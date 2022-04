Shije Shtëpie – Emisioni 8 Prill 2022

15:03 08/04/2022

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj.Vjollca

Kek me karrota dhe arra

4 vezë, 1.5 gotë sheqer, 1 gotë qumësht, ¾ gotë me vaj vegjetal (150ml), 2 gota miell (300 gr), 1 ½ pako pluhur pjekës, 1 pako vanilje, 1 ½ gotë me karrotë të grirë në rende, 1 gotë me arra të grira, 1 lugë çaji kanellë

Kubikë mishi me rigon dhe patate

600 gr tul viçi, 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, kripë dhe piper të zi, rigon, 1 ½ gotë ujë, 700 gr patate, vaj për skuqje

Mrekullia – djali humbje dëgjimi dhe vështirësi në të folur që u bë logoped

A e rekomandojnë veterinerët gjithmonë sterilizimin e kafshëve?

Drejt Serbisë për Kampionatin Ballkanik të Boudybuilding, emocionet e kampionit shqiptar