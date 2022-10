Shije Shtëpie – Emisioni 27 Tetor 2022

17:18 27/10/2022

Të ftuar:

Arjana Rreli – mjeke psikiatre

Blerta Tafani – gazetare, moderatore

Eralba Zeneli – Psikologe

Gazetare: Agida Koçi

Shtimi i ankthit në vjeshtë… Çfarë ndodh dhe si ta përballojmë?

“Unë po humbja veten”, Katerina përlotet gjatë rrëfimit: Isha tmerrësisht keq, në urgjencë më thonin nuk është për këtu

Katerina Trungu, moderatorja e programit “Shije Shtëpie” në Tv Klan ndau një histori personale gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë, e cila e bëri të përlotej. Tema e ditës, referuar ankthit dhe atakut të panikut nuk është e panjohur për moderatoren, që është përballur vetë me një gjendje të tillë.

Teksa bëri një parantezë se ndoshta njerëzit mund ta kenë më të thjeshtë t’i drejtohen specialistëve të shëndetit mendor, e njëjta gjë nuk ndodh me shërbimet spitalore, ku përgjigjja që merr është shpërfillëse.

Katerina Trungu: Janë të parët që të thonë “hajt se ti s’ke gjë”, ndërkohë që ti po vdes në atë moment.

Arjana Rreli: Dhe mos të ndjerit e kuptuar është një arsye tjetër që ti futesh në panik.

Katerina Trungu: Është më keq akoma sepse janë neglizhentë. Do e ndaj sepse nuk e kam problem ta ndaj historinë. Isha tmerrësisht keq dhe kur kam shkuar në urgjencë, më thonin nuk është për këtu.

Arjana Rreli: Po, kjo është e vërtetë në fakt, si ndjesia jote vijnë shumë dhe e thonë “unë nuk kam nevojë për një ngushëllim apo një fjalë, unë kam nevojë të ndjehem i kuptuar dhe i ndihmuar në atë moment. Nëse vij këtu, unë nuk po vij kot. Nëse vij këtu, unë dua të dëgjoj prej teje, personeli i mesëm ose mjek, që kjo gjendje ka të gjithë arsyet e mundshme që të jetë”. Nuk është një fjalë “hë se s’ke gjë, gjithë kjo gocë, gjithë kjo bukuroshe, çfarë të mungon ty?” Se është edhe nga familjarët kjo lloj ndërhyrjeje dhe ne e themi që është gjithmonë një ndërhyrje shumë e gabuar dhe që patjetër ne personelin e kemi shumë të mirëkuptuar, por në këtë pikë suportin psikologjik nuk e kanë gjetur ende.

Psikologia Eralba Zeneli thotë se minimalja që duhet të ndodhë në atë moment, është një psikoedukim sepse ul tensionin dhe eviton një atak paniku të dytë. Mjekja psikiatre Rreli shton se sigurisht mjekët përballen në urgjencë me probleme të tjera, por kjo nuk e zvogëlon rastin e një ataku paniku.

Katerina Trungu: Kjo ishte edhe përgjigjja që unë mora nga mjeku, “mua tjetri më ka ardhur me veshkat”, tha, “si mund të jesh ti problem për mua?” Ndërkohë unë po humbja veten.

Ankthi sipas atyre që e kanë përjetuar… Çfarë mendojmë në momente paniku?

“Mendova që është fundi për mua”, moderatorja: Tani më duket sikur do të humbas vetëdijen

Moderatorja Blerta Tafaj ndan të njëjtën eksperiencë me Katerina Trungun, drejtuesen e programit “Shije Shtëpie” në Tv Klan. Tafaj, ashtu si kolegia e saj, rrëfen se vuan nga ankthi, i cili nuk ishte aq i lehtë për t’u diagnostikuar. Ajo tregon në program rrugëtimin e saj dhe bashkëjetesën me ankthin.

Blerta Tafaj: Kam marrë qetësues, kam bërë të gjitha kontrollet, kryesisht te doktori i zemrës se duke qenë se kisha një atak paniku mendova që kisha probleme me zemrën. Kontrolle shumë të shpeshta derisa doktori më tha “një ditë do mbetesh në ndërgjegjen time nëse do kesh diçka nga zemra” se fillova ta shqetësoja dhe atë dhe u binda që unë kam ankth. Më vjen shumë keq që isha vonë për të shkuar dhe për t’u konsultuar me një psikologe, të dyja ramë dakord që unë nuk do ia dilja dot vetëm me një psikologe dhe ajo më sugjeroi doktoreshë Arjanën, jo vetëm ajo në fakt, shumë miq dhe unë u binda që doktoresha ishte më e mira e mundshme dhe ashtu ndodhi. I them gjithmonë që ti je shpëtimi im.

Moderatorja e konsideron veten me fat që periudha e Covid-it nuk rezultoi në shtimin e ankthit të saj dhe falë konsultave me specialistet, e pati më të lehtë për ta kaluar. Ajo tregon edhe simptomat që përjetonte dikur, por edhe tani në rastin kur ndien se do të kalojë një atak.

Blerta Tafaj: Unë kisha atak paniku klasik, rrahjet e zemrës, marrjen e frymës, dhimbjen e gjoksit, një bllokim total dhe mendova që aty është fundi për mua dhe sa herë kisha atak paniku, kisha të njëjtën ndjesi. Tani kam një lloj përjetimi tjetër, më duket sikur do të humbas vetëdijen, doktoresha më ka siguruar që nuk ndodh, mundohem ta kontrolloj dhe nuk kam arritur më që të kem. Tani, kur e ndiej që kam një alert në trup, që kam ndonjë nga këto simptomat, mundohem të shpërqendrohem dhe për momentin, arrij ta bëj këtë gjë.

Blerta tregon se deri në momentin që shkonte në spital, e shihte atë si shpëtim, por gjatë rrugës mendonte të linte amanetet e saj të fundit.

Blerta Tafaj: Jam një person që kam shumë merak, kam një vajzë që është duke u rritur dhe e ndiej që ankthi im po rrotullohet aty herë pas here dhe them t’i lë ca porosi gjithsesi, t’i kenë për vajzën.