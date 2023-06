Shije Shtëpie – Emisioni 28 Qershor 2023

Shpërndaje







15:22 28/06/2023

Të ftuar:

Lira Gjika – pediatre zhvillimore

Teuta Maçi – farmaciste

Eneida Bici – blogere

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Pufka me sherbet

3 kokrra vezë

3 fk qumësht pluhur

3 fk niseshte

1 fk pluhur pjekës

1 lç lëkurëportokalli

Sherbeti:

500 gr sheqer

375 ml ujë

2 feta limon

3-4 karafil (sipas dëshirës)

Gjyveç me mish dhe makarona elb

1 kg mish viçi ose qingji

2 qepë mesatare

3 domate

Kripë dhe piper i zi

2 gjethe dafine

Vaj ulliri

2 lgj gjalpë

250 gr makarona elb

1 litër lëng mishi

Si duhet të sillemi me fëmijët gjatë pushimeve

Nga dëshirat e shumta tek kujdesi shëndetësor… Kujdesi për pushime me fëmijë