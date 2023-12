Shije Shtëpie – Emisioni 6 Dhjetor 2023

Shpërndaje







16:29 06/12/2023

Në studio:

Jonida Aliçkolli– gazetare

Jonida Mukja– gazetare

Ariana Maçi– ish drejtoreshë, shkolla “Misto Mame

Në skype: Marsi Simo– sociologe

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga zonja Vjollca

Mënyra më e thjeshtë për një super brownie

200 gr çokollatë fondente

115 gr gjalpë

1 fç sheqer

1/2 fç sheqer kaf

3 vezë mesatare

1 majë kripe

1 lç ekstrakt vanilje

100 gr miell

2 lgj kakao

Copëtojmë çokollatën dhe e vendosim në një tas. Shtojmë në të gjalpin dhe e vendosim atë të shkrijë në banjomari deri sa çokollata të marrë trajtën e lëngshme. Në një tas vendosim sheqerin e bardhë, sheqerin kaf. Shtojmë një vezë dhe fillojmë të rrahim sheqerin me vezën me rrahëse elektrike deri sa sheqeri të fillojë të shkrijë. Shtojmë vezën e dytë dhe vazhdojmë përzierjen deri sa volumi i vezës të fillojë të rritet por jo të ngurtësohet. Shtojmë dhe vezën e tretë dhe e përziejmë me kujdes duke e kontrolluar që masa të jetë e lëngshme. Shtojmë pak kripë, e përziejmë dhe shtojmë vaniljen. Vazhdojmë përzierjen duke shtuar miellin e përzier me kakaon duke e situr e përzier mirë deri sa të na formohet një brumë me shkëlqim dhe jo i ngurtë. Vendosim brumin në një tavë ku kemi shtruar letër pjekje. E nivelojmë brumin me spatul dhe e vendosim atë në furrë në temperaturë 180 gradë për 30 minuta.

Pulë me qull dhe arra

1-1,5 kg mish pule

4 lgj gjalpë+ 2 lgj vaj

4 lgj miell

5-6 thelpinj hudhër

2 lgj uthull (sipas dëshirës)

Kripë dhe piper i zi

150 gr arra

Ndajmë në racione mishin e pulës. E kaurdisim atë në një tenxhere me 2 lugë gjelle vaj e më pas mbulojmë mishin me ujë të nxehtë dhe e lëmë të ziejë për 30 minuta. Shtojmë kripë. Transferojmë mishin e pulës në një tavë. Shtojmë në të pak lëng pule, gjysmë garuzhde lëng dhe e vendosim atë në furrë në temperaturë 180 gradë.

Ndërkohë në një tenxhere shkrijmë gjalpin dhe kaurdisim në të miellin, rreth 4 lugë gjelle deri sa mielli të marrë një ngjyrë lajthi të pjekur. E shuajmë me lëng pule dhe e lëmë të marrë valë deri sa lëngu të trashet. Shtojmë hudhrat e shtypura, pak kripë, piper të zi, uthull dhe sa të marrin valë e largojmë duke shtuar arrat e copëtuara në fund fare. Mund të shtojmë qullin në tavë me mishin dhe e lëmë në furrë vetëm për 15 minuta por mund ta shërbejmë edhe menjëherë nga tenxherja me mishin e pulës së pjekur. Në fund shkrijmë pak gjalpë me piper të kuq dhe e spërkatim në sipërfaqe.

Çfarë është hiperseksualizimi tek fëmijët dhe si po e “ushqejmë” atë

Hiperseksualizmi/ Sociologia tregon rastin e të birit 5-vjeçar: E puthi shoqja e ngushtë në buzë, si veprova

Tema e kësaj të mërkure në emisionin e “Shije Shtëpie” në Tv Klan, lidhej me hiperseksualizimin dhe mënyrat se si ne po e ‘ushqejmë’ atë tek fëmijët.

Nëse nuk e dini, hiperseksualizimi është tendenca (e gabuar) ku fëmijët nxiten të sillen, flasin, veprojnë, vishen si më të rritur.

Në një lidhje Skype ka qenë edhe sociologia, Marsi Simo, e cila jo vetëm ka folur më tepër rreth kësaj çështjeje, por ka treguar gjithashtu një rast të djalit të saj 5-vjeçar, ku një vajzë e kishte puthur në buzë.

