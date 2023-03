Shije Shtëpie – Emisioni 28 Mars 2023

Shpërndaje







15:25 28/03/2023

Të ftuar:

Shkëlqim Balili – gjinekolog

Entela Binjaku – sociologe

Dea Vieri

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Pite të mbushura në furrë

Brumi:

300 ml qumësht

1 lgj maja e thatë

1 lç sheqer

1 lgj kripë

1 vezë

1 lgj vaj

600 gr miell

Mbushja:

250 gr sallam turist

1 spec

100 gr pure domate

250 gr djathë që shkrin

Në një gotë qumësht të vakët, shtojmë majanë, sheqerin, 2 lugë gjelle miell. I përziejmë mirë dhe i lëmë të veprojë majaja për 5-10 minuta të mbushura.

Në një tas të madh vendosim qumështin e mbetur, 1 vezë, vaj dhe i përziejmë të gjithë këta përbërës. Shtojmë dhe gotën me majanë dhe i përziejmë të gjitha së bashku.

Në masën e lëngshme që përgatitëm në tas shtojmë pak nga pak miellin, kripën dhe i përziejmë me një lugë druri ose në një robot deri sa të na formohet një brumë i lidhur, jo shumë i fortë, të cilin e vendosim në një tas. E mbulojmë dhe e lëmë të pushojë për një orë deri sa brumi të dyfishohet.

Pasi të kalojë kjo kohë, e vendosim brumin në tavolinë. E spërkatim me shumë pak miell. E punojmë shumë lehtë dhe e ndajmë në 6 ose 8 kuleçë, të cilat i hapim në petë të vogla me rreze 20-25 cm. I lyejmë me pak pure domate. Vendosim pak djathë të grirë në rende, 2-3 feta sallam turist, pak spec të prerë në shirita të hollë, përsëri djathë që shkrin.

I palosim në dysh duke formuar një gjysmëhënë dhe kthejmë anët me qëllim që të mos hapen gjatë pjekjes. I vendosim në një tepsi ku kemi shtuar letër pjekje. Në fund i lyejmë me të verdhë veze dhe më pas i pjekim në furrën e parangrohur në temperaturë 200 gradë për 20-25 minuta.

Fërgesë me vezë të ziera:

4 vezë (të ziera 10 minuta)

1 spec jeshil i vogël

1 spec i kuq

2 domate mesatare

2 lgj vaj ulliri

1 lgj gjalpë

Kripë dhe piper i zi

Pak piper i kuq

125 gr mozzarella

2 lgj majdanoz

Fillimisht ziejmë vezët për 10 minuta. Në një tigan të thellë shkrijmë gjalpin me pak vaj dhe kaurdisim si fillim specat të prera në copa të vogla. I kaurdisim për 3 minuta sa të ulin pak volumin.

Mbi specat vendosim domatet në feta rrumbullake dhe i lëmë ato të skuqen pak për 3-4 minuta. Qërojmë vezët dhe i presim në gjysma për së gjati dhe i vendosim ato mbi fetat e domateve me prerjen nga poshtë. I spërkatim me kripë dhe piper të zi, pak piper të kuq e majdanoz. Në fund mbulojmë sipërfaqen me djathë mozzarella të grirë në rende. Mbulojmë tiganin me kapak dhe lëmë djathin të shkrijë për 2-3 minuta. Më pas gjithçka është gati për t’u shërbyer e ngrohtë.

Fenomeni i virgjërisë artificiale… Pse vazhdon ende të kërkohet?

Prindërit dyshonin se 14-vjeçarja ishte shtatzënë, Dr. Shkëlqimi: I hapëm himenin, nxorëm 2 kg…

Në diskutimin për virgjërinë në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, gjinekologu Shkëlqim Balili shprehet se është thirrur për të konstatuar nëse një vajzë apo grua ka qenë e tillë. Ai e konsideron këtë një plagë të shoqërisë, ndërsa sjell edhe një rast kur familjarët dyshonin se vajza e tyre 14-vjeçare ishte shtatzënë, por rezultoi të ishte një ndërlikim kritik shëndetësor.

Shkëlqim Balili: Në një vajzë 14 vjeçe, na ka ardhur në urgjencë me dhimbje të forta, nga Gramshi, me një grumbullim prej 6-7 muajsh a 8 muajsh të periodave në bark, ishte grumbulluar, po plaste mitra dhe njerëzit në familje mendonin se kjo është shtatzënë dhe e sollën në maternitet.

Ne pamë që himeni ishte komplet fibroz, komplet i fortë, totalisht i mbyllur dhe është një patologji që quhet hematokorpos, grumbullim i gjakut në bark kur himeni është intakt dhe është shumë i fortë. Ne e hapëm, i lajmëruam ata si është problemi dhe e hapëm me bisturi. Nxorëm 2 kilogramë gati reçel, kaogula të errëta që kishin disa muaj që mbaheshin, ishte në gjendje kritike vajza.

