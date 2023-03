Shije Shtëpie – Emisioni 7 Mars 2023

Shpërndaje







14:47 07/03/2023

Të ftuar:

Zylfije Kullafi – mësuese

Caush Kullafi – mësues

Gazetare: Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Kulaç i mbushur me djathë

250 ml qumësht (të vakët)

1 lugë gjellë maja birrë (të thatë)

1 lugë gjelle sheqer

1 vezë

100 gr gjalpë

600 gr miell

Bashkojmë përbërësit qumështin + përbërësit + maja birre + sheqer, i përziejmë mirë dhe e shtojmë në tepsi me miell dhe kripë të trazuar të dyja së bashku. Pasi shtojmë qumështin me maja shtojmë vezën. Fillojmë ta përziejmë mirë duke shtuar pak nga pak gjalpin në temperaturë ambienti. Kur të kemi formuar një brumë të lidhur e mbulojmë dhe e lëmë të pushojë 40 minuta e më pas e punojmë përsëri dhe e ndajmë në kuleçë të vegjël.

E lëmë të pushojë për 15 minuta. Më pas hapim një kulaç me diametër 15 – 20 cm. Vendosim në mes të petës mbushjen që preferoni dhe anash mbushjes e ndajmë petën në 4 pjesë pa bërë prerje në qendër. Te mbushja mbështjellim pjesët e prera si petale rreth mbushjes. Kështu vazhdojmë deri në fund. I vendosim kuleçët në tepsi, ku shtrojmë letër pjekje dhe vendosim ato në furrë për 200 gradë për 25-25 minuta.

Kërnacka me perime zgare

1 pako kërnacka

Mix perime, si:

Kungull

Patëllxhan

Qepë të kuqe

Speca të kuq

1 domate

7 Mars, festohet sot festa e mësuesit

Caush dhe Zylfije Kullafi janë një çift mësuesish që ndajnë së bashku jetën dhe profesionin. Prej 40 vitesh në arsim dhe 35 vjetësh martesë, ata janë njohur në të njëjtën shkollë. Të ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan për festën e mësuesit, çifti tregon detajet nga momenti kur vendosën të bashkoheshin dhe si e ekuilibrojnë martesën me profesionin.

Caush: Unë isha në fshatin tim të lindjes, në shkollën në fshatin tim dhe Zylfija në fshatin e saj, por njohjen e kemi në shkollën time sepse njerëzit e Zylfijes, të afërmit ishin me banim në fshatin tim, në anë të shkollës, ne komunikonim me të dhe në një shikim me Zylfijen, u lidhëm.

Ermelinda Ndoja: Aty e kuptuat që ka diçka më tepër.

Caush: I besova fatit, unë i besova më shumë fatit në këtë drejtim.

Ermelinda Ndoja: Kush e mori hapin i pari?

Zylfije: Caushi, i pari ishte Caushi që më propozoi.

Caush: Pastaj kjo ka ndodhur shpesh në Shqipëri.

Zylfije: Ndjenja mund të jetë e vajzës, por propozimin e mora nga Caushi, domethënë kemi 35 vite bashkë. Jeta ka të papriturat e saj, por prapëseprapë në qoftë se në një çift është dashuria brenda, gjithçka hidhet pas shpine. Kemi punuar edhe në të njëjtën shkollë, asnjëherë nuk e kemi bezdisur njëri-tjetrin. Në shkollë më shumë jemi kolegë.

Katerina Trungu: Si e ndani këtë pjesë pastaj se jeni në të njëjtin ambient pune, edhe mos kolegësh ndodh që të ketë ndonjë mosmarrëveshje të vogël në lidhje me punën. Mes jush ka ndodhur ndonëjherë që të keni një debat pune dhe pastaj ajo përcillet edhe në shtëpi?

Caush: Pa debate nuk ka zhvillim, por mund të kemi pasur debat për ndonjë aktivitet a ndonjë gjë, për në të mirë të shkollës, të punës gjithnjë e kemi zgjidhur aty.

Katerina Trungu: Ama brenda në shkollë e zgjidhni apo e çoni edhe në shtëpi problemin?

Caush: Biseda pedagogjike vazhdon edhe në shtëpi.

