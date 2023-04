Shije Shtëpie – Emisioni 6 Prill 2023

15:24 06/04/2023

Të ftuar:

Odeta Gjevori – gazetare

Aida Topalli – gazetare

Gazetare: Ermelinda Ndoja

Gazetare: Ermelinda Ndoja

2 receta nga Znj. Vjollca

Supë me qiqra dhe oriz

350 gr qiqra ( të gatuara)

1 qepë

1 thelpi hudhër

1 karrotë

½ gotë oriz

250 gr kërpudha ( të freskëta )

Kripë + piper të zi

½ lugë çaj kerri (curry)

Rozmarinë

Në një tenxhere të thellë ngrohim vajin dhe kaurdisim hudhrën të grirë imët për disa sekonda. Shtojmë qepën dhe karotën të prerë në kubikë shumë të vegjël dhe i kaurdisim së bashku derisa qepa dhe karrota të ulin volumin. Shtojmë qiqrat (e gatuara) dhe i përziejmë për 2-3 minuta.

Shtojmë lëng perimesh 1.2 – 1.5 litër dhe i lëmë të ziejnë më pas shtojmë orizin dhe vendosim kapakun për t’i lënë përbërësit të gatuhen. Presim kërpudhat në feta dhe i shtojmë në tenxhere. Rregullojmë shijen me kripë + piper të zi + kerri. Vazhdojmë të përziejmë duke shtuar në fund dhe pak rozmarinë të freskët. Vendosim kapakun për 15 minuta dhe gjithçka është gati për t’u servirur.

2 pite të thjeshta dhe të shijshme në tigan

160 ml qumësht ( të vakët )

160 ml ujë ( të vakët )

1 lugë çaj maja e thatë

1 lugë çaj sheqer

450 gr – 500 gr miell

1 lugë çaj kripë

1.5 lugë gjelle vaj ulliri

40 gr gjalpë për lyerjen e petëve ( pas pjekjes )

Pak majdanoz

Në një tas hedhim qumështin, ujin, majanë dhe sheqerin. I përziejmë mirë dhe fillojmë të shtojmë pak nga pak miellin, kripë dhe i përziejmë duke punuar në një robot ose në një lugë druri derisa të na formohet një brumë të cilin e vendosim në tavolinë dhe punojmë pak. E vendosim përsëri në një tas dhe e lëmë brumin të pushojë derisa volumi të dyfishohet për 1 – 2 orë.

Pasi të kalojë kjo kohë e ndajmë brumin në 6 kuleçë. I punojmë pak dhe i mbulojmë me pecetë të pushojnë për 10 – 15 minuta. Më pas i hapim rolonë në petë me rreze 18 – 20 cm me trashësi 5 cm. Ngrohim tiganin dhe e lyejmë me vaj. Pjekim petët nga të dy anët dhe më pas i largojmë nga tigani. I lyejmë me gjalpë të shkrirë dhe i spërkasim me pak majdanoz.

Vështirësitë e gazetarisë së terrenit

“Ishte situatë për të qeshur dhe për të qarë”, gazetarja e “Stop” rrëfen përplasjen me noteren

E ftuar në programin “Shije Shtëpie” në Tv Klan për të ndarë përvojën e saj në gazetarinë investigative, Odeta Gjevori u ndal edhe në rastin e noteres Anila Haxhiu që u denoncua nga emisioni “Stop”.

Anila Haxhiu, e cila përveç niptit të noteres dispononte edhe një nipt të dytë si përkthyese. Por nga investigimi i Stop rezultoi se nipti që Anila Haxhiu paraqiste si përkthyese, i përkonte një blegtori. Noterja mbylli brenda zyrës së saj gazetaren ndërsa bashkëshorti goditi me grusht operatorin.