“Do ta paralelizoj edhe me një ngjarje personale këtë, por duke thënë që kohët e fundit, prindërit, çiftet e reja tregojnë shumë afërsi përpara fëmijëve, ndryshe nga prindërit tanë që nuk i shihnim duke u puthur, duke u përqafuar. Dhe kjo afërsi kopjohet si model, por jo në ato kuptime seksuale që ne mund të na shkojë ndërmend. Djali im në moshën 5 vjeç, më vjen një ditë dhe më thotë që: ‘një shoqe më kishte puthur në buzë’. Në atë moment u bëra shumë serioze dhe i thashë: ‘përse pikërisht në këtë zonë, mund të putheni në faqe’. ‘Sepse’, tha ‘po bënte rolin e mamit dhe të babit, unë isha burri ndërsa ajo ishte gruaja dhe ne po bënim sikur ishim të martuar. Edhe u puthëm në buzë sepse të rriturit puthen në buzë’. I thashë: ‘por ju nuk jeni të rritur dhe nuk ka përse ju të bëni lojëra të tilla sepse ka lojëra të tjera për fëmijë. Nuk jeni të rritur ju, kur të rriteni, atëherë do i bëni këto prej vërteti’. Dhe unë jam nënë djali. Imagjinoni për shembull, mund të ketë nëna të tjera ose baballarë të tjerë që me shumë krenari do thotë: ‘djali im në moshën 5 vjeç mori puthjen e parë. Jepi babi, shumë mirë e bëre’. E them këtë sepse shumë mesazhe që mora pas publikimit të videos ishin pikërisht këto baballarë që nxisin fëmijët e tyre djem, që t’i bëjnë këto lloj veprimesh. Në mos edhe t’i kapin vajzat sepse është shumë normale që djemtë t’i bëjnë. Edhe them që ky edukim vjen nga të dyja palët. Pra, sigurisht që ne duhet ta marrim seriozisht, duhet t’i kuptojmë, por edhe mund të japim atë idenë e tmerrit ‘çfarë ndodhi, ti nuk ke për ta prekur më ose nuk do afrohesh më’, ashtu saç është edhe ekstremiteti tjetër që sapo përmenda” – u shpreh sociologia.

“Për t’u patur frikë”, sociologia: Fëmijët nisin marrëdhëniet seksuale që në moshën 12-13 vjeçare

Hiperseksualizimi tek fëmijët, ka qenë tema e emisionit “Shije Shtëpie” në Tv Klan, një çështje kjo shumë e rëndësishme.

Sociologia, Marsi Simo, e ftuar për të folur rreth kësaj teme, shpjegoi definicionin e hiperseksualizimit. Sipas saj, kjo është tendenca (e gabuar) ku fëmijët nxiten të sillen, flasin, veprojnë, vishen si më të rritur.

Kjo mund të shikohet edhe në marrëdhëniet seksuale që ata krijojnë në moshë të hershme. Marsi Simo thotë se fëmijët kanë filluar të eksperimentojnë që në moshën 12-13 vjeçare dhe kjo për të është vërtet e frikshme.

“Marrëdhëniet seksuale në moshë të hershme tashmë, kanë filluar të jenë mbi moshë shumë të hershme. Jo sepse, drejt atyre na çon edhe ideja e një puthje intime në një moshë fare të vogël. Dhe numri i fëmijëve pra, se fëmijë janë deri në moshën 18 vjeç, të cilët po eksperimentojnë në afërsi të tilla fizike, i është ulur mosha. Nëse kanë qenë dikur 15-16 vjeç, tani e kemi diku hendekun 12-13 vjeç. Dhe sigurisht që, kjo është për t’u patur frikë sepse janë marrëdhënie të atilla që nuk fliten dhe nuk edukohen, por veteksplorohen. Sigurisht që është për t’u patur frikë, por që duhet diskutuar në moshën e tillë, që kur fillojnë hapat e parë, që në moshën 6-7 vjeç. Sigurisht duke përforcuar në moshën 8-9 vjeç. Unë shikoj që vajzat, sidomos vajzat e vogla, në moshën 5-6-7 fillojnë të rriten më shpejtë. Fillojnë të kërkojnë gjëra, fillojnë të bëjnë pyetje ngacmuese më të vështira më sesa djemtë. Djemtë edhe pjekurinë seksuale e arrijnë pak më vonë, por mbetem pak më shumë fëmijë deri në moshën 8-9 vjeç. Kurse vajzat duhet, them unë, të kemi më shumë kujdes” – përfundon sociologia.

Cilat janë pasojat e hiperseksualizimit tek fëmijët

“Kam vënë bark unë?”, gazetarja rrëfen rastin e djalit 8-vjeçar: Filloi të mos ushqehej, donte të dukej bukur

Emisioni “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ka qenë i fokusuar këtë të mërkurë rreth hiperseksualizimit tek fëmijët dhe pasojat që mbart.

