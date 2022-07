Shije Shtëpie – Emisioni 29 Korrik 2022

13:07 29/07/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Pulë e zierë me verë të kuqe nga Znj.Vjollca

800 gr-1 kg mish pule

1 qepë

1 karrotë

2 degë selino

3 thelpinj hudhra

1 degë rozmarinë

120 ml verë të kuqe

1 spec pikant

1 gotë pure domate (200 gr)

Vaj ulliri

Kripë dhe piper të zi

Opsionale 100 gr ullinj të zinj

Ëmbëlsirë e shpejtë në tigan me banane nga Znj.Vjollca

2-3 banane (të pjekura)

1 lugë gjelle gjalpë

1 lugë gjelle sheqer

1 vezë

50 gr sheqer

Pak kripë

50 ml vaj vegjetal

100 ml qumësht

1 lugë çaji vanilje

1 lugë çaji pluhur pjekës

130 gr miell

1 ½ lugë gjelle kakao

