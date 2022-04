SHISH: Dezinformim e propagandë nga kundërshtarët

15:45 19/04/2022

“Përdorin edhe sulmet kibernetike”

Shqipëria është kthyer në shënjestër të sulmeve të shteteve jo mike, ku po përfshihen edhe shërbimet sekrete për të kompletuar aktivitetet e tyre malinje. Kështu ka deklaruar drejtori i Shërbimin Informativ Shtetëror, Helidon Bendo gjatë paraqitjes së raportit vjetor para Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare. Në mbledhjen e zhvilluar me dyer të mbyllur, Bendo ka theksuar veprimtaria e shteteve apo dhe shërbimeve të inteligjencës kundërshtare ka vijuar me ndërthurje në rritje të aktiviteteve të inteligjencës me ato të natyrës hibride, si aktivitete influencuese malinje, propagandë e dizinformacion, narrativa përçarëse e me ndikim në perceptimin publik.

“Në veprimtaritë e spiunazhit, ato përdorin një kombinim të metodave të mbyllura dhe të hapura, konvencionale (klasike) dhe jokonvencionale që përfshijnë propagandën, dezinformimin, sulmet kibernetike, grumbullimin e informacionit sensitiv nëpërmjet ndërhyrjes në rrjetet kompjuterike, për qëllime spiunazhi kibernetik, për të realizuar aktivitete/operacione influence informative dhe psikologjike”.

Sa i përket situatës në rajon, për shefin e SHISH konsiderohet si e karakterizuar me zhvillime politike të brishta, që kanë sjellë paqëndrueshmëri qeverisëse në disa shtete dhe ku mosmarrëveshjet ndërshtetërore po shfrytëzohen nga vendet e treta për të mbajtur situatën në rajon të destabilizuar, me qëllim pengimin apo shtyrjen në kohë të proceseve integruese në BE e NATO të vendeve të caktuara të Ballkanit.

