Shije Shtëpie – Emisioni 9 Shkurt 2023

Shpërndaje







15:03 09/02/2023

Të ftuar

Milaim Zeka– gazetar

Doklea Karametaj– psikologe

Loneta Progni– gazetare

Adi Guni– artizan, lidhje viber

Gazetare- Ermelinda Ndoja

#ShijeShtëpie në #TvKlan. Emision edukues, informues & argëtues me znj. Vjollca dhe Katerina Trungu. Çdo ditë me recetat e thjeshta dhe mbi të gjitha ekonomike te znj. Vjollca duke edukuar amvisat si të ushqehemi shëndetshëm. Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes. Argëtim, me muzikë dhe quiz, lojëra gjithëpërfshirëse që të japin atë dëshirën për të luajtur dhe për të komunikuar live me Katerinën dhe të ftuarit e saj.

2 receta nga znj. Vjollca

Brokoli në furrë me qumësht dhe vezë

Përbërësit

1 kg brokoli

1 qepë

3 speca mix me ngjyra

4 thelpinj hudhër

2 lugë gjellë vaj ulliri

Salca

3 vezë

2 gota qumësht

4 lugë gjellë miell

1 lugë çaj pluhur pjekës

Kripë + piper të zi

2 lugë gjellë kopër

100 gr djath pice

Përgatitja

Fillimisht vendoseni në zjarr një tenxhere me ujë të bollshëm. Pasi kemi ndarë brokolin në boçe e shpërlajmë mirë. Kur ujë në tenxhere të marrë valë shtojmë pak kripë e më pas brokolin e lemë të ziejë vetëm 3-4 minuta më pas e kullojmë. Në një tigan me 2 lugë gjellë vaj kaudisim qepën e prerë në fije derisa të ulet volumi. Shtojmë specat e prerë dhe ato në shiritai kaudisim së bashku për 3 minuta + hudhrat e grira.

Ndërkohë lyejmë një tavë me gjalp dhe shtojmë bocet e brokolit dhe i nivelojmë ato në tepsi. Rregulojmë shijen e qepës dhe specave në kripë dhe piper të zi dhe i përziejmë. Në një tas rrahim vezët, shtojmë qumështin, vajin miellin, pluhurin pjekës, kripë dhe piper të zi, koper. Shtojmë mbi brokolin përbërësit në tigan i nivelojmë e më pas shtojmë qumështin me vezë. Mbulojmë sipërfaqen e tavës në djath të grirë në rende e më pas vendosim tepsinë në furrë në temperaturën 190 gradë për 25 minuta.

Ëmbëlsirë me mollë të karamelizuar, me krem vanilje

A na bën puna të lumtur?

“Të bën të lumtur, por të çon dhe në vetëvrasje”, gazetari Milaim Zeka flet për ndikimin e punës në jetën tonë

A na bën puna të lumtur, ishte tema e diskutuar këtë të enjte në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan. Gazetari Milaim Zeka ka thënë se puna është gjëja që mund të të bëjë më të lumtur në botë, por nga ana tjetër mund të të shtyjë edhe të ndërmarrësh veprime ekstreme.

Lumturia në punë varet nga njerëzit që të rrethojnë e nga ata që të drejtojnë. Ai ka treguar se në kohën kur punonte në radiotelevizionin suedez kushtet ishin aq të mira sa vërtet ndihej i lumtur, por kur u kthye të punonte në Kosovë, u ndesh me arrogancë të tepruar.

Milaim Zeka: Puna është gjëja që të bën më të lumturin në botë, por edhe mund të të çojë deri në vetëvrasje. Varet ku punon, me kë punon dhe çfarë ambienti ke. Unë atje ku kam punuar gjatë gjithë jetës sime. Në radiotelevizionin e Suedisë kemi qenë 4000 punonjës, kemi pasur pishina, kemi pasur sallën e trajnimit, kemi pasur dhomat për të fjetur.

Katerina Trungu: Në ambientin e punës?

Milaim Zeka: Po nëse ne kemi punuar natën në montazh.

Katerina Trungu: Ishte për një kategori të caktuar apo kështu ishte edukata e punës?

Milaim Zeka: Po merrje në telefon, porosisje dhomën ku kishe nevojë të shplodhese. Kur jam kthyer dhe kam punuar në Kosovë, po bëj krahasimin, në Shqipëri është akoma më keq se ne Kosovë, shkon deri te vetëvrasja, sepse ka arrogancë të tepruar.

“Më bëheshin krahët gjak, por e shijoja punën”, Loneta Progni rrëfen eksperiencën e saj në shtypshkronjë

Gazetarja Loneta Progni ishte e ftuar këtë të enjte në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan për të folur për punën dhe nëse ajo na bën të lumtur. Sipas gazetares, puna është një domosdoshmëri për të qenë i lumtur. Ajo ka treguar se vetë ka punuar që e vogël edhe pse nuk e kishte nevojën për të.

Loneta Progni: Varet edhe nga periudhat e jetës. Unë në klasë të 6 kam filluar të bëjë punë vullnetare dhe kujdesesha për fëmijë të tjerë dhe e kisha këtë dëshirën për të punuar, në vit të parë të shkollës së mesme kam punuar për 15 mijë lekë të reja në një shtypshkronjë që vetëm merrja libra dhe i transportoja duke i paketuar dhe çahesha, bëhesha gjak në të gjithë krahët sepse nuk dija ti mbaja.

Katerina Trungu: Janë shumë të mprehta.

Loneta Progni: Janë shumë të mprehta sidomos kur sapo dalin nga thika. Dhe më shijojnte aq shumë ai 15 mijë leksh.

Katerina Trungu: Se e merrje me djersën tënde.

Loneta Progni: Prindërit ishin shumë të çuditur, kjo nuk ka nevojë të punojë, e madje më bënin një lloj presioni pozitiv se pse po e bën këtë domethënë nuk ke nevojë ta bësh. Po unë kisha vërtet nevojë ta bëja se doja që ai 15 mijë lekshi të ishte i imi.

Shiste gazeta ndërkohë që punonte në Televizon, gazetari Milaim Zeka: Kur ke punë, ke dinjitet dhe moral

Paragjykimi i punëve shpesh bën që njerëzit të jenë të palumtur me profesionin e tyre. Kjo temë u diskutua këtë të enjte në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, ku gazetari Milaim Zeka ka dhënë shembullin më të mirë se puna nuk duhet paragjykuar.

Ai ka treguar se si vetë, nga nevoja për para në të njëjtën kohë që punonte në Radiotelevizionin Suedez ka bërë edhe punën e shpërndarësit të gazetave. Gjithashtu ai ka treguar se për të puna ka qenë edhe një kriter për të gjetur partnere.

Katerina Trungu: Ka një lloj ndasie që ne e bëjmë, njerëzit i ndajmë në punë si, këta janë shumë mirë këta janë shtresa e mirë e shoqërisë ka nga ana tjetër profesione që ne i trajtojmë në mënyrë më të ulët, siç përmendët shoferin.

Milaim Zeka: Të them diçka, kur kam qenë i pamartuar, se tani nuk guxoj të flas. Po në fillim një femër e pyesja a punon, kur më thoshte nuk punoj, as dashnore nuk e kam zënë. Unë kam punuar kamarier, kam punuar pastrues, kam punuar në azil të pleqëve, e madje edhe kur punoja në Radio Televizionin e Suedisë, kur kam blerë shtëpi në qendër të Stokholmit, kam bërë tre punë. Nga televizioni kam shkuar në një restorant barman, pastaj kam shpërndarë gazeta nga ora 1 e natës, deri në 5. Kur ti ke punë dhe ulesh me një mashkull dhe e paguan vetë kafen ke dinjitet, ke fytyrë dhe ke moral.

Arsyet pse nuk jemi të lumtur në punë

28-vjeçari nga Kruja që ruan me fanatizëm prej 5 brezash traditën e qeleshepunuesve

/tvklan.al