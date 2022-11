Shije Shtëpie – Emisioni 8 Nëntor 2022

15:02 08/11/2022

Të ftuar:

Teneda Luli – nutricioniste

Esmeralda Thoma – mjeke toksikologe

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj.Vjollca

Patate furre me sallam si qëmoti

Sodanik

Cilat janë kimikatet me të cilat përballemi çdo ditë?

Cili është ndikimi i kimikateve që hasim çdo ditë dhe si t’i shmangim ato

Si të përgatisim antibiotik natyral për kollën dhe sekrecionet