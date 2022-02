Shije Shtëpie – Emisioni 4 Shkurt 2022

14:40 04/02/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

1 gotë ujë të valuar ( 200 ml)

1 lugë çaji kripë

1 lugë çaji sheqer

2 1/2 gotë miell ( 300 gr)

pak vaj për skuqje

Përgatitja:

Vendosim në një tas ujin e nxehtë ( të valuar) shtojmë 1 lugë caji kripë, 1 lugë çaji sheqer i përziejmë mirë dhe shtojmë pak nga pak miellin e punojmë fillimisht me lugë druri e më pas me dorë deri sa brumi të lidhet e të bëhet si brumë byreku e ndajmë brumin në 8 kulacë të vegjël. Mund ta lëmë brumin të pushojë vetëm 15 minuta. Më pas secilin nga kulaçkat e hapim me fare pak miell në një petë rrumbullake me diametër 15 ose 20 cm sa një pjatë e një filxhan çaji. Pasi të keni hapur të 8 kulaçët ngrohim vajin dhe i skuqim kulaçet sa të zverdhet nga të dy anët. I largojmë dhe i servirim me djathë, mjaltë dhe cfarë të dëshironi ju.

Pulë me çervish të bardhë

Përbërësit:

1 kg mish pule

60 gr gjalp

pak vaj ulliri

3 lugë gjelle miell gruri

2 lugë gjelle miell misri

lëngu i pulës ( 1 litër- 1.2 litër)

2 thelpinj hudhër

2 lugë gjelle lëng limoni ( opsionale)

kripë dhe piper të bardhë

Përgatitja:

Lajmë, thajmë racionet e pulës. Në një tigan të thellë shkrijmë pak gjalp, vaj ulliri dhe kaurdisim pulën sat ë zverdhet pak. Shtojmë 1.2 litër ujë të nxehtë dhe e lëmë mishin e pulës të ziejë për 20 minuta, kripë. Pas 20 minutash copat e pulës i vendosim në një tavë duke gatuar dhe 1 garuzhdë lëng pule dhe i vendosim në furrë në temperaturë 200 gradë Celsius për 20 minuta.Në një tenxhere shkrijmë 2 lugë gjelle gjalp, pak vaj ulliri dhe kaurdisim miellin e grurit dhe të misrit deri sa të marrin një ngjyrë të artë jo të errët. Shtojmë lëngun e pulës dhe e përziejmë vazhdimisht duke e lënë të trashet në kosistëncën që preferoni.

Shtojmë hudhrat e shtypura, pak lëng limoni ( nëse e preferoni me limon) dhee lëmë të marrë pak valë. Rregullojmë shijen me kripë dhe piper dhe vendosim një copë mish në pjatë. Shtojmë dhe çervishin. Nëse doni të dekoroni pjatën këndshëm, shkrini 50 gr gjalpë e piper të kuq dhe spërkateni sipër.

