Shije Shtëpie – Emisioni 8 Qershor 2023

15:20 08/06/2023

Gazetare: Agida Koçi

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga Znj. Vjollca

Rizoto me perime

2 gota oriz

2 gota ujë

2 karrota

50g bizele

2 lgj gjalpë

3 lgj vaj ulliri

1 dado

Pulë aziatike

2 gjoks pule

1 spec jeshil

1 spec i kuq

2 thelpi hudhër

1 lugë gjelle xhinxher i grirë

3 lugë gjelle salcë soje

1 lugë gjelle vaj ulliri

1 ½ lugë gjelle uthull molle

Kripë, piper

Çfarë është skolioza dhe si trajtohet, fizioterapisti: Prindërit të shohin fëmijët

Bullizmi tek fëmijët me skoliozë… Si të përballemi me këtë sëmundje