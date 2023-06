Shije Shtëpie – Emisioni 27 Qershor 2023

15:51 27/06/2023

Të ftuar:

Eneida Xhelili – moderatore

Erisa Dhamo – sociologe

Elena Sqapi – gazetare

Në Skype:

Robert Aliaj – artist

Gazmen Ujkashi – make up artist

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Shishqebap pule shoqëruar me patate

Aperitiv me sfoljatë dhe sallam

Si mund të duket një periudhë e vështirë martese

Cilat janë fazat më të vështira në marrëdhënien në çift

Flirte me të tjerë për të zgjidhur krizat në çift, grimieri: Nëse e reja është më e fuqishme…

Krizat në çift janë të pashmangshme dhe tashmë pranohen si një domosdoshmëri e marrëdhënies. Kalimi i tyre është fokusi i bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan dhe mendimet janë të ndryshme. gazmend Ujkashi, grimieri i njohur i cili ka 31 vite martesë, thotë se sipas studimeve të psikologëve udhëtimet me partnerin apo flirtet me persona të tjerë janë të këshillueshme për të kapërcyer krizat në çift.

Gazmend Ujkashi: Ne flasim kur kemi njerëz të civilizuar dhe që nuk kanë tabu. Një flirt, nuk thashë të krijosh marrëdhënie me dikë tjetër. Një flirt emocional të krijon ty ringritje emocionale dhe kjo ringritje emcoionale të kthen…

Katerina Trungu: O Gaz mos kjo ringritja është kjo ngritja emocionale ndaj këtij individi tjetër, ty të intereson ringritja tek ai që ke në shtëpi?

Gazmend Ujkashi: Ti je në një krisje me partnerin tënd, në qoftë se ty… ajo e reja është më e fuqishme, ti vazhdo me të renë.