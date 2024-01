Shije Shtëpie – Emisioni 30 Janar 2024

15:08 30/01/2024

Të ftuar:

Suela Kocibellinj – aktiviste

Mirilda Tili – gazetare

Mirgit Vataj – kryetar i Urdhrit të Punonjësve Socialë

Arbër Hoxha – avokat

Hajredin Dizdari – hoxhë

Gazetare: Ermelinda Ndoja

Si ta kuptojmë ndryshimin e Kodit Penal, marrëdhënie me të mitur nën 16 vjeç konsiderohet krim

“Ku thërret qameti!”, revoltohet aktivistja: Vajza që rriten me ambicien për të marrë një copë burrë!

Rastet e fundit që kanë qarkulluar në media si martesa e 14-vjeçares në Divjakë me 34-vjeçarin apo abuzimit seksual të kardiokirurgut Dervish Hasi, 42 vjeç me 16-vjeçaren që e prezantonte si gruan e tij të tretë kanë shkaktuar debate të forta mbi marrëdhëniet dhe martesat me të mitur.

Në bisedën me “Shije Shtëpie” në Tv Klan, aktivistja Suela Koçibellinj thekson se mekanizmat që mund të ndihmojnë janë mbrojtja ligjore, shtrëngimi i masave dhe ndërgjegjësimi. Lidhur me këtë të fundit, Koçibellinj thotë se është një proces i gjatë. Megjithëse fëmijët kanë nisur të flasin, zonat jashtë kryeqytetit jetojnë në një realitet krejt të ndryshëm.

Suela Koçibellinj: Nëse dalim jashtë Tiranës, vajzat në klasën e nëntë janë të fejuara. E shoh që në klasën e nëntë një ndër ambiciet kryesore të vajzave që sigurisht mungon gjithçka në zonën ku ato jetojnë, u mungon socializimi, u mungon ndoshta ushqimi, rrobat, jeta e bukur, qejfet, maksimumi që ato kanë në ambicien e tyre është të gjejnë, t’ua gjejnë prindërit një partner, diku emigrant, kryesisht po themi në Angli dhe kjo është ambicia më e madhe. Mua kjo më dhemb, që ne po rrisim ende sot vajza që ambicia më e madhe e tyre është për të marrë një copë burrë dhe kjo është ku thërret qameti, më vjen keq që e them kështu sepse sigurisht që partneri i jetës është një zgjedhje e cila duhet të merret nga njerëz që dinë të marrin vendime dhe prandaj mosha 18 vjeç po themi është mosha minimale ku ti mund të martohesh sepse pretendohet që ti ke arritur atë pjekuri emocionale, psikologjike edhe biologjike, në të gjithë të tërën tënde për të marrë vendime dhe kur ne mendojmë që një 15-vjeçare do të marrë vendimin për jetën, këtu pastaj jemi te “ku jemi?” Jemi akoma keq.

Koçibellinj sjell në vëmendje edhe ‘shfajësimin’ e abuzuesve që e justifikojnë sjelljen dhe veprën e tyre përmes viktimës.

Suela Koçibellinj: Shpeshherë dëgjoj edhe pjesën tjetër që burrat se edhe burra nuk u thua dot me thënë të drejtën, ndonjëherë ke edhe revoltë dhe nuk e thua dot, përdorin faktin dhe thonë “hë se 15 vjeçe është e rritur ajo, ajo është çikë e përdredhur, është çikë vajzë e hedhur” dhe ndërkohë mund të themi për një 15-vjeçare “është vajzë e hedhur?” Jo, më vjen keq. Ke ti probleme me trurin tënd që po shikon një vajzë 15-vjeçare e cila ka dëshirë të shijojë jetën, kaq dhe ti duhet të distancohesh nga kjo sjellje dhe mundohen gjithmonë kjo gjini mashkullore për të gjetur justifikimin e veprave të tyre dhe sjelljeve të tyre devijante pikërisht te viktima.

Mangësia në Kodin Penal për marrëdhëniet me të mitur, Dizdari: Nuk ka kufi për diferencën e moshës

Ulja e moshës për lejimin e kryerjes së marrëdhënieve në 14 vjeç shihet me sy kritik nga hoxha Hajredin Dizdari. Ai thotë se nuk e sheh si moshë të përshtatshme për të patur një marrëdhënie apo një martesë sepse nuk është arritur pjekuria.

Hoxha e vlerëson rritjen e moshës në 16 vjeç, por evidenton disa mangësi në Kodin Penal për marrëdhëniet me të mitur. Në shpjegimin e tij për “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ai thotë se nuk ka një kufi mes moshës së të miturit dhe partnerit të rritur.

Hajredin Dizdari: Ajo që e shikoj unë si mangësi personalisht, si jurist nëse do më lejohej të flisja është që nuk ka një lloj përcaktimi moshe se nëse personi tjetër, partneri tjetër çfarë moshe duhet të ketë që ta kryejë këtë lloj raporti me ty? Vende të tjera të Bashkimit Europian siç është Anglia e kanë përcaktuar këtë lloj moshe për të mos krijuar trauma të mëdha më vonë, për të krijuar një lloj balance dhe për të mos lënë hapësirën që të ketë manipulime me këtë çështje sepse ka shumë manipulime, ka shumë njerëz, sidomos me të miturit…

Katerina Trungu: E quajnë si dëshirë, pëlqim.

Hajredin Dizdari: Ekzakt, pra ka shumë njerëz të cilët luajnë me këtë pjesë, pra marrin të rinj, djem të rinj dhe përpiqen të futen në këto historira me vajza të rritura dhe më pas shkojnë në gjykatë dhe thonë shiko mua më manipuloi apo më mashtroi, pra ka shumë raste të cilat shkojnë në trajtime të rrezikshme dhe disa prej shteteve të Bashkimit Europian e kanë rregulluar këtë duke e kufizuar në një moshë të caktuar. Pra nëse kenjë 16-vjeçar atij i lejohet të ketë këtë lloj raporti me një 17 apo 18-vjeçar dhe i vendosin një lloj kufiri duke qenë që e konsiderojnë si minoren.