Ka patur nxënës të birin, mësuesja: Nuk ia jepja notën 10, nuk e meritonte

Çifti Kullafi ndajnë prej 40 vjetësh profesionin e tyre simësues dhe prej 35 vjetësh, martesën. Zylfija dhe Caushi kanë shkolluar breza të tërë sa sot nxënësit e tyre janë bërë edhe gjyshër, por as ata vetë nuk i kanë ‘shpëtuar’ traditës.

Në programin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, teksa diskutohet e ardhmja e edukimit të mbesës së tyre të vogël, Zylfija tregon se ajo ka mësuar djalin e saj. Mësuesja shprehet se me të ishte më e rreptë për shkak se jo gjithnjë meritonte notën maksimale dhe shpesh i biri i ankohej për këtë.

Katerina Trungu: Ju keni edukuar shumë fëmijë, po në rast se do t’ju bjerë, nuk e di, ndoshta e keni moshën, nxënëse mbesa juaj, atë çfarë profesori thotë është oksigjeni im. Tani në qoftë se e ke Siborën nxënëse, si do ia bësh?

Caush: Jo, nuk e kemi, ajo është te shkolla “Misto Mame” në parashkollor. Unë nuk e marr përsipër. Zysh Zylfija po.

Zylfije: Unë kam mësuar djalin tim.

Katerina Trungu: Djalin tënd e ke pasur nxënës?

Zylfije: Djalin tim e kam marrë në klasë të parë. Po shumë këmëbëngulës dhe arrinte që unë nuk ia jepja notën 10.

Katerina Trungu: Pse bëheni më të rreptë? Të gjitha mësueset e kanë pasur këtë, fëmijën e vet e vënë më në vështirësi se të tjerët.

Caush: Sa i dilnin dhe lot.

Zylfije: Unë kur isha nxënëse vetë dhe kur nuk e meritoja notën 10, thosha edhe ky mësuesi, pse s’ma jep notën 10, nuk është problem i madh. Ama e provova te djali im. Ai qante “pse ti mami nuk ma jep notën 10?” Por nuk kishte më keq të vlerësoje një fëmijë kur nuk e meritonte, më dukej sikur po e gënjeja.

Ermelinda Ndoja: Nuk e meritonte djali?

Zylfije: Nuk ishte për 10, jo çdo herë ishte për 10. Unë i thosha mos u mërzit se nuk je për notën 10, unë do e arrij patjetër që ta arrish notën 10. “Po ti pse ia dhe”, thoshte për një vajzë, po ishte më mirë se ti. Nota nuk jepet në qoftë se një fëmijë nuk e meriton.

40 vite në arsim. Historia e çiftit të mësuesve që ndajnë jetën dhe punën së bashku

Ky 7 Mars do të mbetet gjatë në mendjen e mësuese Zylfijes. E ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan së bashku me bashkëshortin e saj, Caushin me të cilin prej 40 vjetësh ndan profesionin dhe jetën, ajo rrëfen edhe surprizën më të jashtëzakonshme që ka marrë në karrierën e saj.

Ish-nxënësi i mësuese Zylfijes, i cili sot është në klasë të shtatë, nuk e ka harruar njeriun me të cilin u edukua gjatë ciklit të ulët dhe i ka kushtuar një këngë që e ka shkruar vetë. Mësuesja rrëfen përjetimin e fortë dhe të bukur në momentin e dëgjimit të këngës.

Zylfije: Caushi kishte dalë për një kafe dhe kur erdhi në darkë më tha “hap Youtube”. Kur pashë dhe dëgjova zërin e nxënësit tim.

Caush: Enkas për mësuese Zylfijen.

Zylfije: Që sot ai është në klasën e 7-të, e kam dëgjuar me vëmendje. Kam derdhur lot.

Katerina Trungu: E bëri edhe tekstin dhe gjithçka vetë?

Caush: Dhe tekstin dhe gjithçka, dhe ma kaloi mua në celular që t’ia kaloja mësuese Zylfijes.

Zylfije: Kam 40 vite që festoj 7 Marsin, por ky 7 Mars është një 7 Mars që do lërë mbresa në zemrën time dhe në shpirtin tim. Që ish-nxënësi i dhuron mësueses një këngë, me thënë të drejtën, ishte gjëja më e bukur dhe më e ëmbël për një mësuese.

Quiz/ Loja telefonike