Sociologia, Marsi Simo, shpjegon gjatë programit se hiperseksualizimi ndikon edhe në imazhin e të vegjëlve. Sipas saj, ata mund të rriten me idenë që duhen të jenë perfektë dhe të nisin dieta të ndryshme që në vogëli.

Ndonëse në këtë rast sociologia u ndal më shumë tek vajzat, gazetarja Jonida Aliçkolli, tha se kjo gjë ndodh edhe me djemtë, duke treguar rastin e djalit të saj 8-vjeçar.

Jonida Aliçkolli: Unë kam një rast për këtë. Në fakt kjo nuk ndodh vetëm me vajza. Duke patur një kohë shumë të ngjeshur… gazetaria e terrenit të gjithë e dimë, ka një kohë shumë të ngjeshur edhe është pa një orar të caktuar. Shpeshherë, jo shpeshherë, por gjithmonë më është dashur që unë tim bir ta marrë me vete. Qoftë në ambiente pune, qoftë në organizime ndoshta me kolegë të mitë. Ka pasur raste që e kam marrë edhe në palestër djalin tim. Kuptova që, pa e vënë re shumë, djali im filloi që të mos ushqehej më, të mos hante bukën. Eliminoi totalisht bukën, eliminoi brumërat dhe herë pas here më thoshte: “Mami ka vënë pak bark unë? Të peshohem pak sa kile kam vajtur”. Më hante vetëm perimet pa bukë, brumëra jo, makaronën fare, madje më eliminoi dhe të verdhën e vezës sepse në shkollë kishte mësuar, që e verdha e vezës nuk është e shëndetshme dhe e bardha është më e mirë. Nuk ka shumë kohë që është bindur, që është më mirë ta hash edhe të verdhën edhe të bardhën sepse ajo është më e shëndetshme, ka dhe më shumë vitamina. Pra, kjo gjëja nuk ndodh vetëm me vajzat. Unë e vë re edhe tek djemtë, herë pas here ka disa…

Agida Koçi: A ta tha arsyen përse ishte duke bërë këtë regjim ushqimor?

Jonida Aliçkolli: Thjesht do të duket bukur. Jo, do të duket bukur.

Hiperseksualizimi, sociologia: I them fëmijës të bëhet ai shembulli i mirë

Djalë apo vajzë? Katerina Trungu zbulon lajmin e bukur në studio

Kjo e mërkurë ka qenë një ditë shumë e bukur për moderatoren tonë, Katerina Trungu, e cila zbuloi gjininë e fëmijës në studion e emisionit “Shije Shtëpie”, në Tv Klan.

Ajo u shpreh që gjininë e fëmijës e mësoi me familjen, por donte që t’jua tregonte dhe teleshikuesve kuriozë, të cilët ishin duke pritur për një përgjigje. Do të jetë djalë apo vajzë?

Epo ja ku e keni përgjigjen tuaj: Është djalë!!

Një lajm ky shumë emocionues dhe një moment për t’u mbajtur mend. Ne i urojmë Katerinës më të mirën për djalin e saj dhe një shtatzëni sa më të mbarë.

Katerina Trungu: Të gjithë po pyesnin këto kohë, apo jo zonja Vjollca, se si do të jetë bebi, gocë apo çun. Çfarë gjinie do ketë.

Zonja Vjollca: Unë do qaj po nuk qe gocë.

Katerina Trungu: Të kam zemër.

Zonja Vjollca: Jo, një çun, ti të bësh një djalë si Deo ne bingo kemi prapë, por…

Katerina Trungu: Hë pra të paktën të jenë… A bëj fëmijë të bukur?

Zonja Vjollca: Të bukur the. Jo vetëm të bukur, por edhe të mençur. Aty është e gjitha.

Katerina Trungu: Kështu që hajd, edhe çun edhe goc, sido që të jetë. Ju kam treguar që unë e mësova gjininë me familjen, por doja që t’jua tregoja të gjithëve. Stafi nuk e di.

Zonja Vjollca: Ato zonjat që më pyesin mua çdo ditë dhe që më kanë thënë pa diskutim, ato më kanë mbushur mendjen për gocë, e shohin sot se ç’është bebi.

Katerina Trungu: Hajd pra e shohim.

Moderatorja hap pakon nga të cilat dalin tullumbace blu, që simbolizon se fëmija është djalë.

/tvklan.al