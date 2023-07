Shije Shtëpie – Emisioni 7 Korrik 2023

15:11 07/07/2023

Të ftuar:

Gentian Toshkezi – neurokirurg

Klodiana Shala – sportiste

Elona Nallbani – pedagoge (ish- soliste)

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Byrek role me kungulleshka dhe djathë

1 pako peta

1 kg kungull të njomë

1.5 lugë gjelle miell

1 gotë qumësht

4 vezë

100 ml vaj

100 ml ujë të gazuar

200 gr djathë ose gjizë

Kopër ose borzilok

Pastrojmë kungujt dhe i grijmë në rende të trashë. I vendosim në një tas dhe shtojmë 1 lugë gjelle kafe kripë. I përziejmë dhe lëmë kungullin të pushojë për 15 min, më pas e shtrydhim dhe e vendosim në një enë.

Rrahim vezët në tas shtojmë në të 1.5 lugë gjelle miell. E përziejmë me vezët e më pas shtojmë qumështin dhe 5 lugë gjelle vaj ulliri. Rregullojmë shijen me kripë dhe pak piper të zi. Shtojmë djathin e thërmuar dhe lëmë mbushjen menjëanë.

Ndërkohë përziejmë ujin e gazuar me vajin e mbetur. Hapim 2 petë në tavolinë e lyejmë mirë me vaj dhe ujin e gazuar e më pas vendosim tek-tuk në gjithë sipërfaqen mbushjen me kungull. I mbulojmë 2 petët në tepsi.

I spërkasim me ujë të gazuar, me vaj. Shpërndajmë përsëri mbushjen me kungull dhe e mbledhim role. Kështu vazhdojmë dhe me petët e tjera. I lyejmë me pak vaj dhe të verdhë veze në sipërfaqe dhe e pjekim në temperaturën 200 gradë për 25 min.

Supë pule me fidhe dhe limon

500 gr mish pule

0.5 filxhan çaj me makarona elb

2 të verdha veze

1 limon

50 gr gjalpë

2 lugë gjelle majdanoz

Kripë + piper të zi

Pastrojmë mishin e pulës (preferohet mish me kocka). Vendosim copat e pulës në tenxhere dhe i kaurdisim sa të mos ketë lagështirë në tenxhere. Shtojmë 1.2 deri në 1.5 litër ujë dhe lëmë pulën të ziejë për 40 minuta duke shtuar 1 lugë çaji kripë për 10 min.

Pas zierjes largojmë copat e mishit dhe e kullojmë lëngun në sitë. Pasi ftohet pak mishi fillojmë të pastrojmë nga lëkura dhe kockat. E copëzojmë mishin dhe e shtojmë në tenxhere sa të marrë veten. Shtojmë makaronat elb dhe i lëmë të ziejnë së bashku për 8-9 min.

Ndërkohë shkrijmë gjalpin dhe nëse preferoni mund të shtoni 1 majë lëng piper të kuq. Përziejini të verdhat e vezëve në një tas. Shtojmë 2-3 lugë gjelle lëng limoni. I përziejmë e më pas shtojmë pak ujë të ftohtë e më pas lëng pule. Ulim temperaturën, përziejmë supën duke shtuar pak nga pak vezën me limon e trazojmë ngadalë. Shtojmë pak majdanoz e më pas gjalpin. E servirim duke shtuar pak piper të zi në pjatë.

Si të vendosim trurin në pushim

Si të trajnojmë trurin të mendojë në mënyra të reja

“Ju donit të bënit VIP-in”, Klodiana Shala ‘përlan’ gatimet e zonjës Vjollca

Afrimi i vaktit të drekës dhe gatimet e zonjës Vjollca ia bënë të pamundur Klodiana Shalës qëndrimin larg kuzhinës së “Shije Shtëpie” në Tv Klan. Sportistja nuk ngurroi të ‘rrëmbente’ byrekun dhe një pjatë supë për t’i shijuar gjatë bisedës me panelin e të ftuarve.

Katerina Trungu: Të bëftë mirë Klodiana!

Klodiana Shala: Bujrum! Unë kam thënë gjithmonë turp është të vjedhësh ose t’i bësh keq dikujt, mua truri tani ma dha për të ngrënë.

Katerina Trungu: Dhe të bëftë mirë!

Klodiana Shala: Tani si mundem unë…

Ermelinda Ndoja: T’i rezistosh gatimeve të zonjës Vjollca?

Katerina Trungu: Dikush ma kupton hallin e përditshëm.

Klodiana Shala: Zonja Vjollca, të lumshin duart, i ke qarë të gjitha! Jo po ju donit të bënit VIP-in, të rrinit në karrige. Unë u çova. Më vjen keq, mund të shkoni atje se është byreku im.