele

Kripë dhe piper i zi

1 gjethe dafinë

Vaj ulliri

Kulaç me ullinj

500 gr miell

7 gr maja e thatë

1 lgj sheqer

175 ml qumësht

150 ml ujë ambienti

30 ml vaj ulliri

1 lç kripë

70 gr ullinj jeshil

50 ml vaj ulliri + 1 lgj ujë + pak kripë

Të njohim më mirë botën e brendshme të fëmijëve… Si funksionon imagjinata e tyre?

Çfarë kalon në mendjen e fëmijëve dhe si duhet të sillemi me ta?