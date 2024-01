Shije Shtëpie – Emisioni 5 Janar 2024

13:20 05/01/2024

Të ftuar:

Julian Shyqyriu – sipërmarrës

Ilir Dushkaj – sipërmarrës

Adela Hysenllari – gazetare

Në lidhje Skype: Klea Mimini

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Makarona elb me pulë dhe perime

1 gjoks pule

1 qepë

1 karotë

1 spec të kuq

3 lugë gjelle vaj

0.5 gotë bizele

0.5 gotë misra (opsionalë)

1.5 gotë makarona elb

Kripë + piper të zi

0.5 lugë çaji piper të kuq

0.5 lugë kurkuma

3 gota lëng pule ose ujë të valuar

Fillimisht presim gjokset e pulës në kubikë të vegjël e më pas dhe perimet po ashtu i presim në kubikë të vegjël.

Ngrohim vajin në një tigan të thellë dhe fillimisht skuqim mishin e pulës sa të ndryshojë ngjyrë. Më pas shtojmë qepën dhe karrotën, i kaurdisim për 2-3 minuta. Shtojmë specin, bizelet, misrat dhe i përziejmë vetëm për 1 minutë. Vazhdojmë të shuajmë gjalpin, erëzat dhe makaronat elb.

I përziejmë për 1 minutë, e më pas shtojmë lëngun e pulës ose ujë dhe 1 kub Maggi. I përziejmë të gjithë përbërësit, vendosim kapakun dhe i lëmë të gatuhen në temperaturën mesatare për 12 minuta. Më pas e fikim kur të shohim se lëngu është përthithur nga makaronat. E lëmë kapakun të mbyllur dhe për 10-15 minuta të tjera.

Një recetë ndryshe e petullave të mëngjesit

300-350 gr miell

220 gr kos i lëngshëm

1 lugë çaji pluhur pjekës + 1 maja sodë buke

1 lugë çaj sheqer

1 lugë çaj kripë

1 lugë çaj vaj

Vaj për skuqjen e petullave

Në një tas vendosim miellin + pluhurin pjekës + një majë luge sodë. I përziejmë të gjithë këto përbërës e më pas shtojmë 1 lugë çaj sheqer 1 lugë çaj kripë + 1 lugë çaj vaj. Punojmë brumin fillimisht me lugë druri e më pas duke shtuar pak miell nëse nevojitet. Punojmë brumin me duar derisa të formohet një brumë jo shumë i trashë. Mbulojmë brumin me pecetë dhe e lëmë të pushojë për 30 minuta.

Më pas hapim një petë drejtkëndësh të trashë 0.3 – 0.4 cm. Më pas e ndajmë në shiritë me gjatësi 3 cm. Bashkojmë shiritat 2 e nga 2 dhe i bëjmë një shtypje në mes. Horizontalisht me një shkop shishqebapi, e më pas i ndajmë në copa nga 8 cm. Ngrohim vajin dhe skuqim petullat. I shërbejmë me mjaltë, reçel ose djathë. Mund ta quajmë petulla “puthja e mëngjesit”.

Si ta gjej vendin ku ndihem si në shtëpinë time

Emigrantja e martuar me shtetasin belg: Ja pse lashë Belgjikën për Vlorën

“Kaotikë, ngasin makinën si ne”, jeta e re e gazetares në Portugali: Nuk e dinë ku ndodhet Shqipëria

Adela Hysenllari, gazetarja e ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan është shpërngulur prej dy muajsh në Lisbonë, Portugali. Në përshtatjen me jetën e re, gazetarja thotë se në Portugali ende nuk ka takuar shqiptarë ndonëse tashmë mund t’i gjesh në çdo vend të botës.

Ajo përshkruan natyrën e portugezëve të cilët kanë disa aspekte të ngjashëm me ne që ia kujtojnë shpesh Shqipërinë.

Adela Hysenllari: Portugezët janë njerëz goxha të ngjashëm me ne si karakter sepse janë njerëz të mësuar me një klimë të ngrohtë, janë njerëz pak kaotikë, edhe mënyra si i japin makinës është e ngjashme me ne shqiptarët.

Katerina Trungu: Paska të tjerë si ne në trafik?