‘Rikthimi’ artifical i virgjërisë, Dr. Shkëlqimi: Operacion i rrezikshëm, me efekte anësore

Himenoplastika ose ‘rikthimi’ në mënyrë artificiale i virgjërisë është një metodë e zgjedhur shpesh nga gratë e vajzat për arsye të ndryshme të lidhura me kulturën dhe edukimin. “Shije Shtëpie” në Tv Klan diskuton një mori aspektesh të kësaj ndërhyrjeje dhe mes tyre, edhe atë mjekësor.

Gjinekologu Shkëlqim Balili nuk e përkrah këtë operacion, i cili mund të kryhet edhe disa herë për shkak të komplikacioneve dhe efekteve anësore.

Shkëlqim Balili: Është pak e vështirë për ta bërë dy herë dhe për ta bërë tre herë sepse çdo ndërhyrje operative krijon një ind lidhor që duhet ndërhyrë tamam për t’u bërë intakte, për t’u lidhur. Ajo membrana që kërkojmë për ta bërë ne të plotë së pari duhet të përpunohet shumë mirë, duhet të krijohet fiziologjia e saj se nuk mund ta mbyllësh totalisht dhe përreth vulvës, të gjitha ndërhyrjet që bëhen disa herë krijojnë një pamundësi për mbyllje të menjëhershme.

Unë di këtë gjë që në praktikën e përditshme ne e kemi quajtur si një operacion që nuk mund të kalojë 100% pa efekte anësore.

Katerina Trungu: Të tipit doktor, çfarë rreziqesh ka se ju thatë që është e rrezikshme?

Shkëlqim Balili: Ato janë të rrezikshme sepse ato mund të japin problemet inflamatore të parat, janë të rrezikshme sepse mund të japin një ndjenjë dhimbjeje, një ndjenjë pakënaqësie, parehatie sepse në fund të fundit duhet kuptuar një gjë, nuk është normale dhe nuk është biologjike siç e ka bërë Zoti. Ajo është një riparim, i cili vetë fjala riparim shkon që s’mund ta bësh disa herë.

Ndikimi i “rikthimit” të virgjërisë në shëndet… Çfarë pasojash vijnë?

Katerina Trungu: Më kanë quajtur mesjetare sepse kam patur fatin të kem vetëm një partner në jetë

Numri i partnerëve seksualë është një nga pikat e diskutimit në “Shije Shtëpie” në Tv Klan për temën e virgjërisë. Moderatorja Katerina Trungu ndan rrëfimin e saj në program se fakti që ka patur vetëm një njeri në jetën e saj i cili sot është bashkëshorti, e ka vendosur përpara paragjykimeve.

Nga ana tjetër, Katerina shton se nuk ka asgjë të keqe të kesh disa partnerë, por i përçon mesazh të rinjve se duhet të mendohen mirë se kujt ia japin veten e tyre.

Katerina Trungu: Ne duhet të mendojmë vajzat të mendojnë hapin që ato hedhin për një partner, tjetër gjë se ai nuk do jetë… nuk po them se do jetë ai bashkëshorti se ka edhe një lloj paragjykimi nga disa individë të cilët, ti po të kesh patur fatin të kesh patur një individ në jetën tënde të quajnë mesjetare dhe të prapambetur, më ka ndodhur edhe mua të ma kenë bërë këtë gjë.

Unë nuk e kam problem, për mua është fat, kaq e quaj unë, është fat që për fat të mirë kam gjetur individin, njeriun që unë kam dashur të kem në jetën time dhe që është ai bashkëshorti ideal për mua. Por as kjo kategori nuk duhet gjykuar, që ka gjetur një partner në jetë dhe i ka shkuar çdo gjë mbarë, as kategoria tjetër pastaj ta marrin në formën renditi, rreshtoji se nuk ka asnjë gjë se nuk është e pamoralshme.

Vajzat duhet ta mendojnë mirë se kujt i japin, dhe djemtë, se nuk dua ta ndaj vetëm vajzat, duhet ta mendojnë mirë kujt ia japin veten e tyre se nuk është thjesht fiziku, nuk është thjesht himeni kjo që po diskutojmë së bashku. Është edhe gjendja shpirtërore, ti i jepesh atij individi, kryen marrëdhënie me atë.

“Nuk mund të jesh më e mirë se unë nëse ke patur më pak partnerë”, diskutimi mes Deas dhe Katerinës

Ish-konkurrentja e “Love Story”, Dea Vieri thotë në “Shije Shtëpie në Tv Klan se numri i partnerëve të mëparshëm seksualë nuk duhet të jetë arsye për t’u gjykuar nga partneri apo të tjerët. Sipas saj, është e rëndësishme që vajzat t’ia kenë pranuar vetes eksperiencat e tyre dhe mos ta fajësojnë për zgjedhjet që kanë bërë.

