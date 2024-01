Shije Shtëpie – Emisioni 9 Janar 2024

16:14 09/01/2024

Të ftuarit:

Uljanova Çali – Eksperte parukesh

Ori Bici – aktore

Donjeta Zeqa – Europa Donna Albania

Gazetare: Agida Koçi

2 receta nga Znj. Vjollca

Mish me presh

4-5 racione mish viçi

1 qepë

2 thelpinj hudhër

1 lugë gjelle salcë domate (koncentrat)

1 kg presh

2 gjethe dafine

Vaj

Kripë dhe piper të zi

Pak piper i kuq

Ndajmë racionin e mishit, por mund ta presim edhe në kubikë sa një kafshatë. Vendosim mishin në tenxhere dhe e lëmë sa mishi të avullojë lëngun e tij. Shtojmë vajin dhe e kaurdisim atë për 5 minuta duke shtuar më pas qepën të prerë në kubikë. Kaurdisim qepën dhe mishin deri sa qepa të zbutet. Më pas shtojmë salcë, piper të kuq dhe i skuqim për 1 minutë. Më pas shtojmë preshtë dhe i lëmë të kaurdisen duke vendosur kapakun herë pas here dhe trazuar sa ti bjerë volumi. Shtojmë kripë, piper të zi dhe më pas ujin pak nga pak, fillojmë me një gotë dhe duke ulur temperaturën e sobës në mesatare. E kontrollojmë shpesh duke e parë nëse uji përthithet. Shtojmë përsëri ujë të nxehta nga pak me qëllim që mishi me presh të ruajë formën dhe të shërbehet me salcën e vet. Mund ta shërbejmë me një fetë limoni.

Kulaç me miell misri dhe ullinj

2 vezë

1 gotë vaj

1 tas kos

1 lugë çaj kripë

600 gr miell misri të verdhë

1 pako pluhur pjekës

190 gr ullinj

Në një tas rrahim vezët, shtojmë vajin. I përziejmë të dy përbërësit e më pas shtojmë kosin e kripën dhe përsëri i përziejmë. Shtojmë pak nga pak miellin e misrit dhe pluhurin pjekës. Vazhdojmë përzierjen deri sa të na formohet një brumë jo i fortë, pak i butë, që bie nga luga.

Në fund shtojmë ullinjtë të prerë në copëza dhe i përziejmë. Vendosim në furrë një tavë të lyer me vaj. Shtojmë në të brumin e kulaçit me ullinj dhe e pjekim për 30-35 minuta në temperaturë 220 gradë deri sa sipërfaqja e kulaçit të marrë ngjyrë të artë.

Paruket në jetën tonë, specialistja: Ka njerëz që kanë marrë kredi për një paruke

Gratë e forta me kancer gjiri… Pse ia kanë fshehur sëmundjen familjes?

“Gratë me kancer gjiri kërkojnë paruke, luftojnë në heshtje për të mos shqetësuar familjen e tyre”

Këtë të martë në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, të ftuarit kanë folur rreth parukeve dhe rëndësisë që ato kanë në jetët tona.

Drejtuesja e “Europa Donna Albania”, Donjeta Zeqa, preku një pjesë shumë të rëndësishme për sa i përket rolit të tyre. Duke ditur që ajo është pjesë e organizatës “Europa Donna Albania”, Zeqa ka marrë pjesë në shumë fushata aktive për gratë që janë duke luftuar me kancerin e gjirit, siç është edhe dhurimi i flokëve. Më pas, ata i kthejnë flokët në paruke dhe ua dhurojnë personave që kanë këtë sëmundje.

Donjeta Zeqa tregon se ka gra, që janë prekur nga kanceri i gjirit, të cilat duan ta mbajnë të fshehtë këtë aspekt të jetës së tyre dhe kërkojnë paruke të ngjashme me flokët që kanë pasur. Këtë e aprovoi edhe ekspertja e parukeve, Uljanova Çali, ku u shpreh që ka pasur shumë raste të tilla, të grave e vajzave, që nuk duan të shqetësojnë familjarët e tyre, ndaj vendosin ta vazhdojnë këtë “luftë” vetëm.

Donjeta Zeqa: Sigurisht që të gjitha gratë që kalojnë në procesin e trajtimit… jo çdo lloj trajtimi bënë të mundur rënien e flokëve sepse varet edhe nga terapia në të cilat kalojnë, varet në stadin në të cilën kapin kancerin e gjirit. Prandaj, po përfitoj pak që të bëj një thirrje: sa më shpejtë të kapet aq më e lehtë është. Madje mund të shmangim edhe këtë pjesën e rënies së flokëve nëse terapia është më e lehtë. Sigurisht që përballja me rënien e flokëve është e vështirë psikologjikisht. Gra të ndryshme e përjetojnë në mënyrë të ndryshme. Ka nga ato që nuk duan fare të mbajnë paruke dhe mbajnë shall ose kapele. Por ka nga ato gra, që as nuk e tregojnë që janë të prekura me kancer gjiri dhe duan ta gjejnë paruken aq shumë identike me flokët e tyre, sa njerëzit dhe shoqëria përreth mos ta kuptojnë që po kalon procesin…

Uljanova Çali: Më fal, edhe vetë familja, më kanë ndodhur shumë raste të tilla. Është për t’u çuditur. Shumë me karakter të fortë femra. Brenda familjes e kanë ruajtur, kanë kaluar një vit, kanë ndenjur me paruke gjithë kohës brenda familjes, vetëm se kanë pasur prindërit e sëmurë, të prekur jo me zemër, me tension, dhe që mos t’i bëjnë keq prindërve…

Donjeta Zeqa: Mos t’i shqetësojnë.

Uljanova Çali: Është shumë e dhimbshme dhe bravo!

Katerina Trungu: Çfarë force që ta përballosh vetëm.

Uljanova Çali: Vetëm fare, o Zot, është shumë e ndjeshme!

Donjeta Zeqa: Sigurisht që me ne mund të lidhen përmes kontakteve që kemi në rrjetet sociale, përmes mjekëve, onkologjikut dhe njerëzve që na sugjerojnë dhe na njohin. Por për fatin e keq, momentalisht kjo fushatë është në pauz. Ne të gjitha paruket që kemi në gjendje, mundohemi t’i shpërndajmë tek ata që kanë më shumë nevojë.

Katerina Trungu: Përse ka një pauz?

Donjeta Zeqa: Pauza ka ndodhur për shkak të situatës financiare.

