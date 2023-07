Shije Shtëpie – Emisioni 28 Korrik 2023

13:31 28/07/2023

Të ftuar:

At’ Nikolla Kodheli – Prift

Juljana Kodheli– Priftëreshë

Katerina, Joan, Emili, Maria, Kristina Anastasia Kodheli

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Byrek me pulë dhe qepë

1 pako peta

Vaj

1 gotë ujë të gazuar

Mbushja:

4 qepë mesatare

1 kg mish pule (i copëtuar)

Kripë dhe piper i zi

1 lk piper i kuq

Fillimisht vendosim në zjarr një tenxhere me ujë për të valuar. Shtojmë në të copat e pulës dhe i lëmë të ziejnë për 10 minuta. Shtojmë 1 lugë çaji kripë dhe e lëmë mishin të ziejë edhe për 30 minuta të tjera. Më pas largojmë copat e mishit, i lëmë të ftohen dhe i pastrojmë nga kockat dhe lëkura. Më pas copat e mishit i copëtojmë në copëza të vogla.

Ndërkohë që mishi zien, qepët e prera në kubikë ose fije të shkurtra i kaurdisim me 4-5 lugë gjelle vaj deri sa qepa të zverdhet e të bëhet transparente. Shtojmë mishin e pulës dhe vazhdojmë përzierjen duke shtuar një garuzhde lëng pule. I lëmë në zjarr deri sa të marrin shijen e njëra tjetrës. Rregullojmë shijen me kripë dhe piper të zi e piper të kuq dhe e largojmë nga zjarri. Hapim 3 petë të cilat i spërkatim secilën pas çdo 2 pete. Në petën e tretë shtojmë pak mbushje dhe e mbledhim petën role. Kështu vazhdojmë dhe me petët e tjera. Lyejmë tepsinë me vaj, vendosim roletë njëra pas tjetrës e më pas i presim roletë në gjatësi 10 cm. I lyejmë në sipërfaqe me vaj dhe vendosim tepsinë në furrë në temperaturë 200 gradë për 30-35 minuta.

Proshutë me vezë në furrë

