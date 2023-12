Shije Shtëpie – Emisioni 28 Dhjetor 2023

Shpërndaje







13:48 28/12/2023

Të ftuar:

Ilir Alihmehmeti – mjek epidemiolog

Paulin Vilajeti – pastor

Eneida Xhelili – moderatore

Mardiola Baco – juriste

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Pulë me përshesh

Mini burgers me vezë

Festat e fundvitit/ A po ruhet tradita e vizitave tek miqtë dhe të afërmit?

Kërkesa e një të vetmuari, pastori kujton takimin me 80-vjeçarin në Vjenë

Ardhja e festave të fundvitit sjell gëzim, atmosferë familjare, argëtim por përtej kornizës së bukur, ekziston edhe një realitet tjetër. Gjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, mjeku Ilir Alimehmeti thekson se sa i shpejtë është bërë ritmi i jetës, vrapi për të arritur gjithçka, rendja pas karrierës dhe lënia për në fund e gjërave të tjera të rëndësishme.

Nga kjo pjesë e diskutimit, pastori Paulin Vilajeti kujton një histori të përjetuar disa vite më parë. Një i huaj rreth të 80-ave të cilin e gjeti të përlotur, i kërkoi të pinte një kafe me të.

Paulin Vilajeti: Disa vite më përpara isha në Vjenë dhe kisha hyrë për të pirë kafe dhe shoh në fund të kafes, ishte një burrë te të 80-at ndoshta dhe i rrëshqisnin lot. Unë jam pastor dhe u ngrita, i thashë më falni zotëri, a flisni anglisht? “Po”, tha. A mund t’ju ndihmoj? “Po”, tha. “A mund të pish një kafe me mua?”

Ngela. U ula për të pirë kafe dhe po bisedonim, më tha “unë kam punuar tërë jetën. Kam menduar që miqtë e mi ishin kolegët e punës. Nuk krijova kurrë familje sepse isha tërë kohën i dhënë pas punës. Në momentin që dola në pension, kam ngelur vetëm. Kolegët e punës ishin vetëm kolegë, nuk ishin miq. Miqësi jashtë pune nuk kisha krijuar dhe tani të jam shumë mirënjohës që u ule dhe pive një kafe me mua”. Në fakt, ne nuk duhet ta lejojmë që të shkojmë deri në këtë pikë.

26 vetë me pushime së bashku, kujtimi i verës për Ilir Alimehmetin

Dhuratat janë të rëndësishme jo vetëm në fundvit, por edhe përgjatë periudhës që i paraprin. Megjithatë, mjeku Ilir Alimehmeti mendon se më të rëndësishme se sa dhuratat, janë eksperiencat dhe kujtimet.

Në bisedën me “Shije Shtëpie” në Tv Klan mjeku shprehet se fëmijët duhet të mbajnë mend ndjesitë dhe kujtimet që do t’i shoqërojnë përgjatë gjithë jetës. Ai shton se është shumë e rëndësishme kthimi te tradita familjare, madje këtë vit ka arritur që të realizojë pushime me 26 anëtarë të familjes.

Ilir Alimehmeti: Këtë verë ne ishim disa familje, të gjithë kushërinjtë, 26 vetë për të shkuar për të bërë pushimet bashkë, me një tufë me kalamaj.

Eneida Xhelili: Uau! E ku ka më bukur!

Ilir Alimehmeti: Patjetër bukur, por edhe çlodhëse se dikush mendonte “jo po shumë”. Jo! Me turne, të rriturit shihnin ata 15 kalamaj të moshave nga më të ndryshmet, të tjerët rrinin më qetë.

Katerina Trungu: Si arritët në këtë organizim se është e rrallë kjo tani, të bëhemi kaq shumë veta për pushime?

Mardiola Baco: Janë bashkëvuajtës.

Ilir Alimehmeti: Kemi ndihmuar njëri-tjetrin. Një familjar ka pasur nevojë për më shumë ndihmë, e ka ndihmuar një tjetër, pra është e ndërsjelltë dhe është e kuptueshme brenda për brenda.

Festë vetëm me familjen/ Pse sot mungojnë vizitat mes miqve, çfarë ka ndryshuar?