Moderatorja Katerina Trungu shprehet se të pasurit e një numri të caktuar partnerësh më parë mund të ndikojë që personi aktual në jetën tënde mos ta pranojë. Sipas saj, fajësimi i vetes që përmend Dea mund të vijë për faktin se pasja e disa partnerëve mund të mos ketë qenë veprimi i duhur.

Dea Vieri: Lloji i marrëdhënieve, numri i marrëdhënieve seksuale apo jeta jote seksuale e kaluar nuk mendoj se të ndikon në ndonjë lloj mënyre në jetën tënde.

Katerina Trungu: Po, dakord sepse jeta vazhdon dhe ti do kesh zgjedhej të reja për të vazhduar dhe për të lidhur jetën me një partner tjetër, por ekziston edhe kjo nga ana tjetër që ti mund të kesh patur shumë partnerë, një mashkull nuk e pranon dot për shumë arsye, mund të jetë edhe arsye shëndetësore në fund të ditës.

Dea Vieri: Problemi kryesor fillon me pranimin e vetes. Gjëja kryesore që duhet të bëjnë vajzat duhet të pranojnë veten ashtu siç janë, në qoftë se ti ke marrë vendime, ke vendosur të flesh me 1, 2,5 apo edhe 7 meshkuj, ti duhet të pranosh veten është një gjë që ti e ke bërë dhe në qoftë se fajëson ti veten, çfarë mund të presësh nga të tjerët?

Katerina Trungu: Ky fajësimi ndoshta vjen sepse ti e di që ndoshta kjo gjëja nuk ka qenë korrekt për t’u bërë ndoshta, ka një arsye pse e quan faj.

Dea Vieri: Shoqëria të ka thënë se nuk është korrekte. Seksi është i shëndetshëm. Ne dëgjojmë gjithandej që të kesh një jetë seksuale të mirë, është e shëndetshme.

Katerina Trungu: Dakord, por jo me shumë se nuk është e shëndetshme pastaj.

Dea i qëndron mendimit se përdorimi i masave të nevojshme mbrojtëse dhe të pasurit e edukimit të mjaftueshëm seksual, janë elementë kyç për një jetë të shëndetshme seksuale. Nga ana tjetër, moderatorja i mëshon faktit se edhe vajzat që kanë patur vetëm një partner seksual, si në rastin e saj personal, nuk duhet gjykuar. Dea shton se nuk ka asnjë problem me virgjërinë, por nuk duhet menduar si vlerë e shtuar e një vajze kundrejt një tjetre.

Katerina Trungu: Ne duhet të mendojmë vajzat të mendojnë hapin që ato hedhin për një partner, tjetër gjë se ai nuk do jetë… nuk po them se do jetë ai bashkëshorti se ka edhe një lloj paragjykimi nga disa individë të cilët, ti po të kesh patur fatin të kesh patur një individ në jetën tënde të quajnë mesjetare dhe të prapambetur, më ka ndodhur edhe mua të ma kenë bërë këtë gjë.

Unë nuk e kam problem, për mua është fat, kaq e quaj unë, është fat që për fat të mirë kam gjetur individin, njeriun që unë kam dashur të kem në jetën time dhe që është ai bashkëshorti ideal për mua. Por as kjo kategori nuk duhet gjykuar, që ka gjetur një partner në jetë dhe i ka shkuar çdo gjë mbarë, as kategoria tjetër pastaj ta marrin në formën renditi, rreshtoji se nuk ka asnjë gjë se nuk është e pamoralshme.

Vajzat duhet ta mendojnë mirë se kujt i japin, dhe djemtë, se nuk dua ta ndaj vetëm vajzat, duhet ta mendojnë mirë kujt ia japin veten e tyre se nuk është thjesht fiziku, nuk është thjesht himeni kjo që po diskutojmë së bashku. Është edhe gjendja shpirtërore, ti i jepesh atij individi, kryen marrëdhënie me atë.

Dea Vieri: E para, njëherë, vajzat që janë të virgjëra që na ndjekin nga ekrani, nuk do të thotë që nuk janë të emancipuara, ne nuk jemi këtu për t’u thënë atyre që jeni të paemancipuara, të prapambetura etj. Në qoftë se ti e ruan virgjërinë tënde për arsyet e tua personale, për mua është komplet okej, mua nuk më bezdis fare si fakt.

Mua më bezdis kur ti, e vlerëson veten tënde më shumë dhe mendon se je më shumë se vajzat e tjera sepse je e virgjër. Mua kjo më bezdis. Në qoftë se ti, për shembull, mendon se je shumë më shumë se unë dhe e vlerëson veten shumë më shumë se unë për të vetmin fakt se ti ke patur partnerë seksualë më pak se sa unë, këtu kemi një problem.