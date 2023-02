Shije Shtëpie – Emisioni Shkurt 2023

15:40 21/02/2023

Të ftuar:

Oltiana Petri – mjeke mikrobiologe

Ylli Gramatiku – nutricionist

Irfan Gjeci – mjek popullor

Gazetare: Ermelinda Ndoja

Rubrika të ndryshme me të ftuar specialë me këshilla të thjeshta praktike, të kuptueshme nga të gjithë, për çdo aspekt të të përditshmes.

2 receta nga Znj.Vjollca

Rizoto me limon, rigon dhe skampi

90 gr rizoto

1 lëkurë limoni

150 gr skampi

300 gr lëng peshku

Vaj ulliri

Kripë

Rigon

Fli me patate dhe djathë

100 gr patate

50 gr djathë të butë

40 gr gjizë

25 gr mjaltë

Parazitët në trupin e njeriut, simptomat dhe trajtimi i tyre

Si të luftojmë parazitët në trupin e njeriut përmes ushqimit