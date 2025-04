Të ftuar:

Elda Vela – Botuese

Anora Kroi – Psikologe

Aurora Lushej – Logopede

Marsi Simo – Sociologe

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Fileto pule me krem limoni

600 gr fileto pule

Kripë dhe piper i zi

2 lgj miell

30 gr gjalpë

2 lgj vaj ulliri

1 thelb hudhër

1 degë rozmarinë

Lëngu i një limoni

Lëkurë limoni

300 ml ujë ose lëng pule

Majdanoz

Patate me vezë, djathë dhe majdanoz (në tigan)

2 patate të mëdha

1 lgj gjalpë

2 lgj vaj

Pak kripë

4 vezë Ovital

0,5 lç piper i zi

0,5 lç piper i kuq

Majdanoz

150 gr djathë mozzarella

Frikërat më të mëdha tek fëmijët e vegjël dhe përballimi i tyre

Si t’ua shpjegojmë dhe t’ua bëjmë më të lehtë fëmijëve ndjesinë e frikës