Shije Shtëpie – Emisioni 5 Shtator 2023

14:31 05/09/2023

Të ftuar:

Suela Koçibellinj – aktiviste

Elton Saraseli

Në lidhje Skype:

Edison Hasani

Alexandra Dimache

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Kungull role me rikota

3-4 kunguj jeshilë

Kripë dhe piper i zi

Vaj ulliri

Mbushja:

250 gr rikota

50 gr parmixhan i grirë

2 thelpinj hudhër

1 vezë

Kripë dhe piper i zi

1 degë borzilok i freskët

Salca:

1 qepë

1 thelb hudhër

400 gr domate të grirë

50 ml ujë

Pak rigon

Kripë dhe piper i zi

Vaj ulliri

Fillimisht presim kungujt e pastruar në feta të gjata me trashësi 0,2cm. Në një tepsi shtojmë letër pjekje dhe pasi të vendosim fetat e kungullit në të, i spërkatim me pak vaj, kripë dhe piper. I vendosim në furrë në temperaturë 200 gradë për 20 minuta.

Ndërkohë në një tas vendosim rikotën, parmixhanin, hudhrën e shtypur, vezë, kripë, piper të zi dhe borzilok të copëtuar. I përziejmë mirë dhe i lëmë mënjanë.

Në një tigan me 3 lugë gjelle vaj kaurdisim qepën të grirë hollë. Shtojmë hudhrën e më pas domaten e copëtuar. E lëmë të narrë valëduke shtuar 1 filxhan kafe ujë. E lëmë të ziejë duke shtuar në fund pak kripë, piper të zi dhe pak rigon.

Klitharaqe me spinaq

1 gotë makarona (klitharaqe)

3 lgj vaj ulliri

2 qepë të vogla

4 thelpinj hudhra të grira

150 gr spinaq

100 gr djathë të bardhë

1/2 tufë kopër

Djathë mocarela të grirë

Fillimisht vendosim një tenxhere të vogël me ujë për të valuar ku do të ziejmë makaronat klitharaqe.

Ndërkohë në një tigan me 3 lugë gjelle vaj ulliri kaurdisim qepën të grirë shumë hollë deri sa të bëhet transparente. Shtojmë hudhrat dhe vazhdojmë përzierjen për 2-3 minuta duke shtuar më pas spinaqin e grirë.

I kaurdisim së bashku për 2 minuta. Kullojmë makaronat dhe i shtojmë në tigan. I përziejmë së bashku duke rregulluar shijen në fund me djathë të thërrmuar dhe kopër të freskët të grirë. I përziejmë dhe gati për tu shërbyer.

Shtojmë salcën në një tavë mesatare. Nxjerrim kunguj të pjekur dhe me ndihmën e një xhepi pastiçerie vendosim rikotën në të dhe vendosim nga pak në fillim të çdo fete kungulli. E mbledhim role dhe e vendosim në tavën me salcë. I radhisim roletë njëra pas tjetrës. I mbulojmë ato me djathë mocarella të grirë dhe i vendosim për t’i pjekur në furrë në temperaturë 200 gradë për 20-30 minuta.

Ai në karrige me rrota, ajo tha “Po”… Historia frymëzuese e çiftit shqiptaro-italian

Propozimi që emocionoi rrjetin, dashuria triumfon mbi aksidentin që la të paralizuar të riun shqiptar

Edison Hasani, një i ri nga Elbasani dhe partnerja e tij italiane, Alexandra Dimache janë bërë viralë në Tik Tok me videon e tyre të propozimit për martesë. Përveçse një moment i rëndësishëm dhe shumë romantik i tyre, propozimi vjen në një periudhë të vështirë për Edisonin i cili ndodhet në karrige me rrota.

Gjatë një lidhjeje Skype me “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Edisoni dhe Alexandra rrëfejnë historinë e tyre. Ata janë njohur 3 vite më parë ndërsa aksidenti ndodhi vitin e shkuar.

Edison Hasani: E njoha para 3 vitesh që unë duke dalë me shoqërinë, kështu e njoha dhe thashë hajt të bëjmë një dalje më shumë se shokë.

Katerina Trungu: Bukur. Ti ishe në karrige me rrota ndërkohë?

Edison Hasani: Jo, jo.

Katerina Trungu: Pra ka ndodhur diçka gjatë këtyre tre viteve?

Edison Hasani: Po. Vitin që kaloi bëra një aksident me makinë.

