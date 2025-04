Të ftuar:

Lira Gjika – pediatre zhvillimore

Teuta Maçi – farmaciste

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Makarona guaskë të mbushura me patëllxhanë dhe suxhukë

250 gr makarona kongilioni

2 patëllxhanë

250 gr suxhuk

150 gr kaçkavall mozzarella

80 gr djathë grana i grirë

Vaj ulliri

Kripë dhe piper i zi

Borzilok

Beshameli

50 gr gjalpë

50 gr miell

500 ml qumësht

Kripë dhe arrë moskat

Krem limoni, ëmbëlsirë për 10 minuta

100 ml lëng limoni (3 limona)

50 ml ujë

100 gr sheqer

30 gr niseshte misri

1/4 lç kurkuma (shafran indie)

250 ml krem pana

Si të vendosim zakone të shëndetshme me fëmijët tanë përmes bashkëpunimit

“Mami/ babi nuk më do”/ Shpjegimi i habitshëm i Lira Gjikës: Prindërit duhet të kënaqen

Shpesh fëmijët kalojnë një fazë kur nuk dëshirojnë të puthin apo përqafojnë prindërit dhe nuk duan që as ata ta bëjnë këtë veprim ndaj tyre. Ndonjëherë, situata mund të arrijë deri aty sa të thonë që “mami/babi nuk më do” dhe kaq mjafton që prindërit të vënë alarmin.

Në këndvështrimin e Lira Gjikës, kjo është një sjellje e shëndetshme. Pediatrja shpjegon në programin “Shije Shtëpie” në Tv Klan se prindërit duhet të kënaqen kur e dëgjojnë këtë fjalë sepse tregon kurajën e tyre.

Lira Gjika: Mua më vjen mirë kur fëmijët kanë kurajë ta thonë këtë fjalë sepse sa më shumë informacion të marrësh, aq më shumë e njeh fëmijën dhe aq më të mira janë marrëdhëniet.

Agida Koçi: E thotë këtë gjë nga një kapriço apo nga një grumbullim emocionesh?

Lira Gjika: Fakti që e thotë kur gjen energjinë, mundësinë, kurajën, inatin që ta nxjerrë fjalën. I rrituri duhet ta mendojë. Një fëmijë që deklaron këtë, mua më duket që prindi duhet të kënaqet që fëmija arrin t’i thotë “s’të kam xhan”, të njohë të vërtetën e tij të brendshme. Të jetë i vëmendshëm ndaj këtyre fjalëve, t’i kërkojë të falur. Ne nuk u kërkojmë dot të falur fëmijëve. Ka filluar, nuk them, por nuk është një gjë në masë.

Katerina Trungu: Pra duhet ta marrim si një sinjal që diçka duhet të rregullojmë në raport me fëmijët?

Lira Gjika: Po, ty të duket shumë e mirë, fëmijës nuk i duket e tillë.

Si ndikojnë rutinat që u vendosim fëmijëve tanë në të ardhmen e tyre

Përgatisim pije të shëndetshme për fëmijët