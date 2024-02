Shije Shtëpie – Emisioni 6 Shkurt 2024

Shpërndaje







15:38 06/02/2024

Në studio:

Amarda Cenko- mjeke dermatologe

Freskida Miloti- farmaciste

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Mish me patate

500 gr mish viçi

1 qepë

1 thelb hudhër

1 lgj salcë

1 lç piper të kuq

800 gr patate

2-3 karota mesatare

Kripë dhe piper i zi

Rozmarinë ose dafinë

4 lgj vaj

Në një tenxhere të thellë ngrohim vajin dhe kurdisim në të mishin e prerë në kubikë sa një kafshatë. Shtojmë në të hudhrën dhe qepën të prerë në kubikë të vegjël. I përziejmë së bashku deri sa qepa të zbutet dhe mishi të ketë marrë pak ngjyrë. Shtojmë piperin e salcën duke i përzierë e më pas mbulojmë mishin me ujë. E lëmë mishin të ziejë për 30-40 minuta. Shtojmë patatet në kubikë mesatarë, rozmarinën dhe dafinën. Nëse preferoni mund të shtoni dhe karotat të prera në rrathë. Kontrollojmë që sasia e lëngut përsëri të jetë baras me nivelin e patateve. Shtojmë kripë e piper të zi dhe vendosim kapakun dhe lëmë patatet të ziejnë edhe për 25 minuta së bashku me mishin. Më pas fikim zjarrin dhe e lëmë gjellën të pushojë edhe 15 minuta të tjera para se ta shërbejmë.

Tartë me spinaq dhe rikota

Për brumin:

250 gr miell

80 ml vaj ulliri

80 ml ujë të ftohtë

Kripë

Për mbushjen

500 gr spinaq

200 gr rikota

2 vezë

Kripë, piper i zi

Arrë moskat

125 gr mozzarella

Proshuta të tymosura ose spek

Në një tas vendosim miellin dhe bëjmë një gropëz në mes. Shtojmë pak kripë, e përziejmë me miellin e më pas shtojmë vajin. Vazhdojmë përzierjen përzierjen me lugë druri e më pas shtojmë ujin dhe e përziejmë deri sa të na bëhet një brumë të cilin e vendosim në tavolinën e pudrosur me pak miell dhe e punojmë me duar për 2-3 minuta. E mbulojmë brumin me një tas dhe e lëmë të pushojë vetëm për 5 minuta.

Ndërkohë spinaqin e pastruar e vendosim në ujë të valuar vetëm për 2 minuta. Më pas e kullojmë, e shpëlajmë me ujë të ftohtë dhe e grijmë hollë. E vendosim në një tas. Shtojmë në të rikota ose gjizë pa kripë. Shtojmë kripë, piper të zi, arrë moskat. E përziejmë e më pas shtojmë 2 vezë të vogla ose 1 vezë të madhe dhe e lëmë mbushjen mënjanë. Në një letër pjekje fillojmë të hapim me dorë brumin duke i dhënë formë rrumbullake. Mund ta nivelojmë edhe me rolon në trashësi 3-4 mm. E vendosim në një tavë duke lënë enët anësore të ngritura me qëllim që të qëndrojë mbushja. Shtojmë petën me pirun. Vendosim fillimisht petat me proshutë. Mbi to hapim mbushjen e në sipërfaqe vendosim djathin në copa ose të grirë. E pjekim në temperaturë 180 gradë për 30 minuta.

Çfarë është sëmundja e zgjebes dhe a duhet të shqetësohemi për të?

Cilat janë simptomat, shkaqet dhe trajtimi i zgjebes

Nënë e bir me zgjebe, telefonuesja: Kemi që nga korriku

/tvklan.al