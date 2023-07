Shije Shtëpie – Emisioni 5 Korrik 2023

16:11 05/07/2023

Të ftuar:

Flora Xhemani – eksperte turizmi

Alket Islami – fotograf ajror

Anxhi Çeliku – blogere udhëtimesh

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Kulaç i mbushur me proshutë dhe djathë

2 vezë

100 ml qumësht

3 lugë gjelle vaj ulliri

3 lugë gjelle djath parmoxhano i grirë

6-8 lugë gjelle miell

1 lugë çaj pluhur pjekës

150 gr proshutë e tymosur

150 gr djathë Provolo

Fara susami

Në një tas përziejmë dy vezë, shtojmë 100 ml qumësht, 3 lugë gjellë vaj ulliri dhe vazhdojmë përzierjen deri sa të përftohet një masë kremoze. Shtojmë 3 lugë gjellë parmixhano të grirë e më pas 6 deri 8 lugë gjellë miell, i përziejmë derisa të formohet një brumë i hollë si i kekut.

Lyejmë një tavë me vaj plus miell, shtrojmë një letër pjekje e më pas shtojmë një të dytën e brumit, e nivelojmë e mbi të shtojmë një shtresë me proshutë e mbi to feta djathi Provolo të grirë. Mbulojmë sipërfaqen e tavës me brumin e mbetur e spërkasim me susam e më pas e vendosim në furrë në temperaturë 180 gradë për 25 apo 30 minuta.

Tavë me perime dhe mish të grirë në furrë

3 patate

1 patëllxhan

2 qepë mesatare

2 thelpinj hudhër

2 speca mix ngjyre

400 gr mish të grirë

1 lugë gjelle salcë

2 domate

1 gotë ujë

Vaj

Kripë + piper të zi + trumzë

Majdanoz

Presim patatet dhe patëllxhanët në feta mesatare e më pas i vendosim në një tavë me letër pjekje dhe i pjekim në furrë në temperaturën 200 gradë për 20 apo 25 minuta. Ndërkohë ngrohim në tigan 4 lugë gjelle vaj dhe e kaurdisim qepën sa të zbutet, shtojmë mishin dhe e kaurdisim atë sa të marrë ngjyrë.

Shtojmë hudhrat, majdanoz, kripë, piper të zi, trumzë e domate të qëruara, të prera në feta, i lëmë të ziejnë pak për 10 minuta. Nxjerrim patatet dhe patëllxhanët nga furra e më pas i alternojmë ato në një tavë duke shtuar specat në shirita.

I mbulojmë me mish të grirë, një lugë salcë e hollojmë me ujë dhe e shpërndajmë nga një deri në dy lugë gjellë në çdo porcion. Mbulojmë tavën me patate, e mbulojmë me djathë dhe i vendosim ne furrë në temperaturë 190 gradë për 20 apo 25 minuta.

