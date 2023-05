Shije Shtëpie – Emisioni 4 Maj 2023

15:01 04/05/2023

Të ftuar:

Dr Entela Basha – neurologe

Teuta Maçi – farmaciste

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Lazanja me spinaq

1/2 pako me peta lazanje

500 gr spinaq ( i pastruar )

Kripë + piper të zi

450 gr rikota (ose gjizë pa kripë)

100 gr parmixhan i grirë

150 gr djathë i tymosur

Beshameli:

100 gr gjalpë

100gr miell

1 litër qumësht

Kripë + arrë moskat

Fillimisht në një tenxhere me ujë të valuar vendosim gjethet e spinaqit (të pastruara) shtojmë pak kripë dhe e ziejmë atë për 2 minuta. Më pas e kullojmë dhe e vendosim në ujë të ftohtë. E kullojmë mirë derisa mos të ketë ujë dhe e grijmë imët. Vendosim spinaqin në një tas shtojmë në të rikotat + djathin parmixhan (100 gr) dhe i përziejmë mirë. Rregullojmë shijen me kripë dhe piper të zi.

Përgatisim beshamelin me 100 gr gjalpë + 100 gr miell + 1 litër qumësht. Shkrimë gjalpin + miellin dhe e përziejmë atë për 2 minuta. Shtojmë pak nga pak qumështin e ngrohtë dhe e lëmë sa të marrë valë, shtojmë + kripë + arrë moskat. Në një tepsi 26 x 26 cm e lyejmë me pak vaj dhe 3-4 lugë gjelle beshamel të cilën e shpëndajmë në të gjthë sipërfaqen.

Vendosim petët e lazanjës të vendosura pak në ujë të nxehtë mbi petë. Shpërndajmë spinaqin mbi të cilin shpërndajmë pak djath të tymosur. Shpërndajmë pak beshamelin dhe një pudrosje të lehtë me parmixhan. Shtojmë shtresën e dytë me petë lazanje e më pas vazhdojmë si më sipër me spinaq, kubikë djathi të tymosur, pak beshamel dhe pak parmixhano. Në fund vendosim një shtresë me petë lazanja, beshamel dhe vetëm parmixhan në fund.

Vendosni tavën me beshamel në furrë dhe e pjekim në temperaturën 180 gradë për 30 minuta.

Tiramisu pa vezë (në gotë)

200 ml krem pana ëmbëlsirë

50 gr sheqer pluhur

250 maskarpone

200 ml kafe e përgatitur

Biskota savoiard

Fillimisht përgatisim kafen me pak sheqer. Vendosim panën në një tas në frigorifer që të jetë e ftohtë. Shtojmë sheqerin e rrahim me rrahëse elektrike derisa të fillojë të ngurtësohet (po jo shumë) e lëmë mënjanë dhe po ashtu përziejmë maskarponen për pak sekonda. I bashkojmë panën me maskarponen në një tas dhe i përziejmë së bashku me spatul dore.

Vendosim panën e përzier me maskarponen në një xhep pastiçerie dhe e vendosim pak në fund të gotës mbi kremin e biskotës të lagur me kafe. (1 biskotë të ndarë në dysh) përsëri një shtresë krem. Mbi krem përsëri biskota të lagura me kafe, në fund mbulojmë gotën me krem. Vendosim ëmbëlsirat në frigorifer dhe panën, sa t’i shërbejmë i pudrosim me kakao.

