Shije Shtëpie – Emisioni 8 Dhjetor 2023

13:59 08/12/2023

Të ftuar:

Silvi Jano – lektor i Arkitekturës së Peisazhit, UBT

Marçela Tringaj – juriste

Insert: Artur Xheka – fermer

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Patate me mish në multicooker

Antipastë me qofte

Kënaqësia e kopshtit në ballkon! Pse të mbjellësh vetë të jep mirëqenie mendore

Si të mbjellim vetë perime dhe erëza në ballkon

Këshilla kopshtarie, formulat ‘magjike’ që shërojnë bimët nga sëmundjet

Në kujdesin ndaj bimëve një ndër problemet më të mëdha që hasin personat e apasionuar pas kopshtarisë janë sëmundjet që i prekin. Zgjidhja ndaj tyre gjendet sërish te natyra. Fermeri Artur Xheka ndan me “Shije Shtëpie” në Tv Klan disa formula ‘magjike’ shumë të thjeshta që mund të përgatiten lehtësisht dhe do të mbrojnë bimët nga sëmundjet.

Artur Xheka: Bimët kanë tmerrësisht shumë sëmundje të ndryshme. gjatë stinës së dimrit ka më pak sepse i favorizon i ftohti në mos shfaqjen e tyre, por që në përgjithësi kanë. Ne gjithmonë i drejtohemi preparateve të bëra në mënyrë artizanale, produktet biologjike. Ka pafund produkte biologjike duke filluar që te sapuni i Marsejës, duke vazhduar pastaj me tretësirën e hithrave, marrim hithrat të cilat i lëmë në një enë me ujë dhe me atë ujin që del nga tretësira e hithrave i spërkasim kur kanë insekte. Ne me hithrën luftojmë insektet. Edhe me hudhrat gjithashtu, i shtypim hudhrat, i përziejmë me uthull e ujë, ka përzierje, ka formula pafund. Kemi edhe për ushqyerjen e bimës, kemi alternativa biologjike pafund duke filluar që te lëvozhgat e vezës, lëvorja e bananes, kafeja që pasi e kemi përdorur ka mbetur ai pluhuri.

Agida Koçi: T’i hedhim në vazo?

Artur Xheka: I hedhim në vazo dhe është një ushqim shumë efikas që bima të zhvillohet gjithmonë e më tepër.