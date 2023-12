Shije Shtëpie – Emisioni 7 Dhjetor 2023

15:33 07/12/2023

Në studio:

Brunilda Hoxha – Farmaciste

Brikena Xhixha – Nutricioniste

Ritjana Mala – Dermatologe

Gazetare: Ermelinda Zef Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga zonja Vjollca

Qofte me 3 lloj mishrash

300 gr mish viçi i grirë pa dhjamë

100 gr mish derri i grirë

100 gr mish qengji i grirë

1 vezë

2 lugë gjelle parmixhano i grirë

2 lugë gjelle gjethe majdanozi të grirë

Kripë + piper të zi

Vaj për skuqje

Vendosim në tas 3 lloj mishrash dhe i përziejmë me ndihmesën 1 përsëri shtojmë në të kripë + piper të zi dhe i përziejmë mirë. Pasojmë duke shtuar 1 vezë 1 vezë, 3 lugë gjelle qumësht, 2 lugë gjelle parmixhano. 2 lugë gjelle gjethe majdanoz të grirë shumë hollë. I përziejmë të gjithë përbërësit e më pas shtojmë gradualisht bukën e thekur të grirë, njëkohësisht he duke e punuar brumin e qofteve me duar. Formojmë qoftet me madhësinë që preferoni sferike apo të zakonshme. Ngrohim vajin në tigan dhe i skuqim derisa të marrin ngjyrë të artë të kuqërremtë nga të gjitha anët. Mund ta shoqëroni me sallatë të freskët pilaf ose perime furre të pjekura.

Noodles me fileto pule

1 thelbi hudhër

1 qepë

1 fileto pule

1 vezë

2 speca mix ngjyrash

Noodles maggi

2 lugë çaji soje

Skuqim hudhrën me qepën. Shtojmë më pas fileton në kubik. Pasi skuqen, shtojmë një vezë dhe i trazojmë dhe gatuajmë bashkë. Shtojmë specat. Pasi gatuhen të gjitha, shtojmë pakon e erëzave/aromave maggi, noodles maggi dhe sojën. Shtojmë bishta qepë të njomë dhe e shërbejmë menjëherë.

Lëkura dhe i ftohti, këshilla për një shëndet më të mirë të lëkurës gjatë dimrit

Foshnjat nuk duhet të lahen përditë në dimër, dermatologia shpjegon arsyen

Tema e kësaj të enjteje në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, kishte të bënte me shëndetin e lëkurës në periudhën e dimrit.

Dimri nuk ndikon keq vetëm në lëkurën e të rriturve, por edhe të fëmijëve. Dermatologia Ritjana Mala, një nga të ftuarat në studio, shpjegoi që bebet me problem të “dermatitit atopik” (ose “rrjebulla” në gjuhën popullore), kanë nevojë për një kujdes akoma më të theksuar.

Ajo thotë që foshnjat nuk duhen larë ditë për ditë, pasi kjo gjë mund t’ju shkaktojë lëkurë më të thatë.

Katerina Trungu: Njësoj funksionon edhe për bebet. Bebeve sidomos ne, edhe pse ato e kanë lëkurën më të mirë, më të renë, më të freskët në botë, ne prapë i vendosim kremra.

Ritjana Mala: Një nga problematikat e shpeshta të lëkurës tek bebet është tek “dermatiti atopik”, ose ajo që populli e njeh ndryshe si “rrjebulla”, që shfaqet me anë të vatrave të lëkurës së skuqur, të thatë, të acaruar, sidomos tek pjesa e faqeve dhe në zonat e palave. Kështu që, për këta fëmijë duhet një kujdes akoma dhe më i theksuar për t’ia mbajtur lëkurën të butë. Ajo që i rekomandoj gjithmonë nënave, është që të përdorin larës të butë për lëkurën, larës për lëkura atopike, pra të zgjedhin të tillë larës. Dhe e dyta, gjithmonë kremin hidratues, komplet trupin, faqet, çdo ditë, sidomos pas dushit. Tek bebet e vogla në periudhën e dimrit, gjithashtu e rekomandojmë edhe dushin të mos bëhet ditë për ditë, i trupit. Pjesa e pelenave, patjetër që do lahet sa herë që ndërrohet, por jo dushe ditë për ditë të trupit sepse ia thajnë akoma edhe më tepër lëkurën. Tek këta persona, tek këta fëmijë duhet të kenë kujdes.

Katerina Trungu: Rekomandohet rutina, po ke të drejtë. Zakonisht rekomandohet një rutinë mbrëmjeje tek bebet, ndoshta jo foshnje e porsalindur, por disa muajsh, që të bëjnë një dush, të ushqehen, të flenë. Domethënë, gjithmonë është dushi pjesë e rutinës.

Ritjana Mala: Po, por tek fëmijët me problem të “dermatitit atopik” duhet të jenë…

Katerina Trungu: A, aty është dallimi kryesisht?

Ritjana Mala: Po. Tek këta pacientë duhet që dushet të mos jenë shumë frekuente sepse e thajnë lëkurën.

/tvklan.al