Katerina Trungu: Kuptoj. Le të thuash ishte një surprizë në jetën tuaj kjo gjë, për të dy një moment… nuk është se të ka njohur në karrigen me rrota Alexandra.

Edison Hasani: Jo, jo. Më ka njohur në këmbë.

Agida Koçi: Çfarë ndodhi në atë aksident?

Edison Hasani: Dola jashtë rruge dhe humba gjithë lëvizjen e këmbëve, trupit.

Agida Koçi: Po tani si je?

Edison Hasani: Mirë, të themi.

E fejuara e Edisonit, Alexandra shprehet se për të gjendja e tij nuk përbën asnjë ndryshim.

Alexandra Dimache: Normale, sikur nuk ka ndodhur asgjë.

Katerina Trungu: Por faktikisht jeta ndryshon, apo jo?

Edison Hasani: Po, në kuptimin e plotë po.

Katerina Trungu: Megjithatë, si e keni ndihmuar ju njëri-tjetrin për ta zgjidhur dhe për të mos e ndierë gjithë këtë peshën që vjen pas një aksidenti të tillë?

Edison Hasani: Duke i ndenjur afër njëri-tjetrit. Them që është ajo gjëja më kryesore. Të paktën për mua ka qenë ajo.

Agida Koçi: Ju a jetonit bashkë më përpara dhe a jetonit bashkë tani?

Edison Hasani: Po, jetonim bashkë më përpara, po.

Si vazhdon jeta në çift pas një fatkeqësie që mund t’i ndodhë partnerit/es

Gruaja e paralizuar prej 15 vitesh, 73-vjeçari: Pa lejen e saj nuk shkoj as te fqinji!

Në ceremoninë e martesës, betimi solemn përmban frazën “në të mirë e në të keq, në shëndet e në sëmundje” duke i paraprirë sfidave që mund të vijnë në rrugëtimin e një çifti. Por a është e mundur të qëndrosh krah njeriut që ke zgjedhur nëse do të përjetonte një gjendje të tillë shëndetësore sa të mos kishte më pavarësinë e vet?

Sipas një telefonuesi 73-vjeçar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, mundet. Ai rrëfen se bashkëshortja e tij ndodhet e paralizuar prej 15 vitesh, por ai nuk bën asgjë pa folur me të. Është vetë i moshuari që kujdeset për bashkëshorten sepse 4 fëmijët e tyre nuk mund të jenë pranë prindërve.

Telefonuesi: Unë jam një moshatar 73 vjeç.

Katerina Trungu: Edhe 100!

Telefonuesi: Faleminderit. Kam 15 vjet me gruan të sëmurë. Kam 4 fëmijë.

Katerina Trungu: E kuptoj, po.

Telefonuesi: Të gjithë fëmijët i kam të larguar, i kam të martuar por asnjëherë nuk e lejoj veten që gruan unë meqenëse është sëmurë ta mënjanoj. Unë pa lejen e gruas nuk vete as te gjitoni, as te vëllai.

Katerina Trungu: Se Eltoni u bë për ujë të ftohtë tani me këtë “pa lejen e gruas.”

Elton Saraseli: Jo, do t’i thoja zotërisë që 73 ishe para 15 vjetësh?

Telefonuesi: Kam qenë 55-60 vjeç.

Elton Saraseli: 60 vjeç dhe kishe bërë 4 fëmijë njëkohësisht.

Telefonuesi: I kam bërë 4 unë.

Elton Saraseli: Ti t’i kesh me jetë, por ideja është që ti çfarë kërkoje më nga jeta, do të nisje një jetë të re?

Telefonuesi: Unë e kisha mbyllur atë detyrë, zotëri je shumë gabim.

Elton Saraseli: Se po duket sikur jam kundër, unë nuk jam kundër kësaj, të kuptohemi, përkundrazi i jap kurajë, i them bravo iu qoftë, jeni shembuj për frymëzim etj. Thjesht, unë po flas një realitet si ndodh në çiftet ose në jetën që ne po jetojmë sot. Pra në kushtet ekonomike, në vështirësi, sakrifica, etj. Pastaj brezi juaj është tjetër gjë, jeni tjetër bukë, jeni tjetër brumë.

Telefonuesi: Dakord, po dëgjo. Kjo që më ka rënë mua asnjë njeriu mos t’i bjerë në pjesë se unë 73 vjeç dhe e mbaj vetë gruan. Jo se nuk kam që të marr një punëtore, një tutje e tëhu, kam por këtu ku jam unë në fshat nuk ka.