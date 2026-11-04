Të ftuar:
Elona Jaçellari – Autore/Moderatore
Evis Sinojmeri – Hair Master
Patrik Sadikaj – Gazetar
Destemona Çelo – Psikoterapiste
2 receta
Petë misri me presh ( Leqenik )
800 gr presh
1 filxhan çaji vaj ulliri
2-3 vezë
500 gr miell misri
1 lugë çaji pluhur pjekës
1 dorë miell gruri ( 2-3 lugë gjelle )
1.5 gotë qumësht
2.5 gota ujë të nxehtë
Kripë + piper të zi
200 gr gjizë
200 gr djathë të bardhë
2-3 lugë gjelle kos
Pastrojmë preshët, i presim ato shumë hollë dhe i vendosim në një tigan me pak kripë. Fillimisht pa vaj, e mbulojmë tiganin dhe e lëmë preshin të nxjerrë lëngjet e tij dhe të zbutet. Kur të mos ketë lagështirë në tigan shtojmë 4 lugë gjelle vaj ulliri dhe kaurdisim preshin derisa të zbutet. Shtojmë gjysmën e qumështit dhe e lëmë preshin të ziej pak me qumësht. Pasi preshi të jetë gatuar e largojmë nga zjarri, e lëmë të ftohet pak dhe shtojmë në të 2 vezë, i përziejmë me preshin duke rregulluar shijen me pak kripë dhe piper të zi. Ndërkohë në një tas vendosim 1 vezë + qumështin e mbetur, i përziejmë, shtojmë miellin dhe 2.5 gota ujë të nxehtë dhe përziejmë me tel dore + pak kripë + pluhurin pjekës. Shtojmë 2 lugë gjelle gruri, brumi nuk duhet të jetë i trashë por i butë, të bjeri nga luga. Shtojmë preshët e gatuar + gjizën + djathin, këto të fundit mund ti shtojmë dhe tek preshi, sa ti shtojmë në tas. Shtojmë dhe vajin e mbetur në fund, i përziejmë mirë dhe nivelojmë brumin me presh në një tepsi të lagur me vaj dhe me pak miell spërkasim sipërfaqen. Me pak miell dhe kos e pjekim në 220 gradë për 40 minuta
Salmon mesdhetar në Air Fryer
2-4 fileto salmoni
250 gr domate qershi
1 qepë e kuqe
100 gr ullinj pa bërthamë
1–2 lugë gjelle kaperi
2–3 lugë gjelle vaj ulliri
Kripë
Piper i zi
Disa degë trumzë të freskët
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Turp për theksin, për shtresën shoqërore apo për origjinën… Pse turpërohemi se çfarë do thotë bota? Pjesa 2
/tvklan.al