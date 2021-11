Shije shtëpie - Emisioni 29 Nëntor 2021 - Tv Klan

Shije shtëpie – Emisioni 29 Nëntor 2021

14:30 29/11/2021

#gatimetradicionale #receta #fizioterapi #kujdesiperkafshet #quiz #ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Pulë me arra nga Zonja Vjollca

Receta 1: Pulë me arra 1.2 kg mish pule 60 gr gjalpë 60 gr miell 6-8 thelpinj hudhër 2 lugë gjelle uthull 1 lugë kafe piper të kuq 2 lugë gjelle vaj ulliri Kripë dhe piper të zi Pulë me arra Fillimisht ndajmë pulën në racione, e pastrojmë atë dhe e kaurdisim në tenxhere me 2 lugë gjelle vaj derisa copat e mishit të fillojnë të zverdhen. Shtojmë ujë të vluar derisa të mbulohet mishi dhe e lëmë të ziejë mishin për 20 minuta. Më pas vendosim copat e mishit në një tavë, me ½ garuzhde lëng pule dhe e vendosim në rrugë në temperaturën 180 gradë. Në një tenxhere vendosim gjalpë dhe 1 lugë gjelle vaj dhe e kaurdisim miellin (4 lugë gjelle) derisa të marrë një ngjyrë lajthi. Sa të zverdhet pak e shuajmë me lëngun e pulës, duke e përzierë vazhdimisht. Në fund e lëmë konsistencën. Shtypim hudhrat në havan, shtojmë uthull, kripë, dhe e përziejmë me lëngun e pulës. Kontrollojmë shijen për kripë, shtojmë piper të zi dhe e lëmë të marrë val për pak minuta. Fikim zjarrin dhe në fund shtojmë arrat të shtypura mirë. Salcën mund ta vendosim në tepsi ose e servirim nga tenxherja duke vendosur copat e pulës në pjatë. Në fund shkrijmë pak gjalpë, shtojmë piper të kuq dhe spërkatim pjatën kur ta servirim.

Një vakt i shpejtë me lakër, pançetë dhe vezë nga Zonja Vjollca

Receta 2: Një vakt i shpejtë me lakër, pançetë dhe vezë 200 gr lakër të bardhë 200 gr pançetë 2 lugë gjelle vaj ulliri 2 thelpinj hudhër 1 lugë gjelle salcë soje Piper i zi 1 vezë për përson 160 gr oriz i gatuar (Basmat)

Kujdesi për papagajtë që mbajmë në shtëpi. Kur duhet t’i drejtohemi veterinerit?

Deformime në shputën e këmbës, çfarë duhet të dimë?

Quiz me Katerinën