Adela Hysenllari: Në qoftë se fillojnë t’i bien bories, inati i tyre nuk del shpejt, vazhdojnë t’i bien për disa minuta rresht. Klima pastaj është shumë e ngjashme me klimën këtu, madje është pak më e ngrohtë, sidomos tani në dimër, ushqimi është shumë i mirë dhe njerëzit janë të afrueshëm, të ngrohtë, një pjesë e madhe e tyre janë emigrantë vetë sepse pjesa më e mirë e portugezëve, sidomos e brezit tim, kanë emigruar edhe ata në vende më të zhvilluara sepse Portugalia sado që është një shtet europian nuk është në atë rangun më të lartë të jetës siç mund të jetë Zvicra apo një vend tjetër. Aty në listë, nga fundi.

Ilir Dushkaj: Jemi afër.

Adela Hysenllari: Edhe aq afër jo, por krahasuar me këto vendet me standard shumë të lartë jetese, nuk është e pozicionuar aq mirë. Ka disa aspekte që ma kujtojnë Shqipërinë dhe vendin tim. Për shembull, njerëz që nuk respektojnë semaforin, kalojnë me të kuq njësoj si këtu.

Hysenllari shton në rrëfim edhe se si reagojnë portugezët kur mësojnë për origjinën e saj.

Adela Hysenllari: Ata e kanë shumë të ngjashme mënyrën se si në gjuhën e vet i thonë Gjermanisë, “Albania” dhe më duket i thonë “Almania” Gjermanisë. Kur unë them “I’m from Albania”, të gjithë mendojnë se jam nga Gjermania dhe ti duhet t’i shpjegosh ku është Shqipëria dhe që t’i shpjegosh ku është Shqipëria sepse ne shqiptarët, kemi çfarë kemi, por jemi njerëz shumë të ditur, të informuar sepse kur ti nuk njihesh në botë je i detryuar të mësosh disa gjuhë të huaja, të studiosh pak më mirë gjeografinë, të dish pozicionet e vendeve. Mua të më përmendësh edhe Burkina Fason e di ku ndodhet, kurse atyre t’iu thuash Shqipëria, ka disa raste që edhe Greqinë nuk e njohin dhe duhet t’u thuash Shqipëria është në Ballkan, është afër me Italinë, ah “Italia!”

Lanë Belgjikën dhe erdhën në Kaninë, Klea për bashkëshortin belg: Ishte më entuziast se unë

E vendosur prej vitesh në Belgjikë ku edhe ka krijuar familje, Klea Mimini merr vendimin për t’u rikthyer në Shqipëri, saktësisht në Kaninë të Vlorës. Në bisedën me “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Klea shpjegon se ajo bashkëshorti i saj, i cili është belg analizuan argumentet pro dhe kundër, ndërsa prioriteti i tyre kryesor mbetej zhvillimi i vajzës. Për ta Kanina ishte ndërthurja perfekte e afërsisë së qytetit me qetësinë e periferisë.

Klea Mimini: Arsyeja kryesore që ne vendosëm të vinim nga Belgjika për në Shqipëri ishte fakti që donim t’i arratiseshim pak stresit perëndimor, nxitimit, çdo gjë me orar, si tha dhe vajza pak më parë, ne këtej nga jugu, në zonat pak më të ngrohta, lëshojmë pe më kollaj. “Semafori është i kuq, nuk ka shumë makina kështu që unë po kaloj” ndërsa në Belgjikë çdo gjë është shumë e rreptë, çdo gjë është me pikë në fund dhe atij fakti donim t’i arratiseshim pak.

Sa i përket bashkëshortit, Klea shton se ndryshe nga ç’mund të mendohet, shpërngulja ka qenë më e lehtë për të.

Klea Mimini: Në fakt ishte krejt e kundërta. Të gjithë mendojnë “për ty është kaq e lehtë dhe për atë do të jetë më e vështirë”. Ishte ai që e mori më shumë vendimin, që vendosi shkëndijat e para të zjarrit dhe gjatë gjithë kohës që po merreshim me përgatitjet, ishte ai që ishte më entuziasti, ndërsa unë isha ajo që ishte një hap më mbrapa, jo nuk e di, nuk jam e sigurt pasi ne shqiptarët e duam Shqipërinë shumë por nga ana tjetër nuk është se kemi shumë shpresa në Shqipëri dhe ishte frika që do ecë çdo gjë siç duam, është Shqipëria mjaftueshëm e zhvilluar për nivelin ku kemi arritur ne, për gjërat që jemi mësuar këtu? Ajo do më jepte ndjenjën e të qenit në shtëpi, nëse çdo gjë që dëshirojmë, a mund ta gjejmë këtu?

Sa e rëndësishme është t’i përkas vendit ku banoj