Odeta shpjegon se nuk ishte përgatitur për një ngjarje të tillë duke marrë parasysh edhe se do të takonte një person që ka një post publik dhe i përket një shtrese të arsimuar. Ajo shton se ishte tërësisht e qetë pavarësisht situatës së krijuar për ta përballuar me kujdesin dhe profesionalizmin e duhur.

Odeta Gjevori: Kjo ishte situatë për të qeshur dhe për të qarë duke parë gjendjen emocionale të personit në fjalë, ishte një habi e madhe që…

Katerina Trungu: Ishte surprizë e madhe për ty.

Odeta Gjevori: Po, në atë moment nuk dije si të reagoje. Sigurisht, referuar gjithë rasteve të tjera, këshillave që na ka dhënë redaksia, duhet të jeni të kujdesshëm sepse ka pasur persona të tjerë që më kanë thënë “Odetë, po ti, të isha unë do bëja këtë, do bëja atë”. Në atë moment nuk mendon asnjë lloj gjëje, thjesht të ndodh dhe duhet ta përballosh. Mënyra se si e përballon është rasti, thjesht ndodh, si të jetë. Por me ato këshilla që na është dhënë nga redaksia, ne na është thënë që nuk duhet të prekim një person me dorë.

Ermelinda Ndoja: Kjo është këshilla numër 1.

Odeta Gjevori: Këshilla numër 1 sepse ne mund të kemi ballafaqime, përplasje apo kontakte me çfarëdo lloj personi, mund të kemi një person të qetë, mund të kemi një person që nuk kupton, nuk i bëjmë atë raportin mjeko-ligjor të aftësisë, mund të kemi të bëjmë me një person që ka precedentë penalë, atëherë ne mundohemi që të jemi të kujdesshëm te kjo pjesë. Ideja është që në momentin që një person tenton të na dhunojë, të paktën vetëmbrohemi për këtë pjesë, por jo që ne të imitojmë personin tjetër që të kalojmë e degradojmë në dhunë.

Katerina Trungu: Është çështje niveli mbi të gjitha.

Odeta Gjevori: Po. Nuk është se… ishte një situatë aq sa komike aq edhe e çuditshme, personat që e kanë parë. Nuk është se kishte ndonjë pjesë të dhunës obobo çfarë më bëri mua noterja apo unë mendova në një moment unë s’do dal më nga këtu. Absolutisht.

Katerina Trungu: Normale që jo, madje po raportoje.

Odeta Gjevori: Unë isha e qetë, duke njohur dhe bazën ligjore, noterja e dija shumë mirë që po shkelte ligjin për sa i përket mbajtjes peng të një personi në mënyrë të padrejtë, nuk mund t’i heqësh lirinë një personi, aq më tepër duke qenë noter, ky është absurdi më i madh.

U mor peng në Laç së bashku me grupin e xhirimit, gazetarja: Shkuam te kisha të ndiznim qiri

Gazetarja investigative Aida Topalli ndan në programin “Shije Shtëpie” në Tv Klan një prej eksperiencave më të vështira të profesionit të saj. gjatë kohës që ajo ishte pjesë e Tv Klan dhe sapo kishte filluar të ushtronte profesionin, ishte denoncuar një rast në Laç, një vajzë që ishte abuzuar për vite me radhë nga babai.

Grupi i xhirimit ku Aida ishte gazetare niset drejt Laçit për të intervistuar familjarët. Ajo njofton grupin se atje do t’i priste policia dhe do të ishin nën mbrojtjen e tyre por në terren u përballën me kërcënimin.

Aida Topalli: Nisemi ne, shkoj unë zbres, si zonjë e rëndë tamam, ku po hyje o Zot i madh, lagjja quhej Shullaz, fatkeqësisht.

Odeta Gjevori: Mos më thuaj që ishe edhe me taka?

Aida Topalli: Nuk më kujtohet tani… Jo absolutisht, isha me të sheshta të lutem shumë. Në atë rast isha me të sheshta, kam patur edhe eksperienca të tilla. Më vjen një djalë, ishte i vogël, më sheh në një mënyrë thashë se më vrau “çfarë po kërkon këtu?” dhe unë që i them asgjë.

