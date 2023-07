Shije Shtëpie – Emisioni 31 Korrik 2023

11:53 31/07/2023

Të ftuar:

Krisanthi Kalogeri – astrologe

Arnita Beqiraj – regjisore

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Turli pa lëng si në furrë

2 patate

2 kunguj

2 karota

1 patëllxhan

2 domate

Vaj ulliri

Kripë

Piper

Krepa me akullore në gotë

1 filxhan miell

1 filxhan qumësht

1 lugë gjelle kakao

2 vezë

2 lugë gjelle gjalpë

Pak kripë

Gjalpë për lyerje tigani

Akullore

Mjaltë

Një verë plot surpriza, çfarë kanë parashikuar yjet për shenjat e horoskopit

Dashuria, puna dhe financat, çfarë thonë yjet për muajin e nxehtë të Gushtit

Quiz/Loja telefonike