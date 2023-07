Shije Shtëpie – Emisioni 4 Korrik 2023

15:24 04/07/2023

Të ftuar:

Vanesa Koko – menaxhere e rrjeteve sociale

Erion Muça – studiues marketingu

Moza Kore – shitëse

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Kuskus me pulë dhe perime

200 gr kuskus

1 lgj vaj ulliri

Pak kripë

220 ml lëng perimesh

700 gr gjoks pule

2 lgj vaj ulliri

Kripë dhe piper i zi

1 lç piper të kuq

1 qepë e vogël

2 karrota mesatare

1 spec i kuq

2 kunguj të vegjël

1 fç bizele

1/2 gotë lëng perimesh

Lëkura e 1 limoni

Fillimisht vendosim në një tas kus kusin. Shtojmë në të një lugë gjelle vaj ulliri, shumë pak kripë e më pas shtojmë lëngun e perimeve të nxehtë. Mbulojmë tasin me celofan dhe e lëmë kus kusin të hidratohet deri sa të përthithë lagështirën.

Ndërkohë presim gjoksin e pulës në kubikë me brinjë 1 cm. Ngrohim në tigan 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe kaurdisim mishin e pulës deri sa të zverdhet lehtë. Ndërkohë rregullojmë shijen e pulës me kripë dhe piper të zi e më pas me piper të kuq. Vazhdojmë përzierjen deri sa në tigan të mos ketë fare lagështirë dhe mishi të jetë skuqur. Largojmë mishin në një pjatë.

Në po atë yndyrë në tigan shtojmë qepën të prerë në fije, karrotën e prerë në kubikë të vegjël 0,5 cm, specin e kuq në kubikë të vegjël. I kaurdisim për 5 minuta e në fund shtojmë kungujt në kubikë të vegjël, së bashku me bizelet e pak kripë. Shtojmë gjysmë gote me lëng perimesh. I përziejmë për 5 minuta dhe çdo gjë gati.

Zbulojmë kus kusin, e thërrmojmë me majën e një piruni e më pas shtojmë në tasin me kus kus perimet e gatuara. Mbi to shtojmë mishin e pulës të gatuar. I përziejmë mirë të gjithë përbërësit në tas duke e freskuar në fundme lëkurën e grirë të një limoni.

Gjithçka është gati për ta shërbyer.

Ëmbëlsira më e thjeshtë, pa gatim pa furrë

200 gr biskota savoiard

100 gr çokokrem

200 ml qumësht

50 gr arrë kokosi (pluhur)

200 ml pana ëmbëlsire

Fillimisht gjysmat e biskotave 100 gr i lyejmë me çokokrem nga pjesa e brendshme që është e pasheqerosur. Mbi biskotën e lyer me çokokrem vendosim një biskotë tjetër mbi të dhe i bëjmë dyshe , pjesa e sheqerosur nga jashtë. Kështu vazhdojmë me të gjitha biskotat e më pas i vendosim në një pjatancë. I kalojmë të gjitha biskotat me qumësht e më pas i pudrosim, i rrotullojmë në arrë kokosi pluhur dhe përsëri i vendosim në pjatancë.

Vendosim kremin pana në një tas do të shtojmë 1 lugë gjelle çokokrem. Fillojmë të rrahim panën me çokokrem derisa pana të ngurtësohet. E vendosim në një xhep pastiçerie, të gjitha biskotat në një pjatancë i dekorojmë me kremin duke i dhënë dekorim që dëshironi nëse dëshironi mund ta spërkasni me pak çokollatë të grirë.

