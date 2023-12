Shije Shtëpie – Emisioni 29 Dhjetor 2023

Shpërndaje







15:16 29/12/2023

Të ftuar:

Oljana Maloku – spikere

Ardit Murataj – gazetar

Odeta Gjevori – gazetare

Xhemile Pepa – banakiere

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Bakllava me kadaif, arra dhe tahin hallvasi

Salcë me avokado/ Antipastë festive

Festojmë ndërrimin e viteve me familjen e madhe Klan

“Kam bërë tre eko zemre”, efekti i adrenalinës së “Stop” te Odeta Gjevori

Viti 2023 ka shënuar momente të rëndësishme për emisionin “Stop” në Tv Klan. Rastet e trajtuara, hetimet, denoncimet që kanë ekspozuar të fshehtat dhe padrejtësitë e qytetarëve.

Gazetarja e emisionit, Odeta Gjevori evidenton në “Shije Shtëpie” dy prej rasteve të bujshme, noteres Anila Haxhiu dhe dhuna e edukatores ndaj 3-vjeçares në kopshtin “Stinët”.

Odeta Gjevori: Ka startuar me dhunën, domethënë kamera e fshehtë më pikante që është evidentuar në Stop dhe është në memorien e të gjithë njerëzve ka qenë dhuna që ka përdorur në kopshtin “Diren”, ndërkohë “Stinët” ishte një “deja vu” por ishte shumë e rëndë sepse këtu ishte tamam investigim sepse “Stop”-i doli 100 hapa përpara policisë sepse zbuloi në këtë rast kamerat e brendshme të një institucioni publik, që ta themi, shumica i fshinë. Kjo ishte vërtet një sukses për emisionin “Stop” dhe normalisht ne jemi të gjithë njerëz, të gjithë familjarë, na ka irrituar sikur të ishte fëmija jonë sepse edhe ata që s’kanë fëmijë e kanë thënë një sharje kështu në dhëmbë, “ah sikur të isha unë…”

Gazetarja shprehet se periudha e fundvitit i gjen të gjithë të qetë, ndryshe nga adrenalina që vërshon gjithnjë në venat e stafit. Madje ajo shton se nga kjo e fundit ka patur efekt edhe në shëndetin e saj.

Odeta Gjevori: Unë personalisht, nga dinamika e programit kam bërë tre eko zemre. Deshifroje vetë.

Katerina Trungu: Vërtet? Pse?

Odeta Gjevori: Nga dinamika, personalisht, nga dinamika e programit, axhitimi e shumë gjëra, kam bërë tre eko zemre sepse gjatë gjithë kohës kemi adrenalinë, nga një situatë te tjetra dhe kjo transmeton energji.

Sa i përket rasteve që vijnë në emisionin investigativ, Gjevori tashmë ia ka marrë dorën aksionit dhe janë pika e fortë e saj.

Odeta Gjevori: Unë personalisht jam shumë emotive, përfshihem, madje me shaka, sportivitet kur më caktohet ndonjë temë se nuk e kemi luksin që t’i zgjedhim vetë temat, por na i cakton redaksia dhe në momentin që na caktohet një temë, keni parë që unë kam fituar imunitet me ato temat aksion. I them të lutem Saimir, më jep tema aksion, tema polici sepse e kam më të lehtë gjuhën e komunikimit. Po më dhe këto rastet shëndetësore, aty bëhem petë.

“Ardhja e vajzës ishte qershia mbi tortë”, viti i bekuar i Oljana Malokut dhe planet për rikthimin në ekran

Prej disa muajsh e kemi ndierë mungesën në ekranin e Tv Klan të spikeres dhe moderatores Oljana Maloku, por për një arsye shumë të bukur. 2023-shi ka qenë për të një vit i bekuar nga ardhja në jetë e vajzës, Aminës 6 vite pas lindjes së djalit.

Në programin “Shije Shtëpie”, Oljana Maloku rrëfen emocionet e të bërit nënë për herë të dytë. Ajo e cilëson ardhjen e vajzës si “qershia mbi tortë” për familjen.

Oljana Maloku: E quaj vitin 2023 një vit të bekuar, është bekimi i dytë në familjen tonë pas djalit vjen në jetë Amina në 11 shtator kështu që besoj nuk ka bekim më të madh për çdo familje, për çdo çift, çdokënd se sa ardhja në jetë e një fëmije. Gjithmonë e kisha ëndërruar një vajzë, jo se veçoj djalin absolutisht askush nuk i ndan fëmijët, kjo është e padiskutueshme por gjithmonë e kisha ëndërruar një vajzë, isha lutur për një vajzë dhe më duket sikur Zoti më ka dhënë atë shoqen e përjetshme, siç thonë nënat tona bëje një vajzë ta kesh për vete. Vajzë, djalë nuk ka rëndësi, unë të uroj mbarësi njëherë dhe pritje të ëmbël, mbushet shtëpia plot, nuk ka rëndësi, nuk janë të dy njëlloj, edhe 10 çuna të kesh, po prapë janë karaktere të ndryshme, janë dashuri më vete kështu që mendoj se Amina ishte pak qershia mbi tortë në familjen tonë.

