Shije Shtëpie – Emisioni 7 Shtator 2022

14:05 07/09/2022

Të ftuar: Klodian Murati- instruktor yoga, Eglent Bici- sipërmarrës, Teuta Maçi- farmaciste

Gazetarja: Agida Koçi

Shtresa patatesh me djathë e proshutë në furrë nga Znj.Vjollca

1,2 kg patate

2 qepë mesatare

1 karrotë

1 copë rrënjë selinoje (sipas shijes)

8 feta proshutë të tymosur

150 gr mozzarella

250 ml qumësht

3 vezë

125 gr kos

75 gr parmixhan

30 gr susam ( i pjekur)

Kripë, rigon, piper i zi

8 feta djathë tosti



Pastrojmë patatet dhe i vendosim ato në një tenxhere me ujë të ftohtë sa të mbulohen patatet. Shtojmë 1 lugë ccaji kripë dhe i lëmë të ziejnë 25 minuta nga momenti i zierjes. Më pas i qërojmë nga lëkura dhe i presim në feta të trasha 0,5 cm.

Në një tepsi mesatare shtrojmë si bazë një shtresë me feta patatesh. Mbi patatet shtrojmë qepën të prerë në fije të holla (të pagatuar). Mbulojmë qepët me karrotën të grirë në rende e më pas rrënjën e selinosë në rende. Nivelojmw perimet e grira dhe më pas shtojmë një shtresë me feta proshutë të tymosur. Proshutën e mbulojmë me djathë të grirë në rende. Mbulojmë përsëri me një shtresë patate. Në një tas rrahim 3 vezë, susam të pjekur, kos të trashë, kripë, piper të zi. I përziejmë mirë, shtojmë qumështin dhe përsëri i përziejmë mirë. Shpërndajmë salcën e përgatitur me vezë mbi të gjithë sipërfaqen e tavës duke i lagur të gjithë patatet. Grijmë parmixhan në gjithë sipërfaqen e tavës dhe në fund shpërndajmë 8 feta djathë tosti mozzarella. Vendosim tavën në furrë në temperaturë 180 gradë për 30 minuta. E servirim me sallatë me barishte të gjelbra.

Sallatë e gjelbërt me domate të pjekura dhe arra nga Znj.Vjollca

80 gr rukola

80 gr bebe spinaq

1 spec jeshil

1 spec gogozhar

100 gr domate qershi (të pjekura)

50 gr arra

100 gr mozzarella

Açeto balsamike

Vaj ulliri



Fillimisht domatet qershi i presim në gjysma dhe i vendosim në një tepsi ku kemi shtruar më parë letër pjekje. Domatet i vendosim pjesën e prerë nga poshtë. I spërkatim me pak vaj, kripë, rigon dhe i lëmë në furrë në temperaturë 180 gradë për 25 minuta. Pasi kalon 15 minuta, nxjerrim tepsinë, i kthejmë domatet me pirun nga lart. I spërkatim përsëri me pak fare vaj, rigon, dhe kripë dhe i vëmë përsëri në furrë dhe për 10-15 minuta të tjera, më pas i lëmë të ftohen. Në një tas vendosim rukola, baby spinaq dhe i presim shumë hollë në fije. 1 spec të vogël jeshil po ashtu dhe 1 spec gogozhar i presim në fije. Shtojmë domatet e pjekura. Marinojmë sallatën me uthull balsamike , vaj ulliri dhe në fund shtojmë djathë mozarella të prerë në kubikë. Shtojmë arrat dhe gati për tu shërbyer.

