Shije Shtëpie – Emisioni 3 Janar 2023

14:25 03/01/2023

Të ftuar:

Miron Cako – teolog

Reina Mulita – eksperte energjie

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Supë krem finok

Supë krem selino

Çfarë është syri keq dhe pse i frikësohemi kaq shumë?

Si të dallojmë personat që kanë sy të keq

Si të largojmë syrin e keq?