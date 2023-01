Shije Shtëpie – Emisioni 6 Janar 2023

Shpërndaje







13:55 06/01/2023

Të ftuarit:

Fitnete Duro-akrobate

Klaudja Duro-akrobate (së bashku me djalin e saj Darlin, 2 vjec e gjysëm)

Ermelinda Ndoja- gazetare

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

Makarona me ton të thjeshta dhe të shijshme

Sallatë mix

Mbi 50 vite akrobate, Fitnete Duro: Më paragjykuan se isha akrobate

Gjatë perfomancës së cirkut, djali dy vjeç hyri në mes të skenës

Akrobatja: Që 6 muajsh e kam marrë djalin në palestër

“Vajza e zjarrit”: Kanë ndodhur incidente, më janë djegur dhe flokët

Në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, kanë qenë të ftuara nënë e bijë Fitnete dhe Klaudia Duro të cilat janë akrobate cirku. Fitnete e ka nisur këtë profesion që para 50 vitesh dhe pasionin e saj për akrobacinë ia ka trashëguar edhe vajzës së saj dhe nipit i cili është vetëm dy vjeç. Ato kanë hapur dhe një palestër ku i mësojnë fëmijëve të vegjël ushtrime të ndryshme akrobacie. E pyetur nëse ka pasur incidente gjatë performancave të saj, Klaudia është shprehur se një herë gjatë një xhirimi i janë djegur dhe flokët.

Katerina Trungu: Nuk ke qëndruar vetëm tek cirku, por i ke futur dhe disa elementë të tjerë të rrezikshëm.

Klaudia Duro: Mami ma jepte rrethin pa zjarr, unë i thashë të lutem më vendosi disa ganxha, disa tela. Do digjesh, do të të marrin flokët flakë, vendos kapuç. Mami me traumat e veta, o Zot i madh! Veshjen sa më të ngushtë se do digjesh.

Ermelinda Zefdoja: Ke pasur ndonjë rast të rrezikshëm që të ka ndodhur në skenë?

Klaudia Duro: Po, flokët më janë djegur një herë sepse isha në një xhirim dhe duhet ta mbaronim shumë shpejt dhe unë siç isha me flokë lëshuar, bëra një performancë ajëri, e ula kokën, dhe topuz, gati për zjarrin thashë dhe kishin dalë disa fije kështu.( Disa nga flokët e saj ishin djegur).

Ermelinda Zefdoja: Madje je bërë pjesë e shumë videklipeve muzikore, të këngëtarëve të ndryshëm.

Klaudia Duro: Po, para dy vitesh kishte nxjerrë Jennifer Lopez një gocë me zjarr dhe thashë, para dy vitesh? Po unë kam dalë ka 13 vjet tek Vedat Ademi, Jennifer tani? /tvklan.al