Spikerja thekson mbështetjen që ka marrë nga televizioni gjatë periudhës së shtatzënisë, si zhvendosja e saj në fasha orare më pak të ngarkuara. Një aspekt që u komentua nga moderatoroja Katerina Trungu ishte edhe pamja e saj, për të cilën Oljana Maloku ia atribuoi aspektit gjenetik dhe mungesës së nepseve të shtatzënisë.

Sa i përket këtyre të fundit, ishin intensivë vetëm 4 muajt e parë kur konsumonte pica dhe brumëra nga mëngjesi deri në darkë, por çdo kilogram është zhdukur. Ndër të tjera, ajo flet edhe për qasjen ndaj të bërit nënë për herë të dytë si dhe planet për rikthimin në ekran.

Agida Koçi: A ndihesh më e përgatitur?

Oljana Maloku: Mendoj se jam më e përgatitur vetëm për pjesën sepse e dija çfarë më priste.

Agida Koçi: Apo e kishe harruar?

Oljana Maloku: Çdo gjë e kisha harruar, 6 vite diferencë kanë. Anuari hyri në klasë të parë ditën që unë linda vajzën, ishte dita e parë e shkollës për të ndërkohë Amina erdhi në jetë. Pjesa se çfarë më priste si procedurë, si fëmijë, përgatitja si nënë ishte e qartë por djalë dhe vajzë në shtëpi, në mosha të ndryshme t’i tregon jeta më pas dhe është e vështirë. Ajo që unë mendoj më pas është ana mendore.

Pra ti ke punuar gjatë me veten, ke patur kohë mirë ta shohësh veten me një por edhe me dy pastaj sepse herën e parë e përjetova pak keq shkëputjen nga puna. Unë ndenja 6 muaj kur linda djalin me leje lindjeje por edhe në periudhën që isha në shtëpi e mbaja mendjen shumë, jashtë mase te puna. Jo se këtë herë jo, por këtë herë kam punuar shumë me veten duke thënë që shiko kjo është periudhë e bukur që unë duhet ta shijoj këtu tani. Jam me beben, është një kohë që nuk do të kthehet më, duhet t’i përkushtohem dhe është një gjë që kur të jem në punë nuk do të kem vajzën pranë apo të jetë kaq e vogël. Pra kisha punuar shumë që mos ta vuaja. Jam në fazën që shijoj momentin. Jam me fëmijët, jam patjetër me fëmijët. Do rikthehem në punë, do rikthehem fuqishëm në punë, të kap ritmin.

Katerina Trungu: Ke menduar, ke një plan?

Oljana Maloku: Kam një plan, sigurisht që puna jonë është e tillë që duhet mundësisht të mos shkëputesh fare por rrethanat më bëjnë që të paktën deri nga shkurti, nga fillimi i shkurtit kismet, nëse gjërat shkojnë mirë unë kam dëshirën që të rikthehem në ekran dhe të ndez motorët sërish, edhe pse vajza është shumë e vogël, është vetëm 3-muajshe.

“Motra ka ardhur me dhuratë”, si ia doli Oljana Maloku të zhdukte xhelozinë e djalit pas lindjes së vajzës

Viti 2023 ka sjellë në familjen e spikeres Oljana Maloku një bekim të madh, ardhjen në jetë të vajzës, Aminës. Në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ajo u shpreh se lindja e saj ishte plotësimi i një ëndrre për të patur një shoqe të përjetshme.

Gëzimi në familje është i pamatë, por fillimisht djali i saj 6-vjeçar reagoi siç bëjnë fëmijët zakonsiht në raste të tilla, me pak xhelozi.

Oljana Maloku: Djali e priti mirë, me shumë xhelozi në fillim dhe pak jo me dëshirë se donte vëlla.

Katerina Trungu: Unë plotësova dëshirën.

Oljana Maloku: E shohin si skuadër futbolli, e shohin si aleat në të ardhmen. U mundova duke qenë se ai është fans i makinave i bëra një dhuratë kur linda që ai kur të shohë vajzën për herë të parë, i nxora një makinë nga jastëku dhe i thashë Amina paska ardhur me një dhuratë që ta merrte pak me qejf. “Si e paska sajuar”, tha, “nga ta nxuri barku ty njëherë pa mirë ajo. Paska menduar që në bark për mua” dhe filloi ta ketë me shumë… sidomos dhurata që i bëri me demek, Amina ishte edhe e duhura për të.

Skenat e xhelozisë vazhduan për disa kohë, por shumë shpejt u kthyen në gjeste të ëmbla. Megjithatë tani ka filluar një fazë tjetër, shpjegon spikerja dhe është xhelozia ndaj prindërve.

Oljana Maloku: Xhelozia në fillim ishte ndaj motrës, por tani është ndaj nesh, pra atë e do shumë, “ku paske qenë, na trete”, ca shprehje që i thotë motrës, “na trete moj na trete”, por që e ka me ne. Ne padashje jemi jo të kujdesshëm shpeshherë sepse bebi ka atë magjinë që të bën për vete t’i flasësh gjatë gjithë kohës, ta ledhatosh, harrojmë që në cepin tjetër duke lozur mund të jetë Anuar. Ai preket dhe më shumë e ka ndaj nesh që “nuk po më përkëdhelni, nuk po më mbani afër” se sa e ka më ndaj motrës siç e kishte në fillim.

