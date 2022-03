Shije Shtëpie – Emisioni 29 Mars 2022

Shpërndaje







14:23 29/03/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Kunguj të mbushur me gjizë

4-6 kunguj

200 gr gjizë pa kripë

1 vezë

2 lugë gjelle parmixhan i grirë

1 tufë koper

2 lugë gjelle bukë e thekur e grirë

Vaj ulliri

Lajmë, pastrojmë kungujt, ipresim në ½ horizontale dhe pastrojmë tulin brenda tyre, duke formuar një hapësirë si të një varke, ku do të vendosim mbushjen. I spërkatim kungujt me pak kripë.

Tulin që larguam nga kungujt e presim në kubik të vegjël, dhe e vendosim në një tas ku do të vendosim më pak gjizën, një vezë të plotë, 2 lugë gjelle parmixhan të grirë, kripë dhe 2 lugë gjelle koper të grirë imët. Të gjithë këta përbërës i përziejmë mirë dhe në fun d shtojmë pak bukë të thekur të grirë.

Lyejmë tavën me vaj ulliri, i mbushim kungujt me mbushjen që përgatitëm dhe i vendosim në tavë njëri pas tjetrit, në fund i spërkatim me pak vaj dhe i pudrosim me parmixhan. Vendosim tepsinë në furrë në temperaturën 180 gradë për 40-45 min.

Sfoliatë e mbushur me djathë, specë dhe proshutë

1 petë sfoljatë (400 gr)

200 gr djathë që shkrin

150 gr proshutë gjel deti

½ spec i kuq

½ spec jeshil

1 vezë për lyerjen e petës

Vendosim petëm mbi një letër pjekje dhe ½ e petës e presim në shirita vertikam me gjerësi 2 cm. Pjesën tjetër të petës e hapim me kujdes.

Në fillim të pjesës së prerë, horizontalisht nga skaji në skaj të petës, vendosim djathë të grirë hollë. Mbi djathë vendosim proshutë të prerë në kubik të vegjël ose të grirë hollë. Po ashtu shtojmë specat të prerë në kubikë të vegjël dhe përsëri i mbulojmë me djathë të grirë hollë. Të gjithë shiritat i dredhm duke i kthyer nga e majta. Rrahim vezën dhe lyejmë me furçë hapësirën midis shiritave dhe mbushjes.

Kthejmë letrën me petë nga ana e paprerë dhe me ndihmën e letrës mbulojmë mbushjen me petë, e lyejmë mbulesën me vezë e më pas një e nga një mbulojmë shiritat e prerë e më pas i japim një formë rrethore duke bashkuar dy skajet anësore.

E vendosim në tavë, lyejmë sipërfaqen me vezë dhe e pjekim në temperaturën 180 gradë për 25 minuta.

Dasmë në një vjetorin e vajzës, Eljona Pitarka rrëfen emocionet

“Bashkëshorti ishte ylli i mbrëmjes”, Eliona Pitarka na prezanton bashkëshortin

Reflektimi post Oscar