Kryetari i Urdhrit të Punonjësve Socialë, Mirgit Vataj shton se kjo hapësirë ligjore përfshin vetëm elementin e dhunës duke përjashtuar rastet e tjera.

Mirgit Vataj: Shumica e shteteve kur e kanë rritur moshën kanë krijuar edhe një hapësirë për diferencën që është maksimumi 5 vite. Pra nëse një marrëdhënie ndodh midis një 15 dhe maksimumi, 20 pra disa e kanë 4, disa 3, është e rregulluar kjo hapësirë e parregulluar në Kodin tonë Penal ka krijuar mundësinë që edhe një 15 të ketë marrëdhënie me 45, 50, 60 dhe të mos konsiderohet shkelje penale. Mungesa e vëmendjes, mungesa e të parit të Kodit Penal sepse ndodh kur bëhen ndryshime në Kodin Penal nuk shikohen me një sy tepër kritik se kush është hapësira që ne po krijojmë dhe nuk është vetëm kjo kakofonia për t’i ndryshuar, por edhe për të krijuar mekanizma të ndërmjetëm të cilët rregullojnë edhe marrëdhënie që nuk janë specifikuar në një nen të posaçëm. Po të shikosh neni 100 thotë marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur nën 14 vjeç dhe tek e dyta, për 14-18 fut vetëm elementin e dhunës, pra nuk e njeh pjesën e diferencës apo kur ndodh mes bashkëmoshatarëve.

Sipas Vatajt, këto hapësira ligjore krijojnë ekspozim të lartë të fëmijëve dhe u japin një amnisti pedofilëve.

“Flasim me tru, jo me organet seksuale!” Aktivistja: Asnjë 15-vjeçar nuk e ka shijuar aktin

Një prej argumenteve që ka qarkulluar në panele të ndryshme apo në rrjete sociale lidhur me rastet e të miturave që janë lidhur apo martuar me persona me diferencë të madhe moshe, ka qenë “pëlqim i të dyja palëve”. Teksa moderatorja e “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Katerina Trungu e përmend si pikë gjatë programit, Suela Koçibellinj e cilëson një çrregullim të madh.

Aktivistja e konsideron një argument abuziv pasi denigron figurën e individit vetëm në organin seksual.

Suela Koçibellinj: Pëlqim nuk mund të ndodhë mes një 40-vjeçari dhe një 15-vjeçareje. Kjo është çrregullim. Nëse ne e justifikojmë si pëlqim, ne i bie që nuk po kuptojmë as rritjen e fëmijës dhe as devijancën që ka 40-vjeçari. Nuk mundesh ti të cilësosh një individ vetëm nga pjekuria seksuale. Ne flasim me trurin, nuk flasim me organet seksuale, ky është një çregullim dhe unë këtë do ta them me forcë.

Katerina Trungu: Ky është argumenti që kam dëgjuar shumë shpesh.

Suela Koçibellinj: Ky është argumenti më i gabuar. Ky është argumenti më abuziv. Si më konverton, thjeshton dhe denigron ti mua figurën e një individi vetëm në organin e tij seksual? Po individi përbëhet nga e gjitha dhe ti ma cilëson njeriun në këtë pikë? Kjo është pikërisht arsyeja sepse duke e justifikuar kështu edhe në ato kafet e lagjeve kemi krijuar një hapësirë të paparë për abuzim sepse gjithçka e kthejmë vetëm tek pjekuria biologjike seksuale. Ai njeri nuk di të flasë, ajo vajza apo ai djalë nuk di të shprehë një emocion, më fal, si flasim ne? Në krevat flasin të gjithë njerëzit? Jo more jo, njerëzit flasin këtu, ja ne po shkëmbejmë eksperienca, ne po ndajmë mendimet tona. Pse shkojmë në shkollë ne, pse edukohemi ne? Për të stëvitur logjikën tonë, për të stërvitur racionalen tonë.

Veç të tjerash, Koçibellinj shton se një i mitur nuk mund të marrë dot përgjegjësi, përfshirë këtu edhe të një marrëdhënieje për të cilën duhet të dijë të gjitha pasojat.

Suela Koçibellinj: Një person që nuk merr dot përgjegjësi, si mund të marrë përgjegjësi për një marrëdhënie e cila mund të sjellë infeksione seksuale, shtatzëni të padëshiruar? Domethënë, e di sa pasoja ka? Nuk është një lojë që luajmë ne tani me zare e kaloi me kaq. Por edhe kjo është detyrë shumë e rëndësishme për t’ia shpjeguar prindi, për t’ia shpjeguar mësuesi, për t’ia shpjeguar punonjësi social, pra nuk është një lojë që ne hajde se e luajmë dhe mbaroi me kaq loja. Ajo është një lojë e rëndë për moshën tënde sepse në çfarëdo loje nëse duam t’i vëmë emrin lojë, ka nevojë të dijë të luhet. Sikur edhe nga shija për të shijuar aktin seksual, as edhe një lloj studimi nuk thotë që një 15-vjeçar ka shijuar aktin e tij seksual. Asnjë! Edhe ata që kanë thënë e kanë provuar me dëshirë, kur kanë mbushur moshën 18-19 vjeç kanë thënë “s’ishte ajo, pra nuk e shijova” sepse ka nevojë për një lloj pjekurie, pra ta kaloj në një nivel tjetër bisedën dhe në shumicën e rasteve mbahet mend si një eksperiencë shumë e keqe.