Shije Shtëpie – Emisioni 7 Shkurt 2022

Shpërndaje







14:54 07/02/2022

#AlbanaCaushaj#Majlinda Koca#LefterBizhga#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Perime me mish të grirë në tavë dheu

500 gr mish të grirë

2 qepë

2 karrota

2 speca të kuq dhe jeshil

1-2 patëllxhanë

1 domate

4 vezë

150 ml panna

150 gr djathë gouda

Kripë dhe piper të kuq

Kumin dhe trumzë

Qofte me presh dhe miell misri

400 gr presh

2 lugë gjelle vaj ulliri

1 tufë majdanoz

Pak nenexhik

2 vezë

5 luge gjelle djathë të grirë

2 gota miell misri

½ lugë kafe sodë buke

1 gotë ujë i valuar

1 gotë kos

Kripë dhe piper të zi

Pak miell gruri për pudrosjen e qofteve

Vaj për skuqje (nëse do t’i skuqni)

Lulet, dhurata e Shën Valentinit. Ja çfarë duhet të dhuroni

Cili është roli i fizioterapisë tek pacientët me Covid?

Quiz