Shije Shtëpie – Emisioni 8 Janar 2024

15:18 08/01/2024

Të ftuar:

Deada Hyka – gazetare

Eralba Zeneli – psikologe

Në lidhje skype:

Ilir Yann Murat – life coach

Rezarta Delisula – gazetare

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Supë krem finok me patate

500 gr finok

1 presh (vetëm pjesa e bardhë)

3 patate mesatare

1 lç fara finoku (sipas dëshirës)

Kripë dhe piper i zi

1 l lëng perimesh

1 fç qumësht

2 lgj djathë grana

Vendosim tenxheren në zjarr dhe fillimisht kaurdisim preshin të prerë në kubikë për 3-4 minuta. Shtojmë farat e finokut, i përziejmë për një minutë e më pas shtojmë finokun të prerë në fije dhe patatet të prera në kubikë të vegjël (me qëllim që të ziejnë më shpejt). I kaurdisim për dy minuta e më pas i mbulojmë me lëng perimesh ose me ujë të nxehtë deri sa të mbulohen perimet. I lëmë perimet të ziejnë vetëm për 20 minuta. Më pas rregullojmë shijen me kripë dhe e kalojmë supën në blender dore duke e kthyer atë në krem. Shtojmë qumështin, djathin e grirë dhe i përziejmë duke i vendosur përsëri në zjarr deri sa të marrë një valë të lehtë. Ndërkohë për ti dhënë një shije akoma më të mirë mund të zverdhim pak bajame në tigan dhe shtojmë një lugë çaji përpara se ta shërbejmë ose thekim kubikë buke, sipas dëshirës tuaj.

Makarona me spinaq dhe gorgonzola

320 gr makarona

200 gr spinaq të freskët (të zierë)

2 lgj vaj ulliri

1 lç gjalpë

150 ml krem

150 gr djathë gorgonzola

Kripë dhe piper i zi

Parmixhan

Në një tenxhere me ujë të bollshëm vendosim makaronat për të zierë sipas udhëzimit në etiketë. Ndërkohë më herët kemi vendosur në ujë të valuar spinaqin vetëm për 2 minuta. E kullojmë dhe menjëherë e vendosim në ujë të ftohtë. E shtrydhim dhe më pas e grijmë shumë imët. Në një tigan shkrijmë gjalpin me pak vaj dhe më pas shtojmë kremin me spinaqin. Në fund shtojmë djathë gorgonzola, pak kripë dhe piper të zi. Kullojmë makaronat dhe i shtojmë në tigan me pak lëng. I përziejmë duke shtuar dhe pak parmixhan. I përziejmë dhe gati për ti shërbyer.

A i realizojmë apo dështojmë në qëllimet që i vëmë vetes çdo fillim viti?

Turi përreth botës, gazetarja tregon qëllimin që i ka vendosur vetes në 2024-ën: Ëndërr prej kohësh

Tema e kësaj të hëne në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ka të bëjë me qëllimet që i vendosim vetes çdo fillim viti.

Gazetarja Rezarta Delisula, e cila ndodhej në një lidhje Skype, u shpreh se dëshira e saj për 2024-ën është një udhëtim përreth botës me kroçere.

Ajo gjithashtu tha që kjo ka qenë një ëndërr e saj prej vitesh, por nuk ka mundur ta realizojë sepse nuk ka pasur kohë ose mundësi financiare.

Rezarta Delisula: Me thënë të drejtën, unë jam e parimit pro e të pasurit një qëllimi, sepse qëllimet të motivojnë. Sigurisht, kam edhe unë një qëllim këtë vit, ose një dëshirë më mirë, nuk e di nëse quhet qëllim ose dëshirë, se mund të jenë edhe të dyja bashkë, kjo është: turi përreth botës. Dua ta bëj me kroçere dhe, për të ndaluar e për të shkruar një reportazh nga çdo qytet që do ndaloj. Do shikoj dhe do njihem me kulturën. Është një ëndërr në fakt që e kam pasur prej kohësh, por kjo kufizohet gjithmonë nga pamundësia e kohës, sepse duhen të paktën 3 muaj për ta bërë këtë udhëtim rreth botës. Një tjetër gjë është edhe mungesa e familjes, sepse duhet të shkosh, të udhëtosh bashkë me ata për një kohë të gjatë. Kjo më ka lënë vite të tjera pa e realizuar, por këtë vit mendoj që janë të gjitha kushtet për ta realizuar një gjë të tillë.

Katerina Trungu: A janë kushte, apo e ke ndjerë që jam unë ajo që e vendos nëse do ta bëj apo jo?

Rezarta Delisula: Jo, kushtet! Po ta kisha vendosur, do ta kisha vendosur shumë kohë më përpara, por njëherë dilte një punë, njëherë tjetër nuk kishe mundësi të paguaje atë biletë shumë të shtrenjtë që të duhet të paguash. Sepse nuk kushton pak të udhëtosh 3 muaj rreth botës. Këtë vit mendoj që i kam të dyja dhe mund ta llogarit edhe kohën, edhe mundësin e parave e kam, kështu që këtë vit mendoj që duhet ta bëj në gusht-shtator-tetor.