Shkoj te makina se e pashë që situata nuk ishte mirë dhe i them çunave hajde të ikim, edhe operatorit, edhe shoferit të Klan Plusit. Në momentin që ne nisemi për të ikur na vjen një makinë përpara, një pas, dalin nga makina gjithë burrat e fisit edhe “çfarë doni ju këtu, Kallashin” bërtiste njëri, i morën kamerën operatorit. Në fakt me thënë të drejtën unë në atë moment qava, ishte eksperienca e parë.

Odeta Gjevori: Paske hequr emocionet.

Aida Topalli: Aty hoqa emocionet, doli plaka e shtëpisë dhe tha “çfarë i bëni vajzës, lëreni urgjent”. Mezi na liruan, na morën telefonat, s’merrnim dot as policinë dhe vajtëm pastaj në Kishë të Laçit për të ndezur një qiri se shpëtuam.

Humbi bashkëshortin nga Covid-19, gazetarja që rrit e vetme vajzën 2-vjeçare

Gazetarja e “Stop”: Covid-19 më mori dashurinë e jetës dy muaj pas ardhjes së vajzës në jetë

Odeta Gjevori, gazetarja e njohur e emisionit investigativ “Stop” në Tv Klan është një prej të ftuarave në programin “Shije Shtëpie” për të ndarë përvojën e saj në terren. E përkushtuar pas misionit të së vërtetës, objektivitetit dhe ekspozimit të rasteve flagrante, Odeta shprehet se jo gjithnjë është e lehtë të ndodhesh në situata të tilla.

Momentet e vështira janë pjesë e punës së saj të përditshme, por në program ajo kujton periudhën kur ishte profesioni ai që e ndihmoi të kalonte një humbje shumë të madhe në jetë. Partneri i saj prej 10 vjetësh, Juli, humbi jetën gjatë pandemisë së Covid-19 në moshën 35-vjeçare. Gazetarja ishte shtatzënë me vajzën e tyre, të cilën Juli mundi ta njihte për vetëm dy muaj.

Odeta Gjevori: Unë isha dhe shtatzënë në atë periudhë dhe ruheshim çikë më shumë për arsye të shëndetit. Por ndonjëherë gjërat janë të caktuara nga Zoti dhe ndodhin ashtu siç ndodhën. Për ironi ka persona që nuk janë ruajtur fare ose me një shëndet të lig. Juli nuk vuante nga asnjë sëmundje, thjesht kështu ndodhi.

Katerina Trungu: Ai ishte tridhjetë e…?

Odeta Gjevori: Ai ishte 35 vjeç, kishim diferencë vetëm një vit bashkë me njëri-tjetrin. Kishim 10 vite që njiheshim…

Katerina Trungu: Paska qenë histori e gjatë.

Odeta Gjevori: Po, kemi punuar në 3 televizione bashkë sepse Juli mbulonte pjesën e teknikës domethënë operator tek pulti, montazhier tek lajmet këtu në Klan. Në 3 televizione kemi bashkëpunuar. Ka qenë dhe e bukur sepse qenë po bashkë me njëri-tjetrin, aty ziheshim, aty pajtoheshim.

Katerina Trungu: 10 vite dashuri.

Odeta Gjevori: 10 vite, 7 vite bashkëjetesë. Pastaj nga gjithë kjo dashuri e madhe erdhi Hana, drita jonë. Hana është ai simboli i dashurisë që kisha unë me Julin, është vajza ime që është 2 vjeç e 3 muaj, është si Hanë, siç ka emrin.

Ermelinda Ndoja: Është forca jote më e madhe për të vazhduar…

Odeta Gjevori: Sigurisht, ajo ishte motivi, ishte shumë e vështirë sepse siç e tha dhe Katerina, të jesh një dyshe aq e fortë, fakti që unë jam sot deri këtu është edhe merita e Julit sepse të bësh këtë punë të vështirë Katerinë ti e di shumë mirë se sa sakrificë është. Duhet të kesh një partner i cili të kupton e para e punës dhe pastaj të të suportojë në shumë gjëra të tjera. Ka qenë pak situatë e vështirë por unë kam pasur gjithmonë mbështetjen e Julit dhe në momentin që ndodhi kjo sikur m’u prenë krahët, sikur iku gjysma më e mirë.

Katerina Trungu: Ti ishe në pritje të ëmbël gjatë…

Odeta Gjevori: Në pritje të ëmbël. Sapo linda vajzën, pas dy muajsh ndodhi fatkeqësia. Isha akoma në atë pjesën e përhumbjes, nëse do ta themi kështu, nuk isha akoma e vetëdijshme se çfarë ndodhi. Më është dashur shumë forcë që ta përballoja rikthimin në punë dhe për këtë falenderoj prapë familjen time por edhe kolegët e mi që më sugjeruan që të vija më përpara në punë.

E kisha shumë të vështirë në fillim sepse mori një kthesë ndryshe jeta. Më përpara banoja këtu, tani jam kthyer tek prindërit e mi dhe duhet ta bëj për shkak të vajzës duke qenë se nuk e kam në çerdhe çdo ditë Tiranë-Elbasan. Më duhej të mësoja makinën e shumë gjëra të tjera, por asgjë nuk është e pamundur. Çdo gjë superohet, arrihet nëse e do diçka. Jemi këtu ku jemi sot.

Kryebashkiaku i Librazhdit e quajti “kazan”, gazetarja: Ndërpreva intervistën dhe u largova

Gazetarët që mbulojnë politikën ndodhen shpesh përpara situatave të pakëndshme me politikanët. Aida Topalli kujton në “Shije Shtëpie” në Tv Klan një prej momenteve kur duhej të intervistonte kryetarin e bashkisë së Librazhdit. Gjatë intervistës, Kastriot Gurra nisi të ofendonte gazetaren duke e quajtur “kazan” duke e bërë që të ndërpriste komunikimin mes tyre.

Aida Topalli: Kryetari i bashkisë së Librazhdit bëri një sjellje totalisht arrogante, nuk është më kandidat tani, duke më quajtur, zoti Kastriot Gurra në mos gaboj, po Kastriot Gurra, e përshëndesim, duke na etiketuar si “kazan”. Mirëpo të kesh një gazetare përballë dhe t’i thuash kazan”…

Ermelinda Ndoja: E ka të vjedhur batutën.

Aida Topalli: Të vjedhur e ka por…gjithsesi.

Katerina Trungu: Pa të drejtë autori.

Aida Topalli: Nuk kishte të drejtë autori, por gjithsesi unë i thashë të pres në zyrat e televizionit ku unë punoja nëse ti do të japësh një intervistë ose të të bëjë një kërkesë me shkrim redaksia sepse me mua nuk vazhdon dot më, sepse e vazhdoi bisedën ndërkohë, përveçse “kazan” tha edhe disa gjëra të tjera të cilat nuk i mbaj mend. Më vjen keq, i thashë, kjo intervistë ndërpritet këtu.

Redaksia ime të të bëjë një kërkesë me shkrim dhe nëse do eja dhe jepe intervistën atje, nëse nuk do, mirupafshim, unë vetëm se kam këtë, kisha një uniformë të veshur, vetëm se kam uniformën veshur, në emër të të gjithë kolegëve të mi, unë e mbyll këtë intervistë dhe nuk bëhet. Në fakt ika. Erdhi pastaj e ribëri intervistën. Bëri intervistën dhe kur më pa mua tha “ta dija që ishe sërish ti nuk do të vija”. Po unë jam se nuk ka njeri tjetër i thashë, ky kazan, kjo vorbull është, ti tek